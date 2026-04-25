Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng Nhâm Thìn (tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ), với nạp âm Trường Lưu Thủy (Dòng nước chảy dài), sự luân chuyển của tiền bạc sẽ rất mạnh mẽ, nếu biết cách tận dụng những nguồn năng lượng trợ giúp thì các con giáp có thể tiến rất xa.

Tuy nhiên, cũng có những con giáp nếu không cẩn trọng thì tài lộc cũng có thể bị nước cuốn trôi, hao hụt đi phần nào.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm, có 2 con giáp may mắn bậc nhất, tài lộc ngày càng vượng phát, lại cũng có 2 con giáp cần phải thận trọng để bảo toàn túi tiền của mình. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không để biết cách "mượn nước đẩy thuyền" hay cần thận trọng hơn nhé.

2 con giáp tài lộc vượng phát

1. Con giáp tuổi Dậu (Con Gà): Lục Hợp Quý Nhân - Tài lộc sinh sôi

- Chi tiết tài lộc : Nhờ cục diện Thìn - Dậu hợp Kim, tuổi Dậu sẽ là con giáp gặp được "nguồn sinh" từ địa chi tháng. Bản mệnh dễ dàng chốt được các hợp đồng lớn hoặc có những khoản thu nhập thụ động tăng vọt. Đây là tháng lý tưởng để thực hiện các dự án đã ấp ủ từ lâu nên tuổi Dậu hãy cân nhắc thời cơ để tối ưu hóa lợi nhuận nhé.

- Cách tối ưu : Tuổi Dậu nên đặt một cặp tỳ hưu bằng đồng hoặc mạ vàng ở hướng Tây của phòng làm việc để chiêu tài. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cân nhắc việc ưu tiên các giao dịch vào giờ Thìn (7h-9h) hoặc giờ Tỵ (9h-11h) để tăng tỉ lệ thành công.

2. Con giáp tuổi Thân (Con Khỉ): Tam Hợp Hỗ trợ - Gặt hái thành công

- Chi tiết tài lộc : Thân nằm trong bộ Tam hợp (Thân - Tý - Thìn), lại được nạp âm Trường Lưu Thủy tương hỗ, giúp sự nghiệp và tài chính của con giáp này dễ thăng tiến vượt bậc. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân là người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm, giúp mở rộng mạng lưới khách hàng. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thân có thể thu về thành công rực rỡ.

- Cách tối ưu : Tuổi Thân nên sử dụng các phụ kiện có màu vàng hoặc trắng để kích hoạt hành Kim sinh Thủy. Bên cạnh đó, con giáp này có thể chủ động kết nối với những người tuổi Tý hoặc tuổi Thìn để hưởng lợi tam hợp trong việc hợp tác đầu tư.

2 con giáp cần chú ý tiền nong

1. Con giáp tuổi Tuất (Con Chó): Trực Xung Thái Tuế - Đề phòng tiểu nhân

- Chi tiết tài lộc : Theo tử vi, tuổi Tuất sẽ là con giáp dễ bị ảnh hưởng bởi cục diện Thìn - Tuất tương xung, khiến vận trình tài chính có thể biến động dữ dội. Nếu không cẩn trọng, bản mệnh sẽ dễ gặp rủi ro trong việc đầu tư, hoặc phát sinh những chi phí lớn liên quan đến nhà cửa, sức khỏe. Tiểu nhân có thể xuất hiện gây thị phi làm hao hụt uy tín và tiền bạc, khiến họ mệt mỏi đối phó.

- Cách tối ưu : Tuổi Tuất tuyệt đối không cho vay mượn hoặc ký kết các văn bản quan trọng khi chưa kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, con giáp này có thể mang theo một linh vật tuổi Mão bằng ngọc bên mình để tạo thế "Mão - Tuất nhị hợp", giúp hóa giải xung sát của tháng Thìn.

2. Con giáp tuổi Thìn (Con Rồng): Tự Hình (Thìn - Thìn) - Cẩn thận đầu tư

- Chi tiết tài lộc : Do rơi vào thế Tự Hình, tuổi Thìn cũng là con giáp dễ rơi vào trạng thái tự tin quá mức dẫn đến các quyết định đầu tư sai lầm. Bản mệnh có xu hướng tiêu xài hoang phí để khẳng định bản thân hoặc bị vướng vào các cuộc tranh chấp lợi ích không đáng có.

- Cách tối ưu : Mặc dù kiếm được tiền nhưng để giữ được nó thì tuổi Thìn cũng cần lập kế hoạch chi tiêu chi tiết và học cách lắng nghe ý kiến từ người khác, tránh tiêu xài bừa bãi. Trước khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào, tuổi Thìn cũng nên nghiên cứu thật kỹ và tham khảo từ nhiều nguồn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên sử dụng trang phục màu vàng hoặc nâu đất để giữ sự ổn định cho năng lượng Thổ, tránh bị xao nhãng bởi những cơ hội "ảo".

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.