Tháng 11, gửi tiết kiệm tại Agribank hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện đang niêm yết biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy với mức khá ổn định ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đang ở mức 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng được ấn định ở mức 2,4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi trung hạn, Agribank áp dụng mức lãi suất 3,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Các khoản gửi có kỳ hạn trên 12 tháng hiện hưởng mức 4,7%/năm, trong khi các kỳ hạn 24 đến 36 tháng được hưởng lãi suất cao hơn, ở mức 4,8%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, Agribank cũng đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn cho tiền gửi trực tuyến. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng qua kênh online đạt 2,4%/năm, còn kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được hưởng mức lãi suất 3,7%/năm, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với gửi tại quầy. Với các kỳ hạn trên 12 tháng, Agribank duy trì mức 4,8%/năm, và riêng các kỳ hạn 24 đến 36 tháng, lãi suất trực tuyến lên tới 4,9%/năm.

Như vậy, gửi tiết kiệm online tại Agribank đang mang lại mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn. Đây là chính sách được Agribank duy trì nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch trên nền tảng số, đồng thời phù hợp xu hướng số hóa dịch vụ ngân hàng hiện nay.

Lãi suất tiết kiệm Agribank trực tuyến và tại quầy.

Nguyễn Minh