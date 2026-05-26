Thanh Hằng tiết lộ cảnh nóng "khó khăn" khi hóa thân thành vũ nữ trong Mesdames Thanh Sắc

Chiều ngày 26/5, buổi showcase ra mắt bộ phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc đã diễn ra hoành tráng tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), thu hút gần 500 khách mời và giới truyền thông. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Thắng Vũ, Giám đốc sáng tạo Tùng Leo, Nhà sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên cùng dàn diễn viên chính gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành và gương mặt trẻ Khane Nguyễn.

Tại sự kiện, đoàn làm phim đã chính thức công bố trailer, hé lộ một câu chuyện đầy kịch tính, bạo lực và đậm chất Drama Noir (phim đen) lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60.

Thanh Hằng chịu tạo hình già dặn, ám ảnh vì cảnh nóng

Trở lại với điện ảnh sau vài năm vắng bóng, Thanh Hằng gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng sang trọng, quyền lực quen thuộc để hóa thân thành Cầm Thanh – một cô gái dấn thân vào thế giới phù hoa, trở thành "đệ nhất vũ nữ" rồi gánh chịu kết cục bi thảm. Trong trailer, khán giả không khỏi sốc trước phân đoạn Cầm Thanh gào khóc tuyệt vọng với gương mặt biến dạng hoàn toàn do bị tạt axit.

Chia sẻ về vai diễn gai góc này, Thanh Hằng cho biết cô không ngại "làm xấu" bản thân để phục vụ nhân vật. Trước những ý kiến cho rằng tạo hình trong phim khiến cô trông già hơn tuổi thật, nữ siêu mẫu giải thích phong cách trang điểm thời kỳ đó với lớp nền lì, mắt đậm và tóc búi cao vô tình cộng thêm cho cô khoảng 15 tuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình đầy biến động của nhân vật.

Dù phải thực hiện nhiều phân đoạn hành động đến mức bầm dập chân tay, điều khiến Thanh Hằng ám ảnh nhất lại là cảnh nóng trong phim. "Áp lực nhất không phải cảnh bị tạt axit hay bị nhúng đầu vào bể cá, mà là cảnh nóng khủng khiếp. Đó thực sự là một phân đoạn nặng nề không chỉ với tôi mà còn với bạn diễn" , cô tiết lộ.

Lương Thế Thành khao khát đóng vai đa tình để thoát vai chính diện

Bên cạnh cuộc đời bi kịch của Cầm Thanh, bộ phim còn xoay quanh cuộc chiến ghen tuông và quyền lực giữa cô và Madame Sắc (Hồng Ánh) – bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ này là Bá Dũng (Lương Thế Thành thủ vai) – một Trưởng ty cảnh sát đa tình, nắm giữ nhiều bí mật của thế giới ngầm.

Với hơn 20 năm làm nghề và đóng đinh với các vai chính diện hiền lành, Lương Thế Thành bày tỏ sự khao khát được lột xác với một nhân vật có nội tâm phức tạp, kiệm lời và chủ yếu diễn bằng ánh mắt như Bá Dũng. Thú vị hơn, nhân vật này tiếp tục đưa anh vào một mối tình tay ba kịch tính ngay sau khi bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc (cũng do anh đóng vai một nhân vật tên Dũng) vừa khép lại và gây bão mạng xã hội. Tại buổi họp báo, Thanh Hằng đã hài hước trêu đồng nghiệp: "Thành ơi, ông sợ tên Dũng luôn chưa?" , khiến nam diễn viên phải bật cười thừa nhận: "Sợ. Cho tôi xin một chữ 'sợ' đó nha" .

Sự trái ngược thú vị giữa Hồng Ánh và Thanh Hằng

Ở tuyến phản diện, diễn viên Hồng Ánh đảm nhận vai bà Sắc – người phụ nữ quyền lực, luôn lớn tiếng và trực tiếp đối đầu với Cầm Thanh. Tuy nhiên, nữ diễn viên gạo cội tiết lộ ngoài đời cô lại hoàn toàn trái ngược với nhân vật: "Tôi rất sợ xung đột, hễ ở đâu có cãi vã là tôi tìm cách biến mất đầu tiên. Khi quay phim, tôi luôn lo mình sẽ vô tình làm đau Thanh Hằng trong các cảnh giằng co. Trên phim Thanh Hằng mạnh mẽ là thế nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương từ nhân vật của tôi" .

Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu chạm ngõ điện ảnh của diễn viên trẻ Khane Nguyễn trong vai phản diện A Lũng. Anh thừa nhận bản thân chịu nhiều áp lực khi làm việc với các đàn anh, đàn chị. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khane Nguyễn là phân đoạn cảnh nóng bối rối đến mức khiến đạo diễn Thắng Vũ chỉ biết đứng ngoài "vò đầu bứt tai", không dám vào thị phạm.

Trước câu hỏi về việc liệu bộ phim có lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen bằng axit chấn động của vũ nữ Cẩm Nhung trước năm 1975 hay không, đạo diễn Thắng Vũ khẳng định phim không tái hiện cuộc đời của bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Ê-kíp chỉ mượn bối cảnh thời đại và những bi kịch ghen tuông xã hội lúc bấy giờ để kể về thân phận con người trước những biến động thời cuộc.

Để tái hiện không gian Sài Gòn thập niên 60, Giám đốc sáng tạo Tùng Leo và nhà sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên cho biết ê-kíp đã mất hơn một năm nghiên cứu kỹ lưỡng về kiến trúc, đời sống và thời trang. Đoàn phim đã phải lặn lội đến các vùng ven để tìm bối cảnh cổ, ví dụ như phục dựng bến Bạch Đằng năm 1965 tại một công viên có nét tương đồng ở Bình Dương. Dự án kết hợp song song giữa bối cảnh thật và công nghệ CGI, AI để mang lại những thước phim ngoại cảnh chân thật nhất, như phân đoạn nhân vật lái xe quanh trung tâm thành phố.

Mesdames Thanh Sắc do Live On và Phạm Thanh Hằng sản xuất, CJ HK Entertainment phát hành, dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/06/2026.