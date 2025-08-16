Chấn động dư luận: Vợ thứ tư của danh họa 87 tuổi nghi ngoại tình, lén bán tranh của chồng hơn 7.000 tỷ đồng

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin tức gây chấn động: Từ Mông (còn được biết đến là Từ Manh), người vợ thứ tư 37 tuổi của họa sĩ – thư pháp gia nổi tiếng Phạm Tăng (87 tuổi), bị tố nhiều lần ngoại tình sau lưng chồng và lén bán tranh quý của ông.

Theo thông tin lan truyền, Từ Mông cùng nhân tình đã bí mật tuồn nhiều tác phẩm của Phạm Tăng ra ngoài, số tiền thực tế thu được hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 7.000 tỷ đồng). Điều đáng nói, trong khi bề ngoài, cô vẫn xuất hiện tao nhã bên cạnh chồng: đàn hát, đồng hành cùng ông trong các sự kiện, thì phía sau lại bị cáo buộc duy trì mối quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông.

Trong số đó, gây sốc hơn cả là cái tên Phạm Trọng Đạt – con trai riêng của Phạm Tăng. Nguồn tin cho rằng chính Trọng Đạt đã bày cách để Từ Mông tiếp cận, rồi quyến rũ cha mình. Ngoài ra, một người đàn ông khác mang tên Phạm Mỗ Hoa, đồng hương của Từ Mông, cũng được cho là "cánh tay phải" trong việc tuồn tranh ra ngoài bán rồi chia lợi nhuận.

Cuộc hôn nhân từng gây tranh cãi

Một số người quen từng cố gắng báo tin cho Phạm Tăng, song không thể liên lạc vì điện thoại ông bị ngắt kết nối. Cộng đồng mạng đặt nghi vấn: Liệu sức khỏe và cuộc sống của họa sĩ gạo cội có đang bị kiểm soát bởi chính người vợ trẻ?

Được biết, Phạm Tăng và Từ Mông mới kết hôn hơn một năm. Ban đầu, sự xuất hiện của Từ Mông bên cạnh ông được người thân cho là để "chăm sóc và hỗ trợ tinh thần" sau biến cố mất vợ cũ. Tuy nhiên, sau khi đã giành được sự tin tưởng, cô bị tố nảy sinh tư lợi, thậm chí lợi dụng danh tiếng cùng khối tài sản khổng lồ mà Phạm Tăng sở hữu.

Ngoài loạt bằng chứng tố cáo ngoại tình, cư dân mạng còn tung thêm thông tin: Trước khi kết hôn, Từ Mông từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, tự PR bản thân để từ một cô gái quê trở thành MC của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc.

Phạm Tăng, sinh ngày 5/7/1938 tại Giang Tô (Trung Quốc), là một trong những họa sĩ – thư pháp gia tầm cỡ quốc tế, từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Trung Quốc và Phó Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc. Ông cũng là người Trung Quốc đầu tiên trở thành cố vấn đặc biệt về đa văn hóa của UNESCO.

Các tác phẩm của Phạm Tăng thường xuyên xuất hiện trong các phiên đấu giá với mức giá cao ngất: Cầm Kỳ Thư Họa từng bán được 430 triệu NDT (khoảng 1.500 tỷ đồng); Trúc Thước đạt hơn 40 triệu NDT (145 tỷ đồng); Linh Tuyền Đạo Phong đạt 18,4 triệu NDT (66,7 tỷ đồng).

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, ông còn nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện. Riêng năm 2008, ông quyên góp 10 triệu NDT cho nạn nhân động đất Tứ Xuyên. Tính từ 1980 đến 2009, tổng giá trị tác phẩm ông quyên tặng vì mục đích xã hội ước tính lên tới 530 triệu NDT.

Về đời tư, Phạm Tăng từng 3 lần kết hôn trước khi đến với Từ Mông:

Vợ đầu Lâm Tụ: một nữ thư pháp gia tài năng, song hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm.

Vợ thứ hai Biên Bảo Hoa: bạn học cũ, chung sống 20 năm, có một con gái, là người tần tảo hỗ trợ sự nghiệp của ông.

Vợ thứ ba Trương Quế Vân: xuất hiện khi ông còn đang trong hôn nhân thứ hai. Hai người hẹn hò lén lút suốt 10 năm, sau đó đến với nhau và gắn bó cho đến khi bà qua đời năm 2021.

Sau cú sốc mất vợ, Phạm Tăng từng tâm sự không còn đủ sức vực dậy. Chính sự xuất hiện của Từ Mông – cô trợ lý trẻ 36 tuổi lúc đó đã khiến ông tìm lại niềm tin. Đầu năm 2024, ông chính thức tổ chức tiệc công khai giới thiệu vợ mới, bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 50 năm. Cuộc hôn nhân này khi đó đã gây nhiều tranh cãi: một bên cho rằng đó là tình yêu đích thực, một bên nghi ngờ Từ Mông muốn lợi dụng danh tiếng và tài sản.

Chưa đầy hai năm sau, những cáo buộc ngoại tình và chiếm đoạt tài sản lại khiến dư luận thêm một lần nữa "dậy sóng", đặt dấu hỏi lớn về số phận của bậc thầy hội họa ở tuổi 87.