Tang thương bao trùm

Sáng 14/9, bầu không khí tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk u ám, nặng nề. Cơn mưa rào bất chợt ập đến, cùng tiếng chiêng trống vang lên càng thêm thê lương.

Nhiều người từ khắp nơi lặng lẽ đến chia buồn với thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại con hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (tổ dân phố 10, phường Thành Nhất) vào lúc 1h sáng 13/9.

Tang thương bao trùm con hẻm

Nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Các nạn nhân trong vụ thảm sát gồm: Nguyễn Thị Kim Hoa (vợ Thuận), Bùi Hữu Nghĩa (em vợ Thuận), bà Trần Thị Dung (mẹ vợ), cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị Hoa). Hậu quả 3 người thiệt mạng, riêng cháu P. may mắn trèo tường thoát mạng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch.

Vụ thảm sát gây rúng động. Đám tang với tiếng khóc thổn thức của thân nhân các nạn nhân, mang theo nỗi đau xuyên thấu.

Người dân đến viếng các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trong buổi thăm hỏi, ông bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nỗi đau mất mát mà gia đình đang phải gánh chịu.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thiên Văn gửi lời chia buồn chân thành đến thân nhân các nạn nhân. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND phường Thành Nhất đến viếng đám tang

UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình, trong đó có 5 triệu đồng thăm viếng, 10 triệu đồng cho cháu Trần Tấn P. đang điều trị tại bệnh viện và 35 triệu đồng dành cho cháu N.T.M. (3 tuổi, con chung của đối tượng Thuận và chị Hoa).

Ông Nguyễn Thiên Văn (thứ 3 bên phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao hỗ trợ cho người thân các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thiên Văn cũng thông tin rằng lãnh đạo tỉnh đã tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. Ông rất mừng khi sức khỏe của cháu hồi phục tốt. “Chặng đường phía trước của các cháu còn rất dài. Gia đình, họ hàng, bà con lối xóm và xã hội cần tiếp tục chung tay chăm sóc, hỗ trợ để các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Văn nói.

Thân nhân các nạn nhân: "Tim tôi như ngừng đập"

Có mặt tại tang lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của bà Trần Thị Dung) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Dũng ở gần nhà chị gái nhưng khi vụ việc xảy ra, ông hoàn toàn không hay biết. Đến khoảng 2h sáng 13/9, khi nhận tin dữ, ông chết lặng, vội chạy sang nhưng chỉ biết đứng bất lực khi hiện trường đã bị phong tỏa.

“Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại man rợ, đau thương đến vậy. Đây là mất mát quá lớn cho gia đình. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh đối tượng gây ra vụ án để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát”, ông Dũng nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, em nạn nhân Trần Thị Dung khóc nghẹn.

Nén nỗi đau, ông Dũng cùng gia đình đã phối hợp với chính quyền địa phương lo hậu sự cho các nạn nhân. Ông Dũng chia sẻ thêm: “Gia đình rất cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo phường và bà con hàng xóm trong những ngày qua. Lãnh đạo phường liên tục hỏi thăm, động viên gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân”.

Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho hay, kể từ khi nắm bắt được sự việc, chính quyền đã rất lo lắng và quan tâm. Đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất thông tin.

“Chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với toàn bộ hệ thống chính trị, bao gồm Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ dân phố, cùng cấp ủy chi bộ, để hỗ trợ gia đình nạn nhân trong lúc tang thương bối rối. Chính quyền đã kịp thời hướng dẫn và giải quyết các thủ tục cần thiết nhằm giúp gia đình khắc phục khó khăn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức, đồng hành cùng gia đình lo cho tang lễ cũng như các cháu nhỏ của nạn nhân”, ông Tâm nhấn mạnh.

Dù nỗi đau vẫn đang hiện hữu, sự chung tay của mọi người đã mang lại chút an ủi cho gia đình trong thời khắc khó khăn nhất. Trong tang lễ này, nỗi tang thương không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn là nỗi đau chung của cả cộng đồng.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận - nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

Như Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Hoa (ở hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất). Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao đâm thiệt mạng anh Bùi Hữu Nghĩa, chị Hoa và bà Trần Thị Dung. Riêng cháu Trần Tấn P. dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hiện đã qua nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và vây bắt thành công đối tượng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".