Tháng 9 âm, 4 con giáp càng giữ chữ tín càng dễ giữ được tiền: Có người nhờ uy tín mà mở thêm cơ hội làm ăn

Trong chuyện tiền bạc, nhiều người thường chỉ nhìn vào khả năng kiếm tiền, nhưng thực tế khả năng giữ tiền lâu dài lại liên quan rất nhiều đến cách một người xây dựng uy tín. Một lời hứa đúng hạn, một khoản vay trả đúng ngày, một lần làm ăn minh bạch hay đơn giản là không tùy tiện thay đổi thỏa thuận đều có thể tạo ra lợi thế lớn hơn tưởng tượng.

Bước sang tháng 9 âm lịch, 4 con giáp dưới đây được cho là càng coi trọng chữ tín thì đường tài chính càng ổn định. Cơ hội có thể không đến theo kiểu bất ngờ “trúng lớn”, nhưng tiền bạc có xu hướng vào đều hơn, ít thất thoát hơn và đặc biệt dễ xuất hiện những mối quan hệ có giá trị lâu dài.

Tuổi Sửu: Uy tín càng dày, tiền càng khó thất thoát

Tuổi Sửu vốn là kiểu người coi trọng sự chắc chắn. Trong công việc, họ thường không thích hứa quá nhiều, nhưng một khi đã nhận lời thì có xu hướng cố gắng làm đến cùng. Đây cũng là điểm mạnh nổi bật của tuổi Sửu trong tháng 9 âm.

Giai đoạn này, người tuổi Sửu có thể chưa thấy ngay một khoản tiền lớn xuất hiện, nhưng những gì họ đã âm thầm xây dựng từ trước bắt đầu phát huy tác dụng. Một khách hàng cũ quay lại, một đối tác tiếp tục gia hạn hợp tác, hoặc một người quen giới thiệu thêm cơ hội mới đều có thể bắt nguồn từ uy tín đã tích lũy trước đó.

Với người làm công ăn lương, chữ tín thể hiện ở việc đúng hạn, giữ cam kết và không đùn đẩy trách nhiệm. Đây là yếu tố có thể giúp tuổi Sửu được giao thêm việc quan trọng, mở ra khả năng tăng thu nhập hoặc cải thiện vị trí trong công việc.

Với người kinh doanh, tháng 9 âm càng không nên chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua chất lượng. Một lần giữ lời với khách có thể không mang lại nhiều tiền ngay lập tức, nhưng lại giúp giữ dòng tiền ổn định hơn trong nhiều tháng sau.

Mốc đáng chú ý: Từ khoảng sau Rằm tháng 9 âm, tuổi Sửu dễ gặp lại mối quan hệ cũ hoặc cơ hội từng bị trì hoãn. Đây là lúc uy tín cá nhân có thể trực tiếp chuyển thành lợi ích tài chính.

Tuổi Thìn: Càng minh bạch tiền bạc, càng dễ có người muốn hợp tác

Tuổi Thìn thường có khả năng nhìn thấy cơ hội nhanh và khá mạnh dạn trong chuyện làm ăn. Tuy nhiên, tháng 9 âm không phải lúc càng nhanh càng tốt. Ngược lại, càng rõ ràng về tiền bạc, càng minh bạch trong quyền lợi và trách nhiệm, tuổi Thìn càng dễ giữ được tiền.

Điểm sáng trong tháng nằm ở các mối quan hệ hợp tác. Một lời đề nghị mới, một dự án phụ hoặc một khoản đầu tư nhỏ có thể xuất hiện. Nhưng lợi thế lớn nhất của tuổi Thìn không nằm ở việc chớp thời cơ thật nhanh, mà là khiến đối phương cảm thấy an tâm khi làm việc cùng.

Những người tuổi Thìn làm nghề tự do, kinh doanh hoặc giữ vai trò quản lý càng nên chú ý điều này. Các vấn đề như chi phí, thời hạn thanh toán, phần việc của mỗi bên nên được trao đổi rõ ngay từ đầu. Khi mọi thứ minh bạch, khả năng phát sinh tranh cãi tài chính sẽ giảm đáng kể.

Tháng này, tuổi Thìn cũng nên tránh tâm lý vì nể nang mà cho vay, ứng trước tiền hoặc đứng ra bảo lãnh quá dễ dàng. Giữ chữ tín không có nghĩa là nhận mọi trách nhiệm về phía mình. Uy tín bền vững luôn phải đi cùng nguyên tắc tài chính rõ ràng.

