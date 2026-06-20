Trong năm Bính Ngọ 2026, tháng 6 âm lịch được gọi là (bắt đầu từ ngày 14/7/2026 đến ngày 12/8/2026 dương lịch). Đây là tháng có sự kết hợp cát tường giữa địa chi Mùi của tháng và địa chi Ngọ của năm tạo nên thế cục Lục Hợp, giúp làm dịu đi sự nóng bức của năng lượng hỏa và mở ra cơ hội chuyển mình cho những ai biết kiên nhẫn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp sẽ kiên cường vượt qua thử thách, lội ngược dòng ngoạn mục và gặt hái thành công rực rỡ về tài lộc trong tháng Ất Mùi này:

Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão chính là con giáp dẫn đầu danh sách lội ngược dòng thành công nhờ sự xuất hiện của sao Lộc Huân và thế cục Tam Hợp nâng đỡ vận trình. Giai đoạn khó khăn và những ngáng trở từ đầu năm hoàn toàn chấm dứt, nhường chỗ cho những tin vui tiền bạc gõ cửa liên tiếp.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh từ chỗ bế tắc trong công việc bỗng tìm được hướng đi mới mang tính đột phá nhờ sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân. Đường tài lộc của bạn thăng tiến mạnh mẽ khi các dự án tưởng chừng đã hủy bỏ nay hoạt động trở lại và sinh lời lớn.

Thu nhập chính ổn định và tăng trưởng rõ rệt nhờ những đóng góp xuất sắc của bạn được cấp trên ghi nhận xứng đáng. Người làm kinh doanh buôn bán đón lượng khách hàng trung thành quay lại nườm nượp, đẩy doanh thu vượt mốc chỉ tiêu đề ra. Sự kiên trì và tinh thần cầu tiến giúp con giáp tuổi Mão khép lại tháng 6 âm lịch với túi tiền căng phồng và sự tự tin tuyệt đối.

Con giáp tuổi Tý

Trải qua một thời gian dài chịu nhiều áp lực và hao tổn tài chính, tuổi Tý cũng sẽ là con giáp có màn bứt phá vô cùng ngoạn mục trong tháng Ất Mùi.

(Ảnh minh họa)

Nhờ sự nhạy bén thiên bẩm cùng với vận khí xoay chuyển, bạn dễ dàng phát hiện ra những cơ hội kiếm tiền vàng ngọc mà người khác bỏ lỡ. Các tín hiệu tài chính khả quan xuất hiện ngay từ đầu tháng khi những khoản nợ khó đòi bỗng nhiên được hoàn trả đầy đủ. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi giúp bạn khẳng định lại vị thế và uy tín vốn có trong mắt đồng nghiệp lẫn đối tác.

Nguồn thu nhập phụ từ công việc tay trái bắt đầu đổ về tài khoản liên tục, giúp con giáp này giải quyết triệt để các áp lực kinh tế trước đó. Người làm chủ doanh nghiệp sẽ tìm thấy những mối đầu tư tiềm năng mới, hứa hẹn mang lại dòng tiền đều đặn và bền vững. Tuổi Tý hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện khi khép lại tháng này với một nền tảng tài chính vững chắc và viên mãn.

Con giáp tuổi Ngọ

Thế cục Lục Hợp giữa địa chi năm Ngọ và địa chi tháng Mùi mang lại cho con giáp tuổi Ngọ một tháng mới tràn đầy cát khí để xoay chuyển tình thế.

(Ảnh minh họa)

Những mâu thuẫn hay tổn thất về tiền bạc trong tháng trước sẽ được giải quyết ổn thỏa nhờ sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời từ quý nhân. Bản mệnh sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, làm việc gì cũng đạt hiệu suất cao và dễ dàng thu hút dòng tiền chảy về túi. Đường công danh thăng tiến kéo theo mức lương và chế độ đãi ngộ của bạn được cải thiện rõ rệt so với thời gian trước.

Đối với người làm kinh doanh tự do, việc mạnh dạn thay đổi chiến lược tiếp cận khách hàng sẽ mang lại doanh thu bùng nổ vượt mong đợi. Bạn không chỉ có tiền bạc rủng rỉnh để chi tiêu thoải mái mà còn tích lũy được một khoản vốn lớn cho các kế hoạch đại sự tiếp theo. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp con giáp tuổi Ngọ bước qua vùng tối, ung dung tận hưởng vinh hoa và phú quý vững bền.

*Lưu ý chung: Trong tháng 6 âm lịch (tháng Ất Mùi), cả 3 con giáp tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Ngọ cần đặc biệt chú ý giữ vững sự kiên nhẫn và không được chủ quan khi vận trình vừa mới bắt đầu khởi sắc.

Dù cơ hội lội ngược dòng và thu về tài lộc rất lớn, các bạn vẫn tuyệt đối tránh tâm lý vội vàng hay tham gia vào các dự án đầu tư có tính rủi ro cao để bảo vệ thành quả. Việc kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ, điều khoản hợp đồng và bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc để phòng ngừa kẻ tiểu nhân ganh ghét, quấy phá.

Bản mệnh cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và hạn chế làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng nhằm tránh kiệt quệ năng lượng. Cuối cùng, hãy học cách chia sẻ bớt lộc trời và tích cực giúp đỡ những người xung quanh để gia tăng phúc đức, giúp cho sự thành công được bền vững lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.