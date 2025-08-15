Mua thuốc tránh thai cho bồ bị lỗi thanh toán khiến vợ phát hiện ngoại tình

Vụ việc xảy ra tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Southern Times , một người đàn ông đến chi nhánh Bình Cương của hiệu thuốc Đại Tam Lâm ở thành phố này để mua thuốc tránh thai.

Trong video đăng lên mạng xã hội, người đàn ông nói rằng anh ta trả tiền thuốc tránh thai bằng điện thoại, chẳng ngờ hệ thống gặp trục trặc khiến việc thanh toán không thành công.

Điều oái oăm là sau đó, nhân viên hiệu thuốc liên lạc với vợ anh thông qua thông tin thành viên, nhờ cô hỗ trợ thanh toán. Khi biết mặt hàng là thuốc tránh thai, người vợ đã tra hỏi người đàn ông về việc sử dụng thuốc, vạch trần hành vi ngoại tình của anh ta và đẩy hai gia đình (bao gồm gia đình cô bồ) đến bờ vực sụp đổ.

Sau video trên, người đàn ông đăng ảnh chụp màn hình hóa đơn mua thuốc và cuộc trò chuyện giữa vợ anh ta cùng nhân viên cửa hàng. Anh cũng chia sẻ biên lai trình báo cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bình Cương, Chi nhánh Cao Tân, Cục Công an Dương Giang, đề ngày 12/8/2025. Biên bản này cho thấy anh đã trình báo cảnh sát lúc 17h06 ngày 11/8. Cảnh sát đã lập biên bản vụ việc và cho biết sẽ liên hệ với anh nếu cần gì thêm.

Tuy nhiên, vào ngày 13/8, các phóng viên phát hiện tài khoản mạng xã hội của người đàn ông đã bị chặn đăng bài, chức năng nhắn tin riêng tư bị vô hiệu hóa do vi phạm quy định.

Trước sức nóng của sự việc, một nhân viên tại chi nhánh Bình Cương của Nhà thuốc Dasanlin cho biết công ty sẽ ra thông báo tiếp theo và đề nghị liên hệ với trụ sở chính để biết thêm thông tin.

Phóng viên sau đó gọi điện đến Công ty TNHH Chuỗi Nhà thuốc Dương Giang Dasanlin. Sau khi xác nhận danh tính của phóng viên, một phụ nữ báo sẽ chuyển cuộc gọi đến bộ phận liên quan. Sau đó, một người đàn ông nghe máy, nói rằng thông tin cuộc gọi đã được ghi âm nhưng họ không được phép cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Cùng tối hôm đó, một người tự xưng là nhân viên chi nhánh Quảng Châu của Dasanlin gọi điện cho giới truyền thông. Người gọi từ chối phỏng vấn với lý do lo ngại về quyền riêng tư của khách hàng.

Ngoài ra, đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc của Dasanlin cho biết khách hàng không hài lòng với trải nghiệm tại cửa hàng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đại diện bộ phận dịch vụ khách hàng không thể xác minh liệu khách hàng trên đã liên hệ với họ hay chưa, đồng thời khẳng định họ không thể cung cấp thêm thông tin do lo ngại về quyền riêng tư.

Người đàn ông bị phát hiện ngoại tình cho biết anh dự định khởi kiện nhà thuốc để yêu cầu chịu trách nhiệm về việc làm rò rỉ thông tin cá nhân, gây tan vỡ gia đình anh.

Liên quan đến vụ việc này, cán bộ cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại Đồn Cảnh sát Bình Cương, thành phố Dương Giang cho biết họ sẽ điều tra thêm.

Sau đó, một cảnh sát khác giải thích, họ đã kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người đàn ông và chỉ ra rằng mặc dù anh ta đã gửi báo cáo lên cảnh sát, nhưng báo cáo đó không có hiệu lực pháp lý. Nếu tin rằng quyền lợi của mình đã bị xâm phạm, anh nên theo đuổi hành động pháp lý thông qua tòa án, vì cảnh sát không có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp như vậy.

