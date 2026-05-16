Cái tên Eton College chắc hẳn bạn đã từng nghe ở đâu đó. Cố Công nương Diana đã từng tự tay lựa chọn nơi này để gửi gắm hai cậu con trai cưng là William và Harry. Thế nhưng, nếu bạn nghĩ chỉ cần rải "tiền tạ tiền tấn" là có thể chen chân vào cổng trường danh giá này thì bạn đã nhầm to. Đằng sau cánh cổng cổ kính gần 600 năm tuổi ấy là những vòng tuyển chọn gắt gao, những nguyên tắc ngầm đáng kinh ngạc và một mạng lưới quan hệ tinh hoa bậc nhất thế giới. Hãy cùng bóc tách những bí mật của Eton, để xem vì sao giới siêu giàu lại khao khát đẩy con em mình vào đây đến vậy.

Tiền có thể giải quyết nhiều thứ, nhưng không mua được vé vào Eton

Nhiều phụ huynh giới siêu giàu thường rỉ tai nhau rằng, có tiền chưa chắc đã làm được "phụ huynh Eton". Mức học phí nội trú lên tới khoảng 2,3 tỷ đồng một năm có lẽ chỉ là chuyện nhỏ với các gia đình "phú nhị đại". Thứ thực sự cản bước họ chính là bối cảnh gia tộc.

Trong quá trình nộp đơn, bố mẹ phải chạy vạy xin bằng được thư giới thiệu từ các cựu học sinh xuất chúng. Đó là lý do vì sao con cái của tầng lớp quý tộc hoặc tinh hoa chính trị lại dễ dàng bước qua cánh cổng này hơn. Nhìn đi nhìn lại, những cái tên đình đám từng tốt nghiệp ở đây như tài tử "Loki" Tom Hiddleston hay nam diễn viên Eddie Redmayne đều xuất thân từ những gia đình có bối cảnh không hề tầm thường. Nó giống như một vòng tròn khép kín, nơi giới thượng lưu duy trì mạng lưới quan hệ sâu rộng cho con cái họ ngay từ lúc chưa trưởng thành.

Cuộc đua giành vé tàn khốc bắt đầu từ năm... 10 tuổi

Là một ngôi trường danh giá hàng đầu, Eton chỉ nhận vỏn vẹn khoảng 1.400 nam sinh trong độ tuổi từ 13 đến 18. Sự kén chọn của trường nằm ở chỗ, nếu bạn muốn con mình nhập học vào năm 13 tuổi (lớp 9), bạn phải xếp hàng ghi danh và đưa con vào danh sách chờ từ lúc cậu bé mới lên 10.

Nhưng lấy được số thứ tự thôi chưa đủ. Chặng cuối cùng của cuộc đua là những bài kiểm tra và các vòng phỏng vấn vô cùng hóc búa để xem tính cách, tố chất của đứa trẻ có thực sự khớp với "mã gen" của trường hay không. Họ tuyệt đối không nhận những "cậu ấm" rỗng tuếch chỉ biết tiêu tiền. Sự gắt gao này được đền đáp bằng những con số biết nói: Hàng năm có tới hơn 70 trong tổng số khoảng 250 học sinh tốt nghiệp tiến thẳng vào Oxford và Cambridge, 60% còn lại cũng nhẹ nhàng ghi danh vào top 100 trường đại học danh giá nhất thế giới.

Lò luyện vĩ nhân và bộ đồng phục "đuôi tôm" mang hình hài lịch sử

Được Vua Henry VI thành lập từ năm 1440, ban đầu Eton chỉ là nơi cung cấp giáo dục miễn phí cho 70 cậu bé nghèo trước khi chuyển tiếp vào trường King’s College của Cambridge. Trải qua 6 thế kỷ, nơi đây vươn mình thành "cỗ máy dập khuôn vĩ nhân". Ngôi trường này đã nhào nặn ra hơn 20 vị Thủ tướng Anh, từ Công tước Wellington đánh bại Napoleon, David Cameron cho đến Boris Johnson. Thậm chí những thiên tài làm rạng danh nhân loại như nhà thơ Shelley hay nhà kinh tế học Keynes cũng từng mài đũng quần ở đây. Từng có câu nói đùa nhưng rất thật rằng, Eton là nơi "thống trị cả vương quốc Anh".

Và nếu bạn thắc mắc tại sao nam sinh Eton lại mặc bộ đồng phục áo bành tô đuôi tôm đen trông giống hệt những quý ông thế kỷ 19, thì câu trả lời nằm ở Vua George III. Ban đầu bộ trang phục này được dùng để mặc trong lễ tang của nhà Vua, nhưng rồi nó trở thành biểu tượng kiêu hãnh của trường cho tới tận ngày nay. Trong các buổi "tiệc trà" hàng năm, những thiếu niên sẽ diện nguyên "cây" đồng phục trang trọng này để tiếp đón các thành viên Hoàng gia tới thăm, tạo nên một khung cảnh uy nghi hiếm nơi nào có được.

Cuộc sống nội trú: Tự do trong khuôn khổ và luật chia cấp bậc thú vị

Bất kể bạn xuất thân cao quý cỡ nào, bước vào Eton, bạn phải ở nội trú cùng những cậu con trai khác. Cuộc sống xa nhà và gắn kết suốt 24/7 này đã tạo nên một "tình anh em" bền chặt, giúp họ ra đời luôn hỗ trợ và nâng đỡ nhau. Dù có kỷ luật thép, nhà trường vẫn tôn trọng không gian riêng và cá tính của từng đứa trẻ. Bằng chứng là Vương tử Harry từng dán đầy ảnh cô đào quyến rũ Halle Berry trong phòng ngủ, trong khi phòng của anh trai William lại gọn gàng, chuẩn mực đúng chất con ngoan trò giỏi.

Ở Eton, điểm số không bao giờ là áp lực duy nhất. Nhà trường giữ lại những môn thể thao cổ xưa từ cách đây 600 năm như trò bóng tường Eton hay Polo - những môn mà Vương tử Harry cực kỳ đam mê lúc sinh thời đi học. Nhờ vậy, cậu học trò nổi loạn có được một tuổi thơ phát triển tự nhiên, đúng như mong mỏi của cố Công nương Diana.

Đặc biệt nhất phải kể đến hệ thống học bổng chia vế rất rõ ràng. Có "Học bổng Nhà vua" trao cho 70 người có thành tích xuất sắc, giúp họ được khoác áo choàng kiêu hãnh, sống ở khu trung tâm và ăn thực đơn cung đình. Lại có "Học bổng Oppidan" chỉ thuần túy vinh danh nỗ lực học thuật cá nhân. Ngoài ra, mỗi năm trường sẽ ưu ái chọn ra 20 gương mặt "Ngôi sao ngày mai" (POP). Những nam sinh này có đặc quyền thiết kế chiếc áo gile mặc trong theo bất kỳ phong cách nào. Vương tử William ngày trước đã từng hãnh diện mặc một chiếc gile in hình Quốc kỳ Anh vô cùng đáng yêu nhờ đặc quyền thú vị này.

*Theo Bazaar