Một dự án nghệ thuật kết hợp xiếc đương đại, âm nhạc và văn học Việt Nam mang tên "Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ" sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào ngày 12/7/2026 tại Nhà hát Hòa Bình.

Chương trình được giới thiệu là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật đáng chú ý của mùa hè năm nay, hướng đến khán giả mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn.

Lấy cảm hứng từ "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký" của nhà văn Tô Hoài, tác phẩm không đi theo hướng chuyển thể nguyên bản mà phát triển thành một ngoại truyện sáng tạo, mở rộng thế giới của Dế Mèn dưới góc nhìn mới. Hình tượng Dế Mèn khi trưởng thành nhìn lại tuổi trẻ của mình được dùng làm ẩn dụ cho hành trình khám phá bản thân của người trẻ hôm nay, những người đang đối diện với nhiều lựa chọn và thử thách trong cuộc sống.

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình nằm ở cách nghệ thuật xiếc đương đại được sử dụng làm ngôn ngữ kể chuyện chính, thay vì chỉ là những tiết mục biểu diễn rời rạc. Các động tác nhào lộn, đu dây, thăng bằng và trình diễn trên không được dàn dựng như những ẩn dụ về sự trưởng thành, lòng dũng cảm và khả năng đứng dậy sau vấp ngã. Xiếc được kết hợp cùng âm nhạc, múa, hợp xướng, nghệ thuật thị giác và công nghệ sân khấu hiện đại để tạo nên một trải nghiệm đa giác quan cho người xem.

Phần âm nhạc và đồng sáng tạo nội dung do nhạc sĩ Việt Anh đảm nhiệm, một tên tuổi quen thuộc của đời sống âm nhạc Việt Nam với dấu ấn trải dài từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc phim đến các tác phẩm giao hưởng và hợp xướng. Trong dự án này, âm nhạc được xây dựng không chỉ để minh họa mà còn đóng vai trò như một nhân vật, dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Dàn nghệ sĩ tham gia có Thanh Duy trong vai Dế Mèn và Phương Vy trong vai Nhện Chúa. Thanh Duy thể hiện hình ảnh một Dế Mèn giàu năng lượng và khát vọng khám phá nhưng cũng không ngừng đặt câu hỏi về bản thân, còn Phương Vy được kỳ vọng mang đến một Nhện Chúa nhiều tầng cảm xúc nhờ khả năng diễn xuất và chất giọng nội lực.

Đạo diễn Kiki Trần giữ vai trò Giám đốc sáng tạo và Tổng đạo diễn của chương trình. Với kinh nghiệm dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong nước và quốc tế, trong đó có Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, anh xây dựng cấu trúc sân khấu nơi âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh, công nghệ trình diễn và xiếc hòa quyện thành một thể thống nhất. Với Kiki Trần, "Dế Mèn Ngoại Truyện" không phải một show thiếu nhi đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đương đại, nơi chất liệu văn học Việt được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu đủ sức chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Dự án còn có sự đồng hành của Hội đồng cố vấn nghệ thuật gồm nhiều chuyên gia và nghệ sĩ trong các lĩnh vực âm nhạc, múa, xiếc, âm thanh và ánh sáng. TS. Nhà báo Võ Danh Hải tham gia với vai trò Nhà sản xuất và Chủ tịch Hội đồng cố vấn, đồng thời là người cố vấn chiến lược cho dự án. Ông chia sẻ rằng hình tượng Dế Mèn lần này không chỉ là một nhân vật văn học mà là hình ảnh của mỗi người trẻ trên hành trình trưởng thành, với những lúc tự tin, những lúc vấp ngã nhưng vẫn phải học cách đứng dậy để tiếp tục bước đi.

Theo định hướng của ban tổ chức, chương trình không chỉ là một đêm diễn đơn lẻ mà được kỳ vọng phát triển thành một hành trình văn hóa, giáo dục dài hơi qua nhiều mùa diễn, mở rộng thêm tuyến nhân vật và câu chuyện mới gắn với hơi thở thời đại, trong khi vẫn giữ những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam. Đây cũng được xem là không gian gặp gỡ giữa các thế hệ, khi trẻ em tìm thấy sự tò mò khám phá, thanh thiếu niên nhìn thấy chính mình trong hành trình của Dế Mèn, còn người lớn có cơ hội trở về với ký ức tuổi thơ cùng con cháu.