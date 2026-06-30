Đêm chung kết Miss Multicultural World 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn, quy tụ đông đảo khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Trong sự kiện quan trọng này, nhà thiết kế Thoa Trần gây chú ý khi đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, góp phần tạo nên thành công của cuộc thi.

Không chỉ tham gia Hội đồng Ban giám khảo, NTK Thoa Trần còn là đơn vị tài trợ trang phục áo dài dành cho các thí sinh trong hành trình chinh phục vương miện. Những thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Việt được cô và ê-kíp đầu tư kỹ lưỡng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trên sân khấu quốc tế.

Trong đêm chung kết, NTK Thoa Trần trực tiếp lên sân khấu trao giải cho các thí sinh xuất sắc, đồng thời gửi lời chúc mừng đến tân hoa hậu và các người đẹp đạt thành tích cao. Sự đồng hành của nữ nhà thiết kế được đánh giá là một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay, thể hiện sự gắn kết giữa thời trang và sứ mệnh quảng bá văn hóa trong khuôn khổ Miss Multicultural World 2026.

Trước đó, Thoa Trần cũng tích cực đồng hành cùng Ban tổ chức trong chuỗi hoạt động của cuộc thi, từ các chương trình giao lưu văn hóa đến việc giới thiệu bộ sưu tập áo dài mang thông điệp tôn vinh di sản Việt Nam.

Đây tiếp tục là dấu ấn khẳng định tâm huyết của nữ nhà thiết kế trong việc đưa tà áo dài Việt vươn xa trên đấu trường nhan sắc quốc tế.