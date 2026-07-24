Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi sẽ trình diễn tại Festival Huế

Ngày 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế.

Điểm khiến khán giả chú ý ngay lập tức là dàn line-up nặng ký, trong đó Mỹ Tâm được xác nhận là nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) của đêm mở màn.

Mỹ Tâm mở màn, MONO nhận vai trò chưa từng có

Đêm nhạc đầu tiên diễn ra ngày 30/8 với chủ đề "Di sản Thức giấc", tôn vinh bản sắc Việt qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống.

Mỹ Tâm

Bên cạnh Mỹ Tâm ở vị trí headliner, sân khấu đêm này còn có Phương Mỹ Chi, giọng ca gắn liền với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, cùng DJ/Producer Hoaprox.

Nhạc sỹ Huy Tuấn

Đáng chú ý, MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador) của lễ hội.

MONO

Đây là vai trò mới mẻ với nam ca sĩ, khi anh sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức lan tỏa hình ảnh một Huế trẻ trung, sáng tạo đến thế hệ khán giả trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.

Đêm EDM quy tụ DJ từng diễn Tomorrowland

Nếu đêm 1 thiên về màu sắc Việt Nam thì đêm 2 (1/9) mang chủ đề "Di sản Hội nhập" sẽ là bữa tiệc âm nhạc điện tử quốc tế. Ban Tổ chức xác nhận sự tham gia của DJ VinJaz, nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, người từng góp mặt tại Tomorrowland.

BTC trả lời phỏng vấn tại họp báo

Danh sách các DJ quốc tế khác sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới. Từ đêm nhạc này, Huế cũng giới thiệu định hướng phát triển International DJ Festival, tham vọng đưa cố đô trở thành điểm đến mới của nhạc điện tử trong khu vực.

Sân khấu hướng tới kỷ lục Việt Nam, khán giả vào cửa miễn phí

Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống LED quy mô lớn, công nghệ laser cùng loạt hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. Toàn bộ lễ hội phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh, với kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

Một điểm nhấn thú vị khác là linh vật Long Mã, lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ trình diễn hiện đại. Long Mã sẽ trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội trong các mùa tiếp theo.

Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành IP lễ hội tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030, nằm trong chiến lược đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", lễ hội còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ và ẩm thực bên cạnh hai đêm đại nhạc hội, hứa hẹn một hành trình khám phá Huế hoàn toàn mới cho khán giả dịp lễ 2/9 năm nay.