Mốc đáng chú ý: Khoảng 10 ngày cuối tháng 9 âm, tuổi Thìn dễ có cơ hội chốt một khoản tiền, hợp đồng hoặc thỏa thuận quan trọng. Càng rõ ràng từ đầu, khả năng giữ được lợi ích càng cao.

Tuổi Mùi: Tiền đến từ những mối quan hệ đã được nuôi dưỡng lâu dài

Tuổi Mùi thường không phải kiểu quá quyết liệt khi nói đến tiền bạc, nhưng lại có lợi thế lớn về khả năng duy trì quan hệ. Trong tháng 9 âm, chính điểm mạnh này có thể mang đến những tín hiệu tài chính tích cực.

Một khách hàng quen, đồng nghiệp cũ, người từng hợp tác hoặc thậm chí một người bạn lâu năm có thể trở thành cầu nối cho một cơ hội mới. Điều đáng nói là cơ hội này không đến từ may mắn ngẫu nhiên mà từ cách tuổi Mùi từng cư xử tử tế và đáng tin cậy.

Người tuổi Mùi nếu đang kinh doanh nên đặc biệt chú ý đến nhóm khách hàng cũ. Thay vì chỉ tập trung tìm người mới, việc chăm sóc tốt những mối quan hệ đã có có thể đem lại hiệu quả rõ rệt hơn. Trong nhiều trường hợp, một khách cũ quay lại còn giá trị hơn nhiều so với việc tốn thêm chi phí để tìm khách mới.

Ở góc độ cá nhân, tuổi Mùi cũng có xu hướng kiểm soát chi tiêu tốt hơn trong tháng này nếu giữ được nguyên tắc đã đặt ra từ đầu. Chẳng hạn, đã xác định khoản nào là tiết kiệm thì không nên tùy tiện rút ra cho những nhu cầu ngắn hạn.

Mốc đáng chú ý: Từ giữa đến cuối tháng 9 âm, tuổi Mùi dễ nhận được lời giới thiệu, lời mời hợp tác hoặc một khoản thu từ mối quan hệ quen biết.

Tuổi Tuất: Giữ lời hứa nhỏ có thể mở ra cơ hội tiền bạc lớn hơn

Nếu nói về con giáp coi trọng chữ tín, tuổi Tuất gần như luôn nằm trong nhóm đầu. Họ thường có xu hướng sống thẳng thắn, đã nói là làm và khá khó chịu với sự mập mờ trong chuyện tiền bạc.

Tháng 9 âm, đây lại chính là lợi thế lớn nhất của tuổi Tuất. Trong bối cảnh nhiều người thận trọng hơn khi hợp tác, một người có lịch sử làm việc rõ ràng, đúng hẹn và minh bạch sẽ rất dễ được tin tưởng.

Người tuổi Tuất có thể nhận thêm việc, thêm khách hàng hoặc được giao quản lý một khoản tiền, dự án hay nhiệm vụ quan trọng. Những cơ hội này chưa chắc mang lại lợi ích ngay trong tháng, nhưng có thể trở thành nền tảng cho thu nhập tốt hơn về sau.

Điều tuổi Tuất cần lưu ý là không nên vì muốn giữ hình ảnh đáng tin mà ôm quá nhiều việc. Nhận lời vượt quá khả năng rồi không hoàn thành đúng hẹn lại có thể phản tác dụng. Tháng này, “giữ chữ tín” còn đồng nghĩa với việc biết giới hạn của mình và chỉ nhận những cam kết có thể thực hiện.

Mốc đáng chú ý: Cuối tháng 9 âm là giai đoạn tuổi Tuất dễ nhìn thấy kết quả rõ nhất từ những gì mình đã làm trước đó. Một khoản tiền chậm có thể được thanh toán, hoặc một mối quan hệ cũ mang tới cơ hội mới.

Giữ chữ tín cũng là một cách giữ tiền

Tháng 9 âm với 4 con giáp Sửu, Thìn, Mùi và Tuất không hẳn là thời điểm tiền bạc tăng mạnh chỉ nhờ may mắn. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở việc uy tín cá nhân có thể trực tiếp ảnh hưởng đến dòng tiền.

Giữ lời giúp giữ khách, làm việc rõ ràng giúp tránh tranh chấp, trả tiền đúng hạn giúp giữ quan hệ, còn biết nói “không” đúng lúc lại giúp tránh những khoản thất thoát không cần thiết.

Dù thuộc con giáp nào, đây cũng là một nguyên tắc đáng tham khảo trong tháng 9 âm: tiền có thể kiếm lại, nhưng uy tín một khi mất đi thường tốn rất nhiều thời gian mới xây lại được. Và trong nhiều trường hợp, người giữ được chữ tín cũng chính là người giữ được dòng tiền lâu nhất.

Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.