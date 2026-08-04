Tháng 8 này, ghé Fansipan ngắm "dải lụa đỏ" hoa xác pháo rực rỡ giữa biển mây

Khác với vẻ mong manh của anh đào hay nét kiêu sa của đỗ quyên, hoa xác pháo gây ấn tượng bởi những chùm hoa nhỏ hình ống mọc san sát, vươn thẳng lên bầu trời như những dây pháo đỏ rực. Chính hình dáng đặc biệt ấy đã mang đến tên gọi "xác pháo" – gợi nhớ sắc đỏ của những dây pháo ngày Tết, biểu tượng của niềm vui, may mắn và những khởi đầu tốt đẹp trong văn hóa phương Đông.

Được trồng thành từng thảm lớn trên đồi Mường Hoa, sắc đỏ của hoa nổi bật giữa nền xanh của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Khi ánh nắng xuyên qua màn sương sớm, cả triền đồi như bừng cháy trong gam màu rực rỡ; đến chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ xuống khiến những khóm hoa càng trở nên nổi bật, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa đầy sức sống. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các tín đồ nhiếp ảnh và yêu thiên nhiên "săn" những khung hình ấn tượng. Chỉ cần dạo bước giữa những lối đi uốn lượn trên đồi Mường Hoa, với phía xa là biển mây bồng bềnh, những dãy núi trùng điệp và thung lũng Mường Hoa trải dài, du khách đã dễ dàng sở hữu những bức ảnh đậm chất thơ. Một chiếc váy trắng, váy đỏ hay trang phục tông màu trung tính cũng đủ nổi bật giữa thảm hoa xác pháo rực rỡ và khung cảnh hùng vĩ của đại ngàn Tây Bắc.Hoa xác pháo duy trì sắc nở trong khoảng 50-60 ngày, vì vậy từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9 được xem là thời điểm đẹp nhất để ghé Sun World Fansipan Legend , chiêm ngưỡng mùa hoa chỉ xuất hiện một lần mỗi năm trên "Nóc nhà Đông Dương".

Không chỉ có hoa xác pháo, Fansipan mùa này còn hấp dẫn bởi bức tranh thiên nhiên nhiều tầng sắc màu. Những triền hoa dong riềng đỏ, muồng vàng, vườn hồng, hoa cúc và cẩm tú cầu vẫn đồng loạt khoe sắc, tạo nên không gian rực rỡ giữa biển mây.

Cùng thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang Sa Pa cũng bắt đầu chuyển mình từ sắc xanh sang vàng óng, báo hiệu mùa lúa chín đang đến gần. Từ cabin cáp treo Fansipan, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt những thửa ruộng bậc thang uốn lượn ôm lấy sườn núi, những bản làng nép mình giữa thung lũng và những lớp mây bảng lảng phủ trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Hành trình tiếp tục đưa du khách băng qua biển mây để chạm đến quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan với những công trình mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam như Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hay con đường La Hán.

Khoảnh khắc chạm tay vào cột mốc 3.143m và tận mắt chứng kiến nghi thức thượng cờ trang nghiêm trên "Nóc nhà Đông Dương" giữa biển mây bồng bềnh chắc hẳn sẽ là trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc trong lòng du khách.

Sau hành trình chinh phục đỉnh thiêng, du khách có thể tiếp thêm năng lượng với bản đồ ẩm thực đa dạng ngay tại khu vực nhà ga. Từ những món đặc sản Tây Bắc tại nhà hàng Chợ Quê, ly cà phê giữa biển mây tại Starbucks hay Phê La, đến buffet phong phú tại nhà hàng Vân Sam và Sharia, tất cả mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Trở về khu vực chân núi, hành trình khám phá vẫn tiếp tục giữa không gian ngập tràn sắc hoa với thanh anh tím biếc, xác pháo đỏ rực trải dài dọc ga đi cáp treo và tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, xen lẫn vườn hồng và cẩm tú cầu khoe sắc. Ngay bên cạnh, Bản Mây mở ra không gian văn hóa đặc trưng của bảy dân tộc Tây Bắc với những nếp nhà truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực bản địa cùng các chương trình nghệ thuật như "Đỉnh thiêng du ký", "Tây Bắc – mùa hoa nở", mang đến cho du khách cơ hội khám phá trọn vẹn đời sống văn hóa vùng cao.

Mùa hoa xác pháo tại Fansipan chỉ kéo dài trọn vẹn trong tháng 8 và đầu tháng 9. Đừng bỏ lỡ thời điểm "vàng" trong năm để lên hẹn với Sun World Fansipan Legend – nơi bạn không chỉ ôm trọn thảm hoa đỏ rực giữa biển mây, mà còn thu trọn mùa lúa vàng, chạm tay vào đỉnh thiêng và hòa mình vào nhịp sống Tây Bắc rực rỡ.