Tháng cô hồn: 3 thứ chướng khí trong nhà vệ sinh cần dọn sạch, kẻo vận xui trói chặt cả gia đình!

Trong quan niệm phong thủy, nhà vệ sinh vốn được coi là nơi tích tụ nhiều uế khí nhất trong nhà. Không gian này thường ẩm thấp, ít ánh sáng, dễ sinh vi khuẩn và mùi hôi. Nếu không chú ý dọn dẹp, năng lượng tiêu cực từ đây có thể lan tỏa ra khắp ngôi nhà, ảnh hưởng đến vận khí, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Đặc biệt trong tháng cô hồn - thời điểm âm khí mạnh, dân gian tin rằng những thứ không sạch sẽ, rối rắm hay hư hỏng càng dễ kéo vận đen đến. Vì thế, gia chủ nên chú ý loại bỏ 3 thứ sau trong nhà vệ sinh để giữ cho không gian sống luôn sáng sủa, khô thoáng và hanh thông.

1. Đồ đã hỏng, chai lọ trống rỗng

Trong nhà vệ sinh thường có vô số chai lọ như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa tay. Nhiều người có thói quen dùng cạn kiệt nhưng vẫn để lại vỏ chai trong góc kệ. Những món đồ rỗng này trong phong thủy mang ý nghĩa hao hụt, cạn kiệt, tượng trưng cho tài lộc tiêu tán. Không chỉ vậy, để chai lọ trống rỗng lâu ngày còn khiến không gian bừa bộn, dễ sinh nấm mốc, bụi bẩn. Về mặt thực tế, việc nhìn thấy quá nhiều chai rỗng, tuýp kem méo mó cũng tạo cảm giác chật chội, nặng nề. Tháng cô hồn, việc giữ những món đồ như thế chẳng khác nào mời gọi năng lượng xấu.

Lời khuyên: Bỏ ngay chai lọ trống rỗng, vứt đi đồ hỏng, thay mới khi cần thiết. Việc này vừa tốt cho phong thủy, vừa giúp nhà vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ hơn.

2. Khăn cũ, quần áo lâu ngày không dùng

Một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình là treo khăn cũ, quần áo mặc dở hoặc thậm chí cả đồ đã hỏng trong nhà vệ sinh. Ít ai biết rằng, đây là hành động tối kỵ. Nhà vệ sinh vốn ẩm thấp, dễ phát sinh vi khuẩn. Việc để đồ vải trong môi trường này chẳng khác nào nuôi ổ vi trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Trong quan niệm phong thủy, khăn cũ, áo quần sờn rách mang năng lượng đã cạn, không còn tươi mới. Đặc biệt trong tháng cô hồn, giữ lại chúng chẳng khác nào níu giữ vận xui, khiến gia đạo khó hanh thông.

Lời khuyên: Thay khăn tắm định kỳ 2-3 tháng, không để quần áo lâu ngày trong nhà vệ sinh. Hãy giặt và phơi ngoài trời, để ánh nắng tự nhiên giúp thanh lọc năng lượng.

3. Thùng rác đầy và bẩn

Thùng rác trong nhà vệ sinh vốn cần thiết, nhưng nếu để quá đầy hoặc lâu ngày không dọn thì chắc chắn sẽ gây mùi hôi khó chịu. Mùi này lan ra khắp không gian, tạo cảm giác tù túng và nặng nề. Về mặt vệ sinh, rác thải bẩn ẩm ướt là nơi lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây hại cho sức khỏe. Trong phong thủy, thùng rác bẩn tượng trưng cho sự tích tụ uế khí và năng lượng tiêu cực. Vào tháng Cc hồn, sự hiện diện của rác thải bừa bộn chẳng khác nào mở cửa cho xui rủi tràn vào.

Lời khuyên: Dọn rác trong nhà vệ sinh hàng ngày, rửa sạch thùng rác định kỳ, đặt túi lót để dễ vệ sinh. Ngoài ra, có thể đặt thêm một ít tinh dầu tự nhiên hoặc than hoạt tính để khử mùi, giữ không gian thoáng đãng.

*Thông tin mang tính tham khảo