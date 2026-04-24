Theo nhận định từ các chuyên gia phong thủy Trung Quốc, tháng 3 Âm lịch là thời điểm 4 con giáp dưới đây có cơ hội bứt phá về tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực công việc, đầu tư và kinh doanh, thậm chí có người còn ghi nhận mức tăng trưởng tài sản ròng đáng kể.

1. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá có bước tiến mạnh mẽ nhất về tài chính trong tháng 3 Âm lịch. Sau khoảng thời gian đầu năm có phần chững lại, tuổi Thìn bước vào giai đoạn “mở khóa” vận may, đặc biệt trong công việc.

Những người làm kinh doanh có thể nhận được các hợp đồng giá trị hoặc tìm được đối tác tiềm năng. Trong khi đó, người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, mở ra cơ hội tăng thu nhập thông qua thưởng, dự án mới hoặc thăng chức.

Điểm đáng chú ý là khả năng gia tăng tài sản ròng của tuổi Thìn không chỉ đến từ nguồn thu chính mà còn từ các khoản đầu tư trước đó. Những quyết định tài chính tưởng chừng mạo hiểm lại bắt đầu sinh lời, giúp tổng tài sản tăng nhanh trong thời gian ngắn.

2. Tuổi Dậu

Xếp thứ hai trong danh sách này là tuổi Dậu – con giáp có vận trình tài chính mang tính ổn định nhưng bền vững. Không quá bùng nổ như tuổi Thìn, song người tuổi Dậu lại có lợi thế ở khả năng kiểm soát dòng tiền và tận dụng tốt các cơ hội nhỏ.

Trong công việc, tuổi Dậu được dự báo sẽ có nhiều bước tiến chắc chắn. Các dự án đang triển khai có dấu hiệu đạt kết quả tích cực, kéo theo nguồn thu nhập tăng trưởng đều. Đối với người làm tự do hoặc kinh doanh cá nhân, lượng khách hàng ổn định giúp doanh thu không ngừng cải thiện.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu và đầu tư. Chính điều này giúp họ tránh được rủi ro không đáng có, đồng thời tích lũy tài sản một cách hiệu quả trong dài hạn.

3. Tuổi Tý

Tuổi Tý đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tài lộc tháng này, với điểm nhấn đến từ những cơ hội bất ngờ trong công việc. Đây có thể là lời mời hợp tác, dự án mới hoặc sự thay đổi vị trí mang lại nguồn thu nhập cao hơn.

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy và linh hoạt, nên khi cơ hội xuất hiện, họ có xu hướng nắm bắt rất nhanh. Điều này giúp họ tạo ra bước đột phá về tài chính chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tuổi Tý cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn. Việc quá vội vàng có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng không đạt như mong muốn. Nếu biết kiểm soát tốt, đây vẫn là giai đoạn “hái ra tiền” của con giáp này.

4. Tuổi Sửu

Khép lại danh sách là tuổi Sửu – con giáp đại diện cho sự bền bỉ và kiên trì. Tháng 3 Âm lịch mang đến cho tuổi Sửu những “trái ngọt” từ quá trình nỗ lực trước đó, đặc biệt trong công việc và đầu tư dài hạn.

Người tuổi Sửu có thể nhận được khoản thu đáng kể từ các dự án đã triển khai từ đầu năm hoặc thậm chí từ năm trước. Đây là giai đoạn họ bắt đầu nhìn thấy kết quả rõ rệt, giúp củng cố nền tảng tài chính cá nhân.

Dù không có sự tăng trưởng đột biến, nhưng sự chắc chắn và ổn định lại là yếu tố giúp tuổi Sửu duy trì tài sản một cách an toàn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đây được xem là lợi thế không nhỏ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo Sohu)