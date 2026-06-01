Hai bé gái 9 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đã bị mắc kẹt gần hai giờ sau khi thang máy trong khu chung cư gặp sự cố. Trong thời gian đó, các em đã bấm nút cầu cứu khẩn cấp gần 50 lần nhưng bảo vệ lại cho rằng đó là trò đùa nên đã chậm trễ trong việc giải cứu.

Theo báo cáo từ đài truyền hình Chiết Giang "1818 Golden Eye", cha của một trong hai bé là ông Trương cho biết, vào ngày 23 tháng 5, con gái ông và một người bạn cùng tuổi đi thang máy thì bị kẹt bên trong gần hai giờ do thiết bị gặp trục trặc. Trong không gian kín, hai đứa trẻ đã luân phiên nhau nhấn nút cầu cứu, ước tính khoảng 35 đến 50 lần nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không đến.

Mẹ của đứa trẻ còn lại, bà Loan, đã không kìm được nước mắt sau khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát. Bà cho biết trong thời gian bị kẹt, hai đứa trẻ đã cố gắng dùng mọi cách để cầu cứu, "những cách cần nghĩ đến thì các bé đã nghĩ, những việc cần làm thì các bé đã làm".

Do ở trong môi trường nhiệt độ cao và áp lực tâm lý kéo dài, tóc và quần áo của cả hai đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng, khiến người lớn vô cùng xót xa.

Ông Trương chỉ ra rằng, sau khi xác nhận các cháu bị kẹt, cuối cùng chính người nhà phải liên hệ với nhân viên bảo trì thang máy của công ty quản lý để đến hiện trường thì hai cháu mới được giải cứu thành công.

Điều khiến các bậc phụ huynh khó chấp nhận hơn là thang máy xảy ra sự cố chỉ cách trung tâm điều khiển phòng cháy chữa cháy của khu chung cư vài mét, gần như chỉ cách nhau một bức tường. Các phụ huynh đặt câu hỏi, tại sao khi trẻ em nhiều lần cầu cứu thông qua hệ thống khẩn cấp của thang máy mà vẫn không nhận được phản hồi kịp thời.

Theo lời kể của các phụ huynh, nhân viên bảo vệ trực ban đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ các cháu nhưng lại tưởng đó là trò đùa nghịch. Người này không những không xử lý ngay lập tức mà còn bảo các cháu "đừng có nhấn nút thang máy nghịch nữa", dẫn đến việc thời gian cứu hộ quý giá bị trì hoãn.

Về vấn đề này, công ty quản lý phản hồi rằng sau khi kiểm tra camera giám sát và các hồ sơ liên quan, họ phát hiện ra rằng trong thời gian các bé bị kẹt, nhân viên trực ban đã nhận được ba tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, do chất lượng liên lạc không tốt và ống nghe của thiết bị nhận cuộc gọi không được đặt đúng vị trí, dẫn đến tín hiệu báo động sau đó không thể truyền đến trung tâm giám sát, cuối cùng làm lỡ mất cơ hội giải cứu kịp thời.

Công ty quản lý đã công khai xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong quản lý. Công ty cho biết đã sa thải nhân viên phòng điều khiển phòng cháy chữa cháy trực ca hôm đó, đồng thời lập tức triển khai chương trình đào tạo ứng phó khẩn cấp cho toàn thể nhân viên.

Ngoài ra, công ty quản lý cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe cho hai cháu bé, đồng thời thương lượng với gia đình về việc bồi thường tinh thần và các vấn đề liên quan. Họ cũng tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các thiết bị thang máy trong khu dân cư, xem xét lại và nâng cấp quy trình cứu hộ khẩn cấp để tránh lặp lại sự việc tương tự.

Hiện tại, hai cháu bé đã trở về nhà an toàn, nhưng tình trạng sức khỏe thể chất và tâm lý vẫn cần được đánh giá thêm.