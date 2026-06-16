"Thần đồng" nổi tiếng, 14 tuổi đỗ Đại học danh tiếng, được cả nước ngưỡng mộ nhưng bị đuổi học chỉ sau 3 năm vì 1 ĐIỀU ít ai ngờ

Năm 14 tuổi, Wang Sihan trở thành cái tên gây chú ý trên khắp Trung Quốc khi đạt 572 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia và trúng tuyển vào ngành Tự động hóa của Đại học Công nghệ Thẩm Dương. Thành tích này giúp cậu được xếp vào nhóm học sinh năng khiếu hiếm hoi có thể bước vào giảng đường đại học khi còn ở độ tuổi trung học cơ sở.

Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, Wang Sihan lại xuất hiện trên các mặt báo với một lý do hoàn toàn khác khi bị nhà trường buộc thôi học vì liên tục bỏ trắng bài thi.

Hành trình từ "thần đồng" được ngưỡng mộ đến sinh viên bị đuổi học đã trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều khi bàn về giáo dục tài năng trẻ trong thời đại phát triển

Wang Sihan sinh ra trong một gia đình lao động bình thường tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (TQ). Ngay từ nhỏ, cậu đã thể hiện khả năng tiếp thu kiến thức nhanh hơn đáng kể so với bạn bè cùng trang lứa. Nhờ thành tích học tập nổi bật, Wang liên tục được học vượt lớp và hoàn thành chương trình phổ thông với tốc độ hiếm thấy.

Năm 14 tuổi, trong khi phần lớn học sinh cùng tuổi vẫn đang học trung học cơ sở, Wang đã tham gia kỳ thi đại học. Số điểm 572 không chỉ giúp cậu đủ điều kiện trúng tuyển mà còn vượt khá xa ngưỡng điểm đầu vào của nhiều trường đại học trọng điểm thời điểm đó.

Thành công của Wang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông. Hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ tuổi theo học đại học được xem như minh chứng cho hiệu quả của các chương trình đào tạo học sinh năng khiếu. Trong mắt nhiều người, Wang là đại diện tiêu biểu cho danh xưng “thần đồng”, khiến bao người ao ước.

Tuy nhiên, môi trường đại học lại đặt ra những thách thức khác biệt so với những kỳ thi mà Wang từng vượt qua.

Theo nhiều nguồn thông tin được công bố sau này, khoảng cách tuổi tác là một trong những rào cản lớn đối với Wang trong quá trình học tập. Phần lớn sinh viên cùng khóa đều lớn hơn cậu từ 4 đến 5 tuổi. Điều này khiến việc hòa nhập vào các hoạt động học tập và đời sống sinh viên trở nên khó khăn hơn.

Trong khi các bạn cùng lớp đã có sự trưởng thành nhất định về tâm lý, kỹ năng giao tiếp và định hướng nghề nghiệp, Wang vẫn ở độ tuổi thiếu niên. Sự chênh lệch về trải nghiệm sống khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội cũng như thích nghi với môi trường học tập mới.

Tuổi tác cùng danh xưng "thần đồng" trở thành gánh nặng đè lên vai cậu bé khi ấy còn khá nhỏ tuổi

Bên cạnh đó, áp lực từ danh hiệu "thần đồng" cũng là yếu tố thường được nhắc tới khi phân tích trường hợp của Wang Sihan. Việc liên tục được kỳ vọng duy trì thành tích xuất sắc khiến mọi biến động trong học tập đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Biến cố gia đình càng khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Trong thời gian học đại học, cha của Wang mắc bệnh nặng và qua đời. Sự kiện này ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của nam sinh, đồng thời làm gián đoạn quá trình học tập.

Đến năm thứ ba đại học, kết quả học tập của Wang bắt đầu giảm sút rõ rệt. Trong nhiều kỳ thi quan trọng, cậu gần như không hoàn thành bài làm. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, hầu hết các môn học đều bị bỏ trắng, dẫn đến việc nhà trường quyết định buộc thôi học theo quy định.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không xuất phát từ việc Wang không đủ năng lực chuyên môn. Nhiều đánh giá cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở việc cậu dần mất động lực học tập và gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường đại học khi còn quá trẻ.

Sau khi rời trường, Wang Sihan nhận được cơ hội quay lại hoàn thành chương trình đào tạo. Năm 2009, anh chính thức tốt nghiệp đại học.

Thay vì theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc trở thành chuyên gia nổi bật như kỳ vọng ban đầu của công chúng, Wang lựa chọn làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tại một doanh nghiệp quy mô nhỏ và có cuộc sống tương đối kín tiếng.

Đến nay, câu chuyện của Wang Sihan vẫn thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về giáo dục tài năng trẻ. Trường hợp này cho thấy thành tích học tập vượt trội có thể giúp một học sinh tiến nhanh hơn trên con đường học vấn, nhưng không đồng nghĩa với việc các em đã sẵn sàng về mặt tâm lý, kỹ năng xã hội hay khả năng thích nghi với môi trường dành cho người trưởng thành.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng bên cạnh việc phát triển năng lực học thuật, quá trình trưởng thành toàn diện về cảm xúc, giao tiếp và kỹ năng sống cũng đóng vai trò quan trọng không kém đối với sự phát triển lâu dài của một học sinh.

Câu chuyện của Wang Sihan vì thế không chỉ là hành trình của một "thần đồng", mà còn là một ví dụ điển hình về những thách thức có thể xuất hiện khi tốc độ phát triển học thuật vượt xa tốc độ trưởng thành của một đứa trẻ.

Nguồn: Sina, Baidu