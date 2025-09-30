Mới đây, trên trang cá nhân Mai Lisa, "bà trùm thẩm mỹ viện" đã cho biết sẽ dành 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10 (2025) và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ.

Bài đăng này viết:

"Cơn bão số 10 đi qua, để lại miền Trung và miền Bắc những mái nhà tốc mái, đổ sập, những con đường đầy bùn đất, những ánh mắt lo âu vì mất mát. Người dân vừa chống chọi với thiên tai, vừa phải gồng gánh những khó khăn chồng chất.

Dù lịch trình công việc dày đặc, vợ chồng Mai Khánh vẫn quyết định gác lại mọi bận rộn, bay ra tận nơi cùng bà con. Không quản đường xa, không ngại vất vả, bởi với vợ chồng Mai Khánh, sự hiện diện đúng lúc để tận tay giúp đỡ bà con còn quý hơn cả nghìn lời nói.

Cụ thể với mỗi gia đình có người thân mất do bão số 10: Mailisa xin được gửi đến mỗi gia đình số tiền 30 triệu đồng, như một lời động viên, một vòng tay ấm áp trong những ngày tháng tang thương này.

Bài đăng ngay lập tức gây sốt và được nhiều người lan tỏa. Ảnh cap màn hình

Không chỉ dừng lại ở cứu trợ khẩn cấp, đoàn Mailisa cũng sẽ khảo sát trực tiếp, hỗ trợ những hộ nghèo có nhà cửa hư hỏng nặng, giúp bà con sửa sang lại mái ấm để sớm ổn định cuộc sống sau bão. Điểm đến tiếp theo sẽ là Thanh Hoá và các tỉnh thành đang oằn mình trong cơn bão dữ.

Đặc biệt, trong tháng 9 này, Mailisa dành 5 tỷ đồng cho hai nhiệm vụ:

- Cứu trợ khẩn cấp.

- Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng – tránh lũ tại các địa phương thường xuyên ngập lụt như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế… Đây sẽ là những công trình kiên cố, vững chãi, nơi bà con có thể yên tâm trú ngụ an toàn mỗi mùa mưa bão, đồng thời là điểm gắn kết, sẻ chia trong đời sống thường ngày.

Mailisa tin rằng, khi chúng ta cùng nắm tay nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Mong cả nhà cùng dõi theo và gửi lời động viên để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn trong hành trình sẻ chia yêu thương này."

Năm ngoái, nữ doanh nhân gốc Hà Tĩnh cũng trao 1 tỷ đồng tiền mặt cho Làng Nủ, nơi hứng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão Yagi tàn phá.

Doanh nhân Phan Thị