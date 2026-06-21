Tháng 5 âm có 2 con giáp được quý nhân trợ giúp, tài lộc rực rỡ, 2 con giáp lại cần thận trọng

Tháng 5 âm lịch mang năng lượng Hỏa khí cực thịnh, tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong vận trình tài lộc của các con giáp. Dưới đây là phân tích chi tiết cho 2 con giáp đón nhận hồng phúc, được quý nhân trợ lực mạnh mẽ và 2 con giáp cần tuyệt đối thận trọng để bảo toàn tài sản trong tháng này.

2 con giáp tài lộc rực rỡ, được quý nhân trợ giúp

Con giáp tuổi Tuất

Bước vào tháng Giáp Ngọ, tuổi Tuất là con giáp đón nhận cát khí đỉnh cao nhờ cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) nâng đỡ vận trình vô cùng mạnh mẽ. Bản mệnh như cá gặp nước, đi đến đâu cũng có quý nhân đồng hành, chỉ đường dẫn lối đến những cơ hội đầu tư vàng ngọc.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc bừng sáng rực rỡ khi các khoản nợ khó đòi bỗng nhiên được hoàn trả, hoặc các dự án cũ bắt đầu sinh lời vượt bậc. Những ý tưởng kinh doanh táo bạo của bạn nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ tài chính lớn từ các đối tác tầm cỡ. Thu nhập chính lẫn phụ cùng dắt tay nhau tăng trưởng mạnh mẽ, giúp chiếc ví của tuổi Tuất luôn trong trạng thái căng phồng, dư dả.

Tuy nhiên, dù tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Tuất vẫn cần lưu ý kiểm soát tính bao đồng, tránh cho vay mượn bừa bãi kẻo tự rước lấy rắc rối không đáng có. Hãy tận dụng thời điểm vàng này để tích lũy tài sản và hiện thực hóa các kế hoạch đại sự đã ấp ủ từ lâu.

Con giáp tuổi Mùi

Nhờ thế cục Lục Hợp (Ngọ - Mùi) với địa chi của tháng, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp bước vào tháng 5 âm này với tâm thế ung dung khi tiền tài vây quanh chân. Sự xuất hiện của quý nhân Nhị Hợp giúp bạn hóa giải mọi rủi ro, biến nguy thành an và mở ra những lối đi độc quyền trong công việc.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh buôn bán diễn ra vô cùng hanh thông, lượng khách hàng tăng đột biến kéo theo doanh thu nhảy số liên tục. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực xuất sắc, dễ dàng nhận được quyết định tăng lương hoặc thưởng nóng từ cấp trên. Dòng tiền đổ về túi nườm nượp giúp tuổi Mùi xua tan mọi áp lực tài chính trước đó và có nguồn vốn lưu động dồi dào.

Bản mệnh cần lưu ý giữ bí mật các kế hoạch cốt lõi để tránh bị kẻ xấu ghen ghét, tìm cách sao chép hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Đây là tháng đại cát để con giáp này khẳng định vị thế tôn quý và xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai.

2 con giáp cần thận trọng trong tháng 5 âm

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi, tuổi Tý sẽ là con giáp đối mặt với nhiều thử thách lớn trong tháng Giáp Ngọ do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Xung (Tý - Ngọ). Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút rõ rệt, dòng tiền vào thì ít mà các khoản chi phí phát sinh bất ngờ lại quá nhiều.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh còn dễ gặp phải chiêu trò chơi xấu từ kẻ tiểu nhân, khiến các hợp đồng tưởng chừng đã ký kết bỗng nhiên bị hủy bỏ phút chót. Việc đầu tư mạo hiểm hay góp vốn kinh doanh trong thời gian này hoàn toàn không thích hợp vì nguy cơ thua lỗ, trắng tay là rất cao.

Tuổi Tý cần đặc biệt tỉnh táo trước những lời mời gọi ngọt ngào, kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ pháp lý trước khi đặt bút ký. Lưu ý chung cho con giáp này là hãy thắt chặt chi tiêu, bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận để tránh mất cắp hoặc rơi rớt đồ đạc có giá trị. Giữ một tâm thế điềm tĩnh, "phòng thủ" chặt chẽ sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn an toàn bước qua tháng biến động này.

Con giáp tuổi Ngọ

Do rơi vào cục diện Tự Hình (Ngọ - Ngọ), tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp sẽ phải gánh chịu không ít áp lực và rắc rối về mặt tài chính trong tháng tuổi của mình. Tâm lý nóng nảy, tự phụ do Hỏa khí quá vượng dễ khiến bạn đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm dựa trên cảm xúc nhất thời.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc của tuổi Ngọ có thể trồi sụt thất thường, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng dễ dàng tiêu tán vào những việc không đâu hoặc phải đền bù thiệt hại. Công việc gặp nhiều ngáng trở do nội bộ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi Ngọ cần tuyệt đối tránh xa các trò chơi may rủi hoặc những dự án hứa hẹn làm giàu nhanh chóng nhưng thiếu minh bạch. Lưu ý quan trọng nhất là phải học cách lắng nghe ý kiến từ người xung quanh, hạ thấp cái tôi và chú ý chăm sóc sức khỏe hệ tim mạch dưới thời tiết nắng nóng. Chậm lại một nhịp, cẩn trọng trong từng bước đi sẽ giúp bạn hạn chế tối đa tổn thất và bảo toàn được nguồn vốn hiện có.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.