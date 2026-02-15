Phim Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành có buổi ra mắt khán giả, truyền thông vào tối 14/2 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chính của phim như Pháo (vai Thỏ/Nhật Hạ), LyLy (vai Hải Linh), Vĩnh Đam (vai Thế Phong), Quốc Anh (vai Ngọc Sơn), Văn Mai Hương (vai Hải Lan), Trấn Thành (vai Kim)... cùng đông đảo khách mời là nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, những nhà phê bình... nổi tiếng ở Hà Nội.

NSND Thanh Lam giận Trấn Thành

Tại buổi giao lưu, NSND Thanh Lam chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tay của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân giận đạo diễn Trấn Thành vì thời lượng xuất hiện quá ít trên màn ảnh. Không những vậy, trên phim nữ nghệ sĩ chỉ xuất hiện với góc nghiêng.



Đoàn làm phim Thỏ ơi có buổi ra mắt khán giả vào tối 14/2 tại Hà Nội.

Đáp lại lời "buộc tội" của Thanh Lam, đạo diễn Trấn Thành hài hước kể lại quá trình quay phim vất vả của chị. Theo đó, NSND Thanh Lam chỉ có 4 câu thoại thôi nhưng phải quay mất nửa ngày, lại còn đuổi đạo diễn. "Lần đầu tiên trong phim Trấn Thành có diễn viên 'muốn diễn gì thì diễn', chính là chị Thanh Lam”, Trấn Thành cho biết.

Dịp này, NSND Thanh Lam cũng dành nhiều lời khen cho phim và sự hóa thân mượt mà của dàn diễn viên phim Thỏ ơi .

Chia sẻ thêm về sự xuất hiện của Thanh Lam trong Thỏ ơi, đạo diễn Trấn Thành cho biết nữ nghệ sĩ không chỉ có vai trong phim mà còn tham gia thu âm nhạc phim, quay MV cho phim mà tất cả hoạt động này Thanh Lam không nhận cát-xê.

NSND Thanh Lam chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tay trong Thỏ ơi.

"Khi tham gia phim của tôi, Thanh Lam không nhận cát-xê. Chị còn hát nhạc phim và quay MV cho phim mà không lấy thù lao. Tôi thực sự biết ơn bởi với vị thế của chị, tôi không biết mình sẽ phải chi bao nhiêu tiền mới có thể mời được. Thế nhưng chị đã chủ động làm rất nhiều điều cho tôi. Đây cũng là sự chân tình của chị Thanh Lam", đạo diễn Trấn Thành nói.

Sự sĩ diện của Trấn Thành

Tại buổi ra mắt, đạo diễn Trấn Thành thừa nhận Bộ tứ báo thủ đánh dấu sự thay đổi của anh nhưng lại chưa chạm tới được phần đông khán giả. "Bộ tứ báo thủ là khẩu vị mới. Mình đổi khẩu vị hài có vẻ khán giả không thích lắm. Bản thân đã cố gắng hết sức nhưng không đáp ứng được mong muốn của mọi người và đó là do mình. Vì vậy, mình phải làm lại. Sĩ diện nghề nghiệp không cho phép khán giả thất vọng về mình", Trấn Thành nói.

Đây cũng là động lực để Trấn Thành cố gắng hơn trong những năm tiếp theo. Về quá trình làm nên Thỏ ơi , Trấn Thành cho biết anh định thay máu toàn bộ dàn diễn viên quen thuộc, từng gắn bó với mình trước kia. Tuy nhiên, do lý do bất khả kháng, Trấn Thành lại đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên.

Trấn Thành nhận lỗi khi Bộ tứ báo thủ chưa đáp ứng được nhu cầu khán giả.

"Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể làm nhiều việc như vậy trong năm, từ MC hai chương trình lớn, tham gia cùng lúc vài show truyền hình và quay phim... Ban đầu, với dự án này, tôi thậm chí từng định rút lui khỏi vai diễn để chỉ làm đạo diễn cho nhẹ. Thậm chí, nhiều lúc tôi tự hỏi: tại sao không mời toàn diễn viên chuyên nghiệp cho khỏe. Nhưng cuối cùng, lương tâm nghề nghiệp khiến tôi ở lại. Tôi nhận ra ở các bạn trẻ ấy có sự chân thành, có linh hồn của nhân vật mà mình hình dung trong kịch bản", Trấn Thành nêu.

Vĩnh Đam, Quốc Anh, Pháo, Văn Mai Hương, LyLy (trái qua) khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi ở Hà Nội.

Cùng ê-kíp ra mắt bộ phim tại Hà Nội - quê hương của mình, ca sĩ Văn Mai Hương bày tỏ sự xúc động khi đóng phim. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân đã trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời với vai Hải Lan trong phim Thỏ ơi .

Pháo cũng có những chia sẻ niềm biết ơn đối với đạo diễn Trấn Thành, ê-kíp làm phim Thỏ ơi đã cho cô cơ hội để làm nghề một cách nghiêm túc. Dịp này, Pháo nói lời cảm ơn "người cũ" đã cho cô những trải nghiệm đáng nhớ để hóa thân thành Nhật Hạ.