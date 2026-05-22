Tháng 4/2026: Tổng đài 111 nhận hơn 46.000 cuộc gọi, nhiều trẻ nhờ tư vấn chuyện yêu đương
Theo đó, tháng 4/2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3/2026), 724 lượt thông báo qua ứng dụng zalo và app (giảm 247 lượt so với tháng 3/2025). Tổng đài 111 đã tư vấn 6.170 cuộc (tăng 2.114 cuộc so với tháng 3/2026) và hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp với 190 trẻ em (tăng 59 trường hợp và tăng 50 trẻ em so với tháng 3/2026).
Trong đó, trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực chiếm 101 trường hợp, trẻ em bị xâm hại tình dục 19 trường hợp, trẻ em bị bóc lột 16 trường hợp…
Trẻ em gọi đến chiếm 47,68%; người lớn quan tâm khác (như hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân v.v.) chiếm 41,02%; cán bộ xã hội chiếm 6,44%; và cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
Trong tháng 4, Tổng đài nhận được nhiều cuộc gọi của trẻ em ở độ tuổi 15 dưới 16 và người từ 16-18 tuổi chia sẻ về việc gặp rắc rối trong mối quan hệ yêu đương, bị bỏ rơi, bị người yêu chia tay. Áp lực thi cuối cấp, thi học kỳ, sự lựa chọn các nguyện vọng thi vào lớp 10, thi Đại học cũng là vấn đề của nhiều trẻ em gọi tới Tổng đài chia sẻ, trao đổi. Nhân viên tư vấn đã đồng hành cùng trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực đang có, cùng trẻ tìm hướng giải quyết hay có cách nhìn nhận vấn đề tích cực hơn.
Trong tháng 4, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ, can thiệp tăng cao (tăng 21,95%, với 36 trường hợp so với tháng 3/2026), trong đó trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần ¾ trong số trường hợp trẻ em bị bạo lực.
Có một số trẻ em gọi đến Tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám. Nhân viên tư vấn đã tư vấn, hỗ trợ trẻ và trong nhiều trường hợp đã kết nối với bố mẹ trẻ để giúp các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung, có được sự kết nối với nhau, đồng thời Tổng đài cũng hỗ trợ bố mẹ/người chăm sóc tìm các dịch vụ đánh giá, hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho trẻ.
Bên cạnh đó, Tổng đài tiếp nhận thông tin trẻ em phản ánh về việc bị một số tài khoản ảo lấy hình ảnh cá nhân để cắt ghép, bôi xấu, xúc phạm danh dự, điều này khiến trẻ hoảng loạn, lo sợ, đôi khi không dám đi học vì sợ các bạn đàm tiếu.
Ngoài ra, Tổng đài gặp khó khăn khi kết nối với cán bộ địa phương trong việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại.