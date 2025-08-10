Đêm nhạc với 22 ca khúc lần lượt được các giọng ca: Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà và đặc biệt là 2 diva Thanh Lam – Hà Trần thể hiện đã đưa khán giả có mặt tại Nhà hát VOH Music One tối 9/8 đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau; gói gọn trong không gian thâm trầm của dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, chất chứa đầy tự sự.

Mỗi bản phối, các giai điệu từ: Blue, Slow Rock, Bosa, Techno, Valse, Samba Funky… đều được cân đo đong đếm kỹ lưỡng, chỉn chu trải đều suốt hơn 2 tiếng đồng hồ tạo nên một bức tranh âm nhạc Trần Hải Sâm đầy màu sắc nhưng không làm mất đi cái tình, linh hồn âm hưởng chất thơ của nữ nhạc sĩ gửi gắm trong từng ca khúc.

Chính vì điều đó, nữ ca sĩ Hà Trần tâm sự: “Hải Sâm là một nữ nhạc sĩ có nhiều tác phẩm sáng tác cả thơ, cả nhạc thì phải có niềm đam mê âm nhạc rất lớn và Hà rất nể về sức lao động nghệ thuật của chị”.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Không chỉ là lần đầu tiên gửi lời chào đến khán giả trong nước, Trần Hải Sâm còn mang đến những tác phẩm hoàn toàn là các bài hát mới chưa từng công bố trước đây, các ca sĩ có mặt trong đêm nhạc cũng là lần đầu tiên thể hiện.

Để lý giải cho điều này, Trần Hải Sâm chia sẻ: “Đêm nhạc Ân Tình Của Đá không phải thực hiện để đánh dấu chặng đường hay dấu ấn hoạt động nghệ thuật mà chỉ là một điểm kết nối, giao thoa của các tâm hồn yêu nhạc, rung cảm trong những ca từ mà nhạc của Trần Hải Sâm mang lại, cho nên những gì tôi mong muốn thực hiện là khán giả yêu mến mình thưởng thức những tác phẩm mới nhất và các gia tài này được ‘công bằng’ để được quyền bay xa, len lỏi trong lòng người mộ nghệ hơn”.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm và Trọng Bắc

Nếu như Trọng Bắc, Vũ Trà trầm ấm; Tuyết Mai đầy khắc khoải thì “nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam cùng “phượng hoàng lửa” Hà Trần lại đầy biến hoá. Cả hai khi tự sự và day dứt, lúc bay bổng, thăng hoa của Slow Rock, Bosa. Đặc biệt, màn kết hợp đầy rung cảm của hai giọng ca hàng đầu làng nhạc nhẹ Việt Nam là Thanh Lam – Hà Trần trong “Dòng sông tiếc nuối” với âm điệu Valse khiến không gian “Ân tình của đá” càng thêm cảm xúc. Liveshow Ân Tình Của Đá trở thành bữa tiệc âm nhạc được bày biện tròn trịa, vừa vặn khiến khán giả đủ “no” khi thưởng thức những bản tình ca đa sắc của Trần Hải Sâm.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Các nhạc phẩm do Trần Hải Sâm chắp bút được gửi gắm qua đêm nhạc phần lớn đều là các câu chuyện tình yêu, sự chia ly, tan vỡ nhưng để lại là niềm suy tư, hoài niệm như một phần kí ức ai cũng có thể thấy bóng hình mình trong đó và lưu giữ trong lòng chứ không phải là nỗi dằn vặt, đau đớn hay bi luỵ như: Ân Tình Của Đá (Trọng Bắc thể hiện), Môi Khát (Hà Trần thể hiện), Gặp Gỡ Để Chia Ly (Thanh Lam thể hiện) Dòng Sông Tiếc Nuối (Hà Trần – Thanh Lam), Nỗi Nhớ Rẽ Ngang (Tuyết Mai),…

Nữ NSND Thanh Lam cũng bày tỏ sự yêu thích với ca khúc Vết Sẹo Thời Gian do mình thể hiện trong liveshow. Nói theo Trần Hải Sâm “Tôi như con thú hoang, mang đầy vết thương ái tình. Tự mình băng bó những nỗi cô đơn. Một mình tan nát vỡ giấc mơ yêu” theo giai điệu Slow Rock qua chất giọng đầy nội lực cùng với cách xử lý bài tinh tế mang đậm nét riêng của giọng ca hàng đầu Việt Nam đưa khán giả vào sâu ngách của tâm hồn.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Chương trình không có MC mà chính nhạc sĩ Trần Hải Sâm làm người dẫn chuyện cũng là một điểm nhấn cho đêm nhạc. Bởi qua những tâm tình, khán giả cảm nhận sâu sắc ý nghĩa, ca từ của từng ca khúc và được thả hồn mình đắm chìm vào mỗi khoảnh khắc một cách gần gũi, chân thực hơn.

Trong lời tự sự của mình gửi đến khản giả, nhạc sĩ Trần Hải Sâm ví von các sáng tác của chị như một cánh diều chở đầy cảm xúc, khát khao và đêm nhạc vừa qua, chính những nghệ sĩ cùng hàng trăm khán giả có mặt tại khán phòng đã chắp cánh cho cánh diều ấy được vút lên – “Tất cả mọi người gặp nhau ở đây đều có một mẫu số chung, đó là niềm đam mê âm nhạc. Âm nhạc là cái cơ duyên để kéo chúng ta lại gần với nhau.

Âm nhạc đến với Hải Sâm một cách rất tình cờ, như một cú huých của số phận, hay một an bài của Thượng Đế. Các sáng tác của Hải Sâm chở đầy những cảm xúc, những khát khao trên một cánh diều được cất lên từ niềm đam mê nghệ thuật. Cánh diều này, tự nó không thể bay lên, mà nó cần những cơn gió. Những cơn gió này chính là sự ủng hộ và yêu thích của các khán thính giả”.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Suốt ba tiếng đồng hồ, Liveshow dòng nhạc Trần Hải Sâm - “Ân tình của đá” khép lại nhưng dư vị của chương trình chắc hẳn sẽ còn đọng lại lâu dài dù đây là lần đầu tiên nhạc sĩ tổ chức tại Việt Nam.

Nữ nhạc sĩ không giấu nỗi cảm xúc lo lắng trong một đêm đáng nhớ “Tay của Hải Sâm run cả lên, tưởng chừng như không thể cầm mic được”. Với sự yêu mến và tình cảm của khán giả, Trần Hải Sâm hẹn rằng chị sẽ sớm tái ngộ những tâm hồn đồng điệu qua các đêm nhạc tiếp theo. “Tôi cảm thấy rất vui, và có thể nói cảm động khi biết là dòng nhạc Trần Hải Sâm đã được yêu quý và đón nhận nồng nhiệt” – Trần Hải Sâm chia sẻ cảm xúc sau đêm nhạc.