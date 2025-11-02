Sau khi cơn sốt Ngự Trù Của Bạo Chúa khép lại, sự chú ý của khán giả đổ dồn vào Would You Marry Me. Thế nhưng bên cạnh đó, màn ảnh Hàn còn một bộ phim khác cũng rất để khán giả dành thời gian theo dõi là Last Summer (tựa Việt: Mùa Hạ Cuối).

Last Summer là sự lựa chọn đáng tham khảo cho những khán giả thích thể loại phim lãng mạn.

Tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn, kể câu chuyện của cặp đôi nhân vật Baek Do Ha và Song Ha Gyeong. Baek Do Ha có một người anh song sinh tên Baek Do Yeong. Thế nhưng, cả hai đã sống xa nhau từ nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn. Baek Do Ha sống ở mỹ, trong khi Baek Do Yeong ở lại Hàn Quốc cùng cha. Mỗi mùa hạ, Baek Do Ha trở về Hàn Quốc và ở lại 21 ngày cùng cha cũng như anh trai.

Lee Jae Wook đảm nhận vai nam chính Baek Do Ha.

Choi Sung Eun đảm nhận vai nữ chính Song Ha Gyeong.

Trong thời gian này, cậu thường xuyên dành thời gian cùng Baek Do Young và cô hàng xóm Song Ha Gyeong. Song Ha Gyeong âm thầm dành tình cảm cho Baek Do Ha, thế nhưng cô không bao giờ dám nói ra tiếng lòng của mình với "chàng trai mùa hạ" ấy. Mọi chuyện tưởng như cứ thế trôi qua cho đến một ngày của 2 năm trước, biến cố xảy ra khiến cho cuộc đời của các nhân vật rẽ sang một hướng không thể quay lại.

Đảm nhận vai nam chính Baek Do Ha là Lee Jae Wook, ngôi sao được khán giả yêu mến qua các bộ phim đình đám như Dear Hongrang, Extraordinary You và đặc biệt là 2 mùa của siêu phẩm Alchemy Of Souls. Trong khi đó, vai nữ chính Song Ha Gyeong do Choi Sung Eun thể hiện. Cô là một cái tên đang lên của màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi, nổi tiếng với gương mặt mang nét đẹp của nhiều mỹ nhân như Han Hyo Joo, Ha Ji Won, Eunjung và cả cố nghệ sĩ Sulli.

Last Summer lên sóng đúng vào ngày đầu tiên của tháng 11 trên KBS2, tuy nhiên màn chào sân của tác phẩm này khá lặng lẽ. Không tạo được hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội, thế nhưng nhận xét của những khán giả đã theo dõi bộ phim lại chẳng hề tệ chút nào. Mọi người nhận xét Lee Jae Wook và Choi Sung Eun tạo phản ứng hóa học tốt, nội dung phim không quá mới mẻ nhưng lại rất dễ xem, đồng thời mang tới một cảm giác yên bình, thư thái:

- Mình thực sự cảm nhận được sức hút của bộ phim này. Đây là lần đầu tiên tôi xem lại một tác phẩm của Jae Wook kể từ Extraordinary You và nữ chính cũng là một gương mặt mới mẻ đối với mình. Nhịp phim trong tập một rất ổn, mình cũng rất thích bầu không khí yên bình, thanh thản mà phim mang đến. Hy vọng họ sẽ duy trì được hài hước này trong phần sau của tác phẩm. Đúng là cốt truyện không có gì đột phá nhưng tôi thực sự tò mò muốn biết họ sẽ làm thế nào để tạo nên dấu ấn riêng và mang đến những bất ngờ gì cho chúng ta.

- Nội dung rất giống cuốn Seven Summers của Paige Toon. Trong tiểu thuyết này không có anh em song sinh, nam chính chỉ đến thị trấn để nghỉ hè. Sau đó, nữ chính dần phải lòng nam chính và luôn chờ đến mùa hè tiếp theo để gặp anh.

- Tôi thực sự mong chờ bộ phim này. Cốt truyện khá bình thường nhưng lại cực kỳ dễ xem.

- Tôi bị cuốn hút bởi tập đầu tiên. Họ đã kiểm soát nhịp phim và giới thiệu nhân vật nữ Song Ha Gyeong rất tốt. Cô ấy vừa dữ dội vừa quyến rũ, mạnh mẽ nhưng cũng có sự nhạy cảm khi cần thiết. Choi Sung Eun thật sự rất tuyệt. Tôi yêu Ha Gyeong. Do Ha thì vẫn còn là một ẩn số. Nhân vật của anh ấy vẫn chưa được khai thác hết, nhưng tôi cảm nhận được sức hút và sức thuyết phục ở đó. Tôi nghĩ nhân vật này sẽ gây ấn tượng mạnh. Mọi thứ trong tập 1 đều tốt và tôi nghĩ mọi người sẽ yêu chú cún con, tên của nó là Dưa Hấu.

- Tôi không ngờ mình lại thích tập 1 đến thế, ôi trời ơi.