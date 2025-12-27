Tham vọng của SpaceSpeakers

Tối 26/12 tại TP. Hồ Chí Minh, SpaceSpeakers Label tổ chức Thank You Party nhằm tri ân các đối tác, nhãn hàng và đơn vị đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Sự kiện đồng thời đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của SS Label khi chính thức ra mắt thế hệ nghệ sĩ mới mang tên FIRSTGENE và hé lộ dự án KOSMIK Concert 2026 với thông điệp From Local To Global.

Không gian sự kiện được tổ chức trên du thuyền năm sao REVER Cruise, quy tụ hơn 200 khách mời đến từ gần 100 đối tác, đơn vị truyền thông, nghệ sĩ cùng các ê kíp và chuyên gia trong ngành. Cách lựa chọn địa điểm và hình thức tổ chức cho thấy định hướng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu và ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế của SpaceSpeakers Label.

FIRSTGENE, thế hệ nghệ sĩ kế cận được đặt nhiều kỳ vọng

Tâm điểm của buổi công bố là sự xuất hiện chính thức của FIRSTGENE, tổ đội gồm năm thành viên LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY. FIRSTGENE được giới thiệu như thế hệ nghệ sĩ kế cận của SpaceSpeakers Label, đại diện cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và sẵn sàng bứt phá trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng hội nhập.

Màn trình diễn chào sân của FIRSTGENE nhanh chóng thu hút sự chú ý khi từng thành viên thể hiện rõ cá tính âm nhạc riêng, đồng thời cho thấy sự gắn kết trong định hướng phát triển chung. Phần ra mắt này được xem như lời khẳng định đầu tiên cho hành trình dài hơi mà SS Label cam kết đồng hành, đào tạo và đầu tư cho nhóm trong thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, SOOBIN cho rằng FIRSTGENE không chỉ là một đội hình nghệ sĩ mới mà còn là bước đi chiến lược mở đầu cho chặng đường phát triển tiếp theo của SpaceSpeakers Label. Theo anh, ở FIRSTGENE có thể nhìn thấy tinh thần, khát vọng và hình ảnh của chính SpaceSpeakers trong những ngày đầu tiên, một thế hệ dám thử nghiệm, dám va chạm và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

KOSMIK Concert 2026, bước đi chiến lược mang tham vọng toàn cầu

Bên cạnh việc giới thiệu FIRSTGENE, SpaceSpeakers Label cũng chính thức hé lộ dự án KOSMIK Concert 2026. Trước đó, KOSMIK Live Concert từng được tổ chức vào năm 2022 và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc khi quy tụ hàng nghìn khán giả, được đánh giá là một trong những concert tiêu biểu của rap và hip hop Việt.

Tiếp nối thành công này, KOSMIK Concert 2026 được định vị là bước nâng tầm chiến lược, với tham vọng đưa âm nhạc Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Dự án mang thông điệp From Local To Global, nhấn mạnh việc chuyển tải bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tiệm cận các tiêu chuẩn trình diễn toàn cầu.

Theo đại diện SS Label, KOSMIK Concert 2026 hướng đến việc kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự giao thoa giữa những tên tuổi đã có dấu ấn và lớp nghệ sĩ trẻ kế cận. Thông qua sự hợp lực này, SpaceSpeakers Label kỳ vọng kiến tạo một không gian âm nhạc đa chiều, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành, góp phần mở rộng bản đồ âm nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

Hành trình dài hơi của SpaceSpeakers và tham vọng giai đoạn mới

SpaceSpeakers được thành lập năm 2011 bởi Touliver, đặt nền móng cho cộng đồng hip hop underground tại Việt Nam. Qua nhiều năm, SpaceSpeakers dần tạo nên những làn sóng lớn với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ như SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D và đạo diễn Kiên Ứng.

Đến năm 2020, SpaceSpeakers Group chính thức ra đời, đánh dấu bước chuyển mình sang mô hình công ty âm nhạc chuyên nghiệp. Một năm sau, SpaceSpeakers Label được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển mới với vai trò không chỉ quản lý nghệ sĩ mà còn phát hành và quảng bá âm nhạc một cách bài bản, đặc biệt tập trung vào các rapper, ca sĩ và producer trong giới hip hop.

Việc ra mắt FIRSTGENE và công bố KOSMIK Concert 2026 cho thấy tham vọng rõ rệt của SpaceSpeakers Label trong việc xây dựng thế hệ kế cận và từng bước đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới. Với thông điệp Enter The World cho năm 2026, SS Label khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường kết nối quốc tế và đầu tư vào các dự án dài hạn, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển tham vọng và nhiều kỳ vọng phía trước.



