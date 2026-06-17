Vào ngày 10 tháng 6, tại một khu dân cư ở thành phố Kỳ Dương, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thang máy đã gặp sự cố khiến nhiều người bị mắc kẹt. Một nữ cư dân 49 tuổi trong lúc cố gắng thoát khỏi thang máy đã rơi xuống giếng thang và qua đời vào ngày hôm sau do vết thương quá nặng. Gia đình nạn nhân nghi ngờ công ty quản lý bất động sản đã cứu hộ không đúng cách. Ngày 16 tháng 6, nhân viên của công ty quản lý bất động sản khu dân cư này cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra, họ đang tích cực phối hợp và chờ kết quả xác định trách nhiệm.

Bị mắc kẹt nửa giờ, nữ cư dân không may tử vong khi nhảy ra khỏi thang máy

Theo tường thuật tổng hợp từ Jimu News và Modern Express, con gái nạn nhân là cô Ngô cho biết, gia đình cô sống tại tầng 25 của một tòa nhà trong khu dân cư Olive Gardenở thành phố Kỳ Dương. Khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 6, cô cùng mẹ là bà Hoàng đi thang máy về nhà, lúc đó trong thang máy còn có nhiều cư dân khác.

Cô Ngô cho biết, thang máy sau khi đi lên được một đoạn ngắn thì gặp sự cố, trượt xuống từ tầng 2 và kẹt giữa tầng 1 và tầng 2, cách mặt đất tầng 1 khoảng hơn một mét. Tất cả những người bị kẹt đều rất lo lắng. Mọi người nhanh chóng nhấn nút cứu hộ, đợi khoảng 30 phút và nhấn nút tổng cộng 3 lần thì mới có một bảo vệ đến.

Cô cho biết thêm, nhân viên bảo vệ đã dùng chìa khóa mở cửa thang máy nhưng không hề cảnh báo về sự chênh lệch độ cao giữa cabin và mặt sàn. Sau khi một cư dân bị kẹt nhảy xuống trước và đặt tủ cứu hỏa cạnh mép cabin, mẹ cô liền nhảy theo. Tuy nhiên, khi giẫm lên tủ cứu hỏa, bà không may bị ngã cùng với chiếc tủ xuống giếng thang. Cô Ngô ngay lập tức nhảy xuống mặt sàn tầng 1 và gọi điện cầu cứu.

Chiếc tủ cứu hỏa trong vụ việc

Do giếng thang rất sâu, mẹ của cô Ngô bị thương nặng và không qua khỏi sau 20 giờ cấp cứu tại bệnh viện. Theo báo cáo chẩn đoán CT của bệnh viện, bà Hoàng được kiểm tra vào lúc 8 giờ 46 phút tối ngày 10 tháng 6, kết quả cho thấy nhiều vết nứt xương sọ mặt và gãy hai xương sườn.

Cô Ngô nghi ngờ công ty quản lý bất động sản thiếu chuyên môn trong cứu hộ. Sau khi sự việc xảy ra, họ không mang theo thang hay các công cụ hỗ trợ để người bị kẹt rời khỏi thang máy một cách an toàn, cũng như không đưa ra cảnh báo về rủi ro. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Nữ cư dân tử vong vì vết thương quá nặng

Đơn vị bảo trì khẳng định không chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, cảnh sát vào cuộc điều tra

Nhân viên bảo trì của đơn vị chịu trách nhiệm bảo dưỡng thang máy tại khu dân cư này, cho biết khi đến nơi, bà Hoàng đã rơi xuống giếng thang và anh đã lập tức hỗ trợ cứu người. Anh cho biết, khi thang máy gặp sự cố khẩn cấp, cần phải do nhân viên chuyên nghiệp xử lý. Nhân viên bảo vệ không có quyền tự ý mở thang máy. Việc kẹt thang máy không phải hiếm gặp, chỉ cần xử lý theo quy trình vận hành thì sẽ không xảy ra chuyện.

Một người chịu trách nhiệm khác tên Văn cho biết, sự ra đi của bà Hoàng không phải do lỗi của bản thân thang máy mà là do sai sót trong quá trình cứu hộ. Công ty có tham gia phối hợp xử lý sau đó nhưng không chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này.

Ngày 16 tháng 6, nhân viên công ty quản lý bất động sản khu dân cư cho biết, đối với cáo buộc của cô Ngô về việc cứu hộ không đúng cách, họ thừa nhận có trách nhiệm và công an địa phương đang tiến hành điều tra. Họ đang tích cực phối hợp với cảnh sát và chờ kết quả xác định trách nhiệm.

Nguồn: HK01