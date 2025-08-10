Sau hành trình dài căng thẳng, livestage 4 tương đương với đêm Bán kết ở Em Xinh Say Hi đã được lên sóng vào tối 9/8. Trong những ngày qua, trên "Threads city" xuất hiện loạt bình luận liên quan đến kết quả của 4 đội. Theo đó, cư dân mạng đồn đoán rằng đội của LyHan được "ưu ái" chiến thắng cả hai vòng, bảo toàn thành viên để đi đến chặng cuối cùng.

Chính vì thế, diễn biến màn công bố kết quả này khi được lên sóng cũng khiến netizen hóng chờ từng giây. Trên sóng chương trình, Trấn Thành cho biết các đội đã trình diễn 2 tiết mục, sau đó công bố tổng điểm, đội có thứ hạng 3 -4 sẽ bị loại nhiều thí sinh hơn. Ở vòng 1, đội của đội trưởng LyHan giữ vị trí "hot chair" - đội có điểm số cao nhất. Nếu đến vòng đấu 2, đội của LyHan tiếp tục giữ thứ hạng này thì tất cả các thành viên trong đội LyHan sẽ được vào vòng Chung Kết.

Màn công bố kết quả của 4 đội khiến khán giả "nín thở"

Tuy nhiên, theo công bố của Trấn Thành thì vị trí "hot chair" của vòng 2 thuộc về đội của Phương Ly. Khi kết quả được Trấn Thành đọc lên, Phương Ly lộ rõ biểu cảm ngỡ ngàng, nhanh chóng ôm lấy các thành viên trong đội. Trong khi đó, Lyhan đứng lặng lẽ 1 góc, cúi đầu khi không dành chiến thắng. Điểm số của đội LyHan là 2376 còn đội Phương Ly là 2371, 2 đội xếp vị trí 3 và 4 chính là Lâm Bảo Ngọc và Bích Phương.

Bảng điểm sau 2 vòng của 4 đội, đội LyHan xếp top 1

Đội của LyHan và Phương Ly xếp vị trí top 1 và 2, cả hai đội đều giữ vị trí hot chair 1 vòng

Biểu cảm giật mình của Phương Ly khi được công bố kết quả

LyHan cúi mặt khi nghe công bố kết quả

Trấn Thành cho biết quy tắc loại của vòng này loại 2 cặp có điểm số thấp nhất trong đội đứng thứ hạng 3 -4 và loại 2 người thấp điểm nhất trong 16 người còn lại. Sau màn công bố thí sinh ra về cực căng thẳng, đội LyHan vẫn giữ cả 5 thành viên: LyHan, Tiên Tiên, Bảo Anh, MaiQuinn, Miu lê vào chung kết. Trong khi đó, vì là người có điểm số thấp nên Vũ Thảo My của đội Phương Ly phải ra về.

Trên mạng xã hội, tin đồn lan nhanh hơn cả tốc độ gõ bàn phím, nhưng không phải thứ gì cũng là sự thật. Chỉ cần một chi tiết "thêm mắm dặm muối" là sự việc dễ bị bóp méo, gây hoang mang và tổn thương cho người trong cuộc. Vậy nên, cư dân mạng cần tỉnh táo chọn lọc thông tin, chờ xác thực từ nguồn đáng tin cậy để tránh vô tình tiếp tay cho những ồn ào không đáng có.

Cuối cùng, đội của LyHan vẫn bảo toàn tất cả thành viên