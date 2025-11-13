Thẩm mỹ viện Mailisa: Từ thương hiệu được ưa chuộng đến tâm điểm tranh cãi về hành nghề "vượt phép"

Là một trong những thương hiệu làm đẹp nổi tiếng tại Việt Nam với hệ thống chi nhánh phủ rộng, Mailisa được nhiều khách hàng biết đến qua các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám - tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, Thẩm mỹ viện Mailisa cũng không ít lần xuất hiện trong các quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh việc quản lý hoạt động hành nghề thẩm mỹ tư nhân.

Liên tiếp bị xử phạt vì hành nghề "vượt phép"

Tháng 1 năm 2024, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Thẩm mỹ viện Mailisa ở địa chỉ 86 + 88 + 92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận bị xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da, buộc tháo gỡ, tháo gỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Nguyên nhân được xác định là: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau quyết định này, hệ thống Mailisa đã tạm ngưng hoạt động một số cơ sở để khắc phục vi phạm, rà soát lại quy trình chuyên môn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Mailisa được biết đến qua các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám - tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ - Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa

Trước đó, vào tháng 4/2023, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa vì sử dụng thiết bị chiếu tia can thiệp vào cơ thể người, gây thay đổi màu sắc da - một hoạt động được xếp vào nhóm dịch vụ y tế, chỉ được phép thực hiện tại cơ sở có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh.

Trên các diễn đàn làm đẹp và mạng xã hội, thông tin về việc Mailisa bị xử phạt đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn bình luận. Một bộ phận khách hàng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng một thương hiệu lớn như Mailisa "đáng ra phải tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt hơn", bởi "người tiêu dùng bỏ tiền không chỉ mua dịch vụ, mà còn mua niềm tin".

Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng "ngành thẩm mỹ đang bị siết chặt hơn bao giờ hết", và "sai phạm của Mailisa có thể là lỗi trong quá trình vận hành chứ không phản ánh toàn bộ chất lượng dịch vụ". Một số khách hàng lâu năm vẫn khẳng định "Mailisa là thương hiệu đã gắn bó nhiều năm và mang lại kết quả tốt".

Ranh giới mong manh "nửa thẩm mỹ - nửa y khoa" và bài học về niềm tin khách hàng



Các vụ việc liên tiếp liên quan đến Mailisa là hồi chuông cảnh báo cho toàn ngành thẩm mỹ tư nhân. Với quy mô đầu tư lớn, thương hiệu từng có ảnh hưởng mạnh và lượng khách trung thành, Mailisa đang đối mặt với thách thức lớn nhất: Khôi phục lại niềm tin của người tiêu dùng.

Vụ việc không chỉ là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh thực trạng phát triển quá "nóng" của ngành thẩm mỹ - nơi rất nhiều cơ sở mở ra nhanh chóng, quy mô đầu tư lớn, sử dụng công nghệ hiện đại nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện hành nghề y tế, dẫn đến nguy cơ xâm lấn, gây hại cho sức khỏe của khách hàng.

Cơ sở hạ tầng khang trang bên trong Thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa

Ngành làm đẹp phát triển nhanh, nhưng ranh giới này ngày càng mong manh; một sai sót nhỏ có thể gây nguy cơ về sức khỏe, pháp lý và uy tín thương hiệu. Đối với người tiêu dùng, đây là lời nhắc nhở cần tìm hiểu kỹ cơ sở, giấy phép, trình độ nhân sự và quy định pháp luật trước khi quyết định làm đẹp.

Với cơ quan quản lý, câu chuyện này nhấn mạnh nhu cầu siết chặt kiểm tra, công khai thông tin và tăng cường tuyên truyền, nhằm xây dựng một thị trường thẩm mỹ lành mạnh, an toàn và đáng tin cậy. Việc cấp phép, kiểm tra định kỳ và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo quá mức, lạm dụng công nghệ xâm lấn được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Sự phát triển của ngành làm đẹp phải đi đôi với trách nhiệm, pháp lý và tôn trọng niềm tin khách hàng. Chỉ có như vậy, thương hiệu mới có thể tồn tại bền vững và thị trường mới thực sự an toàn cho người tiêu dùng.

Theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như: phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm hoặc các can thiệp xâm lấn khác nhằm làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân; khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình thay đổi các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người); dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện ở các cơ sở y tế tổ chức dưới hình thức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép thực hiện các dịch vụ này.

(Tổng hợp)