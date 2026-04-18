Tham vọng viển vông của Kpop

Viễn cảnh mới của Kpop

Thông tin về “Coachella phiên bản Kpop” do 4 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc cùng bắt tay triển khai đang khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu sôi sục.

Theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc, các công ty gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment nộp hồ sơ xin thành lập liên doanh.

Pháp nhân mới dự kiến mang tên Fanomenon. Theo ông, tên gọi này là sự kết hợp giữa “fan” (người hâm mộ) và “phenomenon” (hiện tượng). Kế hoạch của dự án là tổ chức lễ hội thường niên tại Hàn Quốc từ tháng 12/2027, sau đó mở rộng sang các thành phố toàn cầu từ tháng 5/2028 và có thể cạnh tranh với Coachella Valley Music and Arts Festival.

Quy mô của Coachella - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất. Ảnh: Coachella.

Liên doanh sẽ có cơ cấu sở hữu ngang nhau giữa 4 công ty, hướng tới xây dựng sân khấu biểu diễn Kpop đẳng cấp thế giới. Hiện các chi tiết như CEO hay hội đồng quản trị vẫn chưa được công bố.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Fanomenon nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ thậm chí tự thiết kế poster giả định cho lễ hội mang tên “K-Chella”.

Nhiều cái tên đình đám được đưa vào lineup tưởng tượng như BTS, BlackPink, BigBang cho vị trí headliner ngày chủ nhật cùng TWICE, NewJeans và Girls' Generation cho ngày thứ bảy. Ngoài ra, poster còn gọi tên loạt nghệ sĩ Kpop nổi bật như Seventeen, aespa, IVE, Stray Kids hay ATEEZ.

Bối cảnh được fan đặt tại Seongsan Ilchulbong (đảo Jeju), với dòng chữ “Kpop music and culture festival", mô phỏng phong cách poster của Coachella.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích. Có ý kiến nhận xét đây sẽ là cuộc tranh giành "headliner" giữa các fandom chắc chắn sẽ căng thẳng. Headliner trong lễ hội âm nhạc thường là cái tên lớn, có ảnh hưởng lớn nhất để thu hút khán giả đến. Họ đóng vai trò quan trọng và thường biểu diễn cuối cùng trong đêm diễn.

Đêm nhạc của BTS.

Nhiều khán giả tin rằng với những nghệ sĩ sở hữu fandom toàn cầu khổng lồ, lễ hội này hoàn toàn có thể trở thành sự kiện âm nhạc quy mô bậc nhất thế giới.

Nếu Coachella được xem là “thánh địa pop” tại Mỹ, Fanomenon được kỳ vọng sẽ đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm của K-pop toàn cầu.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức sự kiện trong nước để thu hút du khách quốc tế, biến Kpop thành tài nguyên du lịch văn hóa. Giới quan sát nhận định định hướng này phù hợp với chiến lược nâng cao giá trị kinh tế của làn sóng Hallyu.

Mức độ khả thi

Bên cạnh sự hào hứng, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một số khán giả nhận định cả 4 công ty hiện đều đang vướng vào các tranh chấp pháp lý với nghệ sĩ trực thuộc. Họ cần giải quyết nội bộ trước khi triển khai dự án lớn.

Một số bình luận khác nói ý tưởng rất hấp dẫn nhưng việc thực thi vẫn là dấu hỏi lớn, nhất là liên quan đến khả năng phối hợp giữa các “ông lớn” trong ngành.

Dream Concert từng là buổi hòa nhạc thường niên vào tháng 5, quy tụ nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu. Tuy vậy, concert này giảm dần sức hút qua từng năm.

“Trước đây, Kpop đã có Dream Concert hay các chương trình Gayo Daejun cuối năm thời Gen 2, Gen 3. Những chương trình này từng quy tụ đầy đủ nghệ sĩ thuộc Big 4, nên không có nhiều yếu tố mới mẻ. Các sự kiện này còn có những sân khấu kết hợp đặc biệt giữa các thần tượng", “Ý tưởng khá hấp dẫn, nếu tổ chức thành công có thể mang lại nguồn thu lớn hằng năm. Mô hình đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cũng được cho là rất đáng chờ đợi", "Nếu quy tụ các nhóm nổi tiếng như BTS, BlackPink, sự kiện có khả năng cháy vé"... khán giả đồng thuận với phương án.

Trái lại cũng có nhiều người không đánh giá cao, cho rằng dự án khó khả thi do sự cạnh tranh giữa các fandom. "Thực tế, Dream Concert từng được tổ chức nhưng dần mất sức hút và không còn nhận được nhiều sự quan tâm", người này chỉ ra.

Dù còn nhiều tranh cãi, dự án Fanomenon vẫn được đánh giá là bước đi táo bạo, có thể định hình lại bản đồ lễ hội âm nhạc toàn cầu nếu thành hiện thực.