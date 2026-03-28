Chớp mắt một cái, quý đầu tiên của năm đã chính thức khép lại. Tháng 4 bước sang với hơi thở ấm áp của những ngày chớm hè, nhưng dưới góc nhìn của các bậc thầy phong thủy và chiêm tinh học, đây không đơn thuần là khúc giao mùa của đất trời, mà còn là một "trạm trung chuyển" quan trọng của tài vận. Các vì sao đang dịch chuyển, mang theo những trường năng lượng mới tác động trực tiếp đến dòng chảy tiền bạc của mỗi người.

Có những người chỉ cần nhẹ nhàng bước ra cửa là gặp may mắn, tiền bạc hanh thông, công việc trôi chảy. Nhưng cũng có những chòm sao cần thắt chặt chi tiêu, chậm lại một nhịp để bảo toàn tài khí.

Nhóm "Trải thảm hoa hồng": Lộc lá vây quanh, tiền tài bứt phá (Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Bọ Cạp)

Nếu tên bạn nằm trong nhóm này, xin chúc mừng vì tháng 4 tới đây sẽ là một sân khấu rực rỡ dành riêng cho bạn. Bạch Dương bước vào tháng sinh thần với nguồn năng lượng dương cực thịnh, đi đến đâu tỏa sáng đến đó, những dự án ấp ủ bấy lâu nay bỗng chốc đơm hoa kết trái mang về những khoản thu ngoài sức tưởng tượng.

Kim Ngưu vốn dĩ đã có tài quản lý tài chính thượng thừa, nay lại được thần may mắn gõ cửa mang đến những cơ hội đầu tư sinh lời chớp nhoáng, chỉ cần nhạy bén một chút là tiền đẻ ra tiền. Với Sư Tử, năng lực làm việc xuất sắc của bạn cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận, một quyết định tăng lương hay khoản thưởng nóng "đậm đà" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn Bọ Cạp, trực giác sắc bén của bạn trong tháng này hoạt động với công suất tối đa, giúp bạn né tránh được những cạm bẫy lừa đảo và chớp trúng những mối làm ăn béo bở. Mọi thứ cứ như được đất trời ưu ái, dọn sẵn đường để các bạn rủng rỉnh ví tiền đón hè.

Nhóm "Gieo hạt chờ ngày hái quả": Cứ nỗ lực, bình tâm ắt sẽ có quà (Song Tử, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình)

Tài vận đôi khi không vội vã đổ ập xuống như một cơn mưa rào, mà nó giống như việc bạn cặm cụi gieo hạt, tưới nước mỗi ngày ngoài ban công và chờ đợi nụ hoa hé nở. Tháng 4 của nhóm này là một tháng của sự kiên trì. Song Tử cần khéo léo và mềm mỏng hơn trong giao tiếp để thuyết phục đối tác, một khi hợp đồng được ký kết, tài khoản của bạn sẽ nảy số không ngừng.

Xử Nữ với bản tính tỉ mỉ sẽ tìm ra những lỗ hổng trong thói quen chi tiêu hàng ngày, việc vá lại những "mạch rò rỉ" này giúp bạn tiết kiệm được một khoản khổng lồ. Ma Kết vẫn đang âm thầm dồn sức cho những kế hoạch dài hơi, tháng này là lúc bạn xây móng đổ nền, chưa vội thu lời nhưng chắc chắn tương lai sẽ vô cùng rực rỡ.

Riêng Bảo Bình, những ý tưởng sáng tạo đột phá tưởng chừng điên rồ của bạn lại chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra kho báu tài chính. Đừng nản lòng, dòng chảy tiền bạc đang trên đường tìm đến, chỉ cần bạn giữ vững tay chèo và không bỏ cuộc giữa chừng.

Nhóm "Ôm chặt ví, bước đi rón rén": Cẩn tắc vô áy náy (Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư)

Đây là khoảng thời gian vũ trụ thử thách bản lĩnh "tay hòm chìa khóa" của bạn. Lời khuyên chân thành từ các chuyên gia phong thủy là hãy chậm lại và suy xét thật kỹ trước mỗi lần rút ví. Cự Giải vốn giàu tình cảm, rất dễ vì buồn bực hay vui sướng nhất thời mà mua sắm bốc đồng, hãy cẩn thận kẻo cuối tháng nhìn lại hóa đơn mà "khóc thét".

Thiên Bình lại dễ bị chao đảo bởi những lời rủ rê đầu tư nghe có vẻ mười mươi nhưng thực chất lại tiềm ẩn rủi ro cháy túi. Với Nhân Mã, bản tính ham vui và thích xê dịch có thể khiến bạn tiêu tốn một khoản không nhỏ cho những cuộc tụ tập, tiệc tùng.

Còn Song Ngư thân mến, tháng 4 này bạn nên học cách nói "không" với những lời vay mượn và tập trung vun vén cho quỹ dự phòng của gia đình. Hãy nhớ rằng, trong phong thủy, một đồng giữ lại được lúc khó khăn cũng đáng quý và thu hút vượng khí mạnh mẽ chẳng kém gì một đồng kiếm ra. Đừng vì chút sĩ diện hay bốc đồng mà để ví tiền mỏng đi trông thấy.

Tháng 4 mang theo muôn vàn sắc thái của tài vận, có lúc thăng hoa rực rỡ, có lúc bình lặng êm đềm, và cả những khoảng lặng cần sự tĩnh tâm. Phong thủy hay chiêm tinh học, suy cho cùng cũng là những tấm bản đồ gợi ý để chúng ta biết tiến, biết lùi, thuận theo tự nhiên mà sống. Dù túi tiền tháng này vơi hay đầy, chỉ cần giữ được một tâm thế bình hòa, dịu nhẹ và trân trọng những gì mình đang có, thì tin tôi đi, may mắn và bình an chắc chắn sẽ gõ cửa nhà bạn mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)