Chu Tuyền đăng quang Hoa hậu Hoa kiều vào năm 2008 rồi gia nhập showbiz. Đến năm 2018, cô đột ngột biến mất khỏi ngành giải trí. Không chỉ vậy, kể từ sau bài đăng vào năm 2020, 6 năm qua, Chu Tuyền không cập nhật thêm bất kỳ điều gì về đời tư của mình lên MXH.

Tuy nhiên, đến ngày 28/2, nàng hậu đã bất ngờ lộ diện trở lại khi đăng ảnh check-in tại Singapore. Sau 8 năm vắng bóng trong showbiz, Chu Tuyền hiện tại vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp trẻ trung, với làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào, đường nét gương mặt hài hòa và vóc dáng thon thả. So với thời điểm thi Hoa hậu năm xưa, cô giờ đây toát lên vẻ đẹp mặn mà, chín chắn của phụ nữ trưởng thành.

Chu Tuyền hiếm họi lộ diện sau 8 năm biến mất khỏi showbiz. Ở tuổi 39, cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Ảnh: Sina.

Theo 1 nguồn tin "thám tử" đáng tin cậy trong giới giải trí Hoa ngữ, Chu Tuyền bỏ showbiz vào năm 2018 là để kết hôn với Vincent - 1 thiếu gia người Trung Quốc đại lục. Họ đã tổ chức đám cưới cổ tích ở Bỉ.

Sau khi lấy chồng giàu, Chu Tuyền an phận làm thiếu phu nhân, kín đáo tận hưởng cuộc sống xa hoa ở nước ngoài. Năm 2020, cô sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2022, nàng hậu âm thầm sinh con trai thứ hai. Các con của Chu Tuyền đều thừa hưởng gen tốt từ mẹ với da trắng, ngũ quan rõ nét và rất kháu khỉnh. Nữ nghệ sĩ này không có ý định quay lại showbiz.

Chu Tuyền đã bí mật tổ chức đám cưới ở Bỉ và sinh 2 con cho chồng thiếu gia. Ảnh: HK01.

Chu Tuyền sinh năm 1987, từng vào đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Kim Tượng và Giải Điện ảnh châu Á nhờ diễn xuất nổi bật trong bộ phim Tear Prince (2010). Có nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất, nhưng Chu Tuyền không được TVB trọng dụng. Cô chỉ được nhà đài hàng đầu giao đóng các vai tiểu tam hay tình nhân trên màn ảnh nhỏ. Đến năm 2016, Chu Tuyền quyết định rời TVB, chuyển sang đầu quân cho Shaw Brothers. Do sự nghiệp nghệ thuật ngày càng thiếu đột phá, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc chơi đi lấy chồng.

Chu Tuyền có tài có sắc, nhưng không gặp thời. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, On