Thân thế và điều bí ẩn về người vợ kém 50 tuổi của danh hoạ nổi tiếng bị đồn ngoại tình, chiếm đoạt 7.000 tỷ

Sau khi thông tin Từ Manh - người vợ kém 50 tuổi của danh họa nổi tiếng Trung Quốc - Phạm Tăng (87 tuổi) cuỗm đi 2 tỷ NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng), từ tiền bán tranh chữ và cổ vật với giá thấp, giả hợp đồng,... gây xôn xao mạng xã hội.

Phạm Tăng và Từ Manh.

Ngay lúc này, những thông tin về danh tính, con người thật của Từ Manh được nhiều cư dân mạng tìm kiếm. Thậm chí, nhiều lời đồn về xuất thân, các mối quan hệ ngoài luồng của người phụ nữ này trước và trong hôn nhân với Phạm Tăng cũng được “đào lại”.

Trong số đó, một nghi án khiến dư luận bàn tán dữ dội nhất chính là chuyện Từ Manh đã cấu kết với con riêng của Phạm Tăng để từng bước chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ. Và đáng nói, hành trình “bước vào nhà họ Phạm” của người phụ nữ này cũng đầy những chi tiết gây sốc.

Danh tính thật sự: Từ người chăm sóc thành vợ danh họa?

Theo nhiều nguồn tin lan truyền trên Weibo và Douyin, năm 2021, Từ Manh đã phẫu thuật thẩm mỹ, làm giả sơ yếu lý lịch, dẫn chương trình về xe hơi. Trong giai đoạn đó, cô sống trong một căn hộ cho thuê và bất ngờ bị Phạm Trung Đạt - con trai riêng của Phạm Tăng đưa vào nhà họ Phạm với danh nghĩa “người chăm sóc”.

Hình ảnh được cho là trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Từ Manh.

Cô vốn là người dẫn chương trình về xe hơi.

Không ít lâu sau khi người vợ thứ 3 của Phạm Tăng là bà Trương Quế Vân (còn được biết đến với tên Nam Lợi) mất, Từ Manh đã nhanh chóng trở thành tình nhân rồi chính thức kết hôn với Phạm Tăng vào tháng 4/2024.

Từ đó, hình ảnh người vợ hoàn hảo, hậu thuẫn chồng được “vẽ nên” thông qua một vài bức ảnh và clip do chính Phạm Tăng đăng tải. Từ Manh xuất hiện trong hình ảnh dịu dàng, luôn kề cận bên danh họa già yếu, được khen là “tình yêu đích thực”, nhưng thực tế lại kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, tranh vẽ của chồng và ngấm ngầm cấu kết với người khác để tẩu tán tài sản.

Tình trạng sức khỏe của Phạm Tăng suy giảm, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Vì vậy ông không thể quản lý được tài sản mà để toàn quyền cho cô vợ trẻ phụ trách.

Nhiều đồn đoán cho rằng Từ Manh là người thâu tóm, điều khiển Phạm Tăng chứ không như hình ảnh người vợ hiền thục, dịu dàng bên ngoài.

Ngay cả việc Phạm Tăng và Từ Manh bỗng dưng “biến mất” từ đầu tháng 8 đến nay cũng nằm trong kế hoạch của cô. Nhà riêng của danh họa - dinh thự Bích Thủy Trang bị dọn trống, người thân và học trò không thể liên hệ được.

Theo nhiều nguồn tin, Từ Manh đã nhiều lần lợi dụng lúc chồng và con không ở nhà để bí mật vận chuyển ra ngoài một lượng lớn tranh chữ, đồ cổ quý hiếm mà Phạm Tăng sưu tập suốt hàng chục năm. Toàn bộ quá trình này đều được tiến hành chặt chẽ, nhân viên trong nhà bị buộc phải im lặng, nếu không sẽ bị đuổi.

Trong vòng hai năm, Từ Manh bị tố đã bán đi nhiều bộ sưu tập của chồng với mức chiết khấu lên đến 30%, bỏ túi riêng khoảng 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 7.000 tỷ đồng), Từ Manh thu lợi cá nhân hơn 200 triệu NDT (tương đương 700 tỷ đồng).

Câu chuyện càng thêm kịch tính khi xuất hiện giả thuyết “trả thù kéo dài 30 năm”: Phạm Trung Đạt vốn là con ruột của Từ Tôn Đức - người từng bị Phạm Tăng “cắm sừng” trong quá khứ. Sau đó, mẹ ruột anh là Trương Quý Vân tái hôn với chính Phạm Tăng, sinh thêm ba người con, đổi họ sang họ Phạm. 30 năm sau, Trung Đạt cùng Từ Manh bị đồn đã “bắt tay” để trả mối thù xưa, đồng thời chiếm đoạt số tài sản khổng lồ của danh họa 87 tuổi.

Từ Manh được cho là người thân cận, xuất hiện nhiều nhất bên chồng kể từ khi kết hôn vào năm 2024 đến nay. Từ đó đến nay, tình hình sức khỏe của Phạm Tăng cũng dần yếu đi.

Những tình tiết được thêu dệt khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán: đâu mới là sự thật phía sau bức màn quyền lực, tiền bạc và tình ái này? Liệu đây chỉ là những đồn đoán mạng xã hội, hay thực sự là một “âm mưu gia đình” đúng chuẩn phim truyền hình, với đầy đủ hận thù, phản bội và tranh giành tài sản?

Danh tính thật sự của Từ Manh vẫn là một “ẩn số” chăng? Trước đó cô được giới thiệu là MC của một đài truyền hình, có sở thích, năng khiếu nghệ thuật - điều này chính là yếu tố khiến ông Phạm Tăng “say nắng” tình trẻ kém 50 tuổi. Chọn cô làm vợ. "Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”, Phạm Tăng thông báo khi kết hôn với người vợ thứ 4.

Hiện tại, phía Phạm Tăng, Từ Manh và các nhân vật liên quan chưa có bất kỳ chia sẻ nào. Các thông tin hiện tại chủ yếu đều đến từ mạng xã hội, chưa có xác nhận của cơ quan chức năng.