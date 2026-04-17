Euphoria mùa 3 bị chỉ trích vì "làm nhục" nữ diễn viên

Tập đầu tiên của Euphoria mùa 3 vừa lên sóng đã lập tức biến thành tâm điểm chỉ trích. Khán giả không khỏi bàng hoàng khi thấy nhân vật Cassie của Sydney Sweeney xuất hiện trong những tạo hình bị cho là "nhục nhã" và phản cảm.

Màn tái xuất gây "sang chấn tâm lý"

Sau khoảng thời gian dài gián đoạn, sự trở lại của Cassie Howard (Sydney Sweeney) khiến người hâm mộ không khỏi sốc nặng. Không còn là cô gái trẻ đầy nội tâm và vụn vỡ như các phần trước, Cassie trong mùa 3 xuất hiện với kịch bản được cho là "rẻ tiền".

Trong phân cảnh mở đầu, cô diện chiếc corset của thương hiệu nội y SYRN (do chính Sydney thành lập ngoài đời), trang điểm mô phỏng mũi thú, đeo vòng cổ dây xích và còng tay. Chưa dừng lại ở đó, nhân vật này còn có những hành động gây tranh cãi như sủa như chó và bò bằng bốn chân để quay video khiêu gợi đăng lên TikTok và OnlyFans nhằm kiếm tiền cùng bạn trai Nate (Jacob Elordi).

Từ "kiệt tác" đến "nghi lễ làm nhục"

Trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter) và Reddit, làn sóng phản đối đang dâng cao. Nhiều khán giả trung thành đặt câu hỏi: "Điều gì đã xảy ra với biên kịch Sam Levinson?". Một tài khoản bình luận: "Tôi cứ tưởng đó là trí tuệ nhân tạo, không thể tin nổi họ lại để Sydney làm những việc như vậy. Nó giống như một nghi lễ làm nhục nữ diễn viên ngay trên sóng truyền hình".

Thậm chí, trong một cảnh phim khác, Sydney còn phải hóa trang thành một em bé với bộ đồ màu hồng, buộc tóc hai bên và ngậm núm vú giả. Những tạo hình này bị cho là nhắm tới các xu hướng lệch lạc, làm mất đi hoàn toàn chiều sâu của nhân vật Cassie từng được yêu mến.

Sydney Sweeney: Biểu tượng gợi cảm hay nạn nhân của kịch bản?

Sinh năm 1997, Sydney Sweeney vốn là một diễn viên thực lực với hai đề cử Emmy danh giá. Cô luôn tự tin với vẻ đẹp cơ thể và phong cách táo bạo. Tuy nhiên, việc liên tục bị ép vào những cảnh quay tình dục hóa nặng nề trong Euphoria đang khiến fan lo ngại cho sự nghiệp của cô.

Trong khi nhân vật Rue (Zendaya) vẫn giữ được phong độ, thì sự thay đổi của Cassie bị đánh giá là một bước lùi lớn. Liệu việc lồng ghép thương hiệu nội y SYRN của Sydney vào phim là một chiêu trò marketing thông minh hay là sự đánh đổi quá đà về hình ảnh?

Hiện tại, cả HBO và Sydney Sweeney vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh cãi này. Tuy nhiên, với việc Nate Jacobs giật dây xích và gọi Cassie là "con chó hư", còn cô nàng đáp lại bằng tiếng "Gâu gâu" đầy hưng phấn, Euphoria mùa 3 đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay vì lối hành văn đi quá giới hạn đạo đức và nghệ thuật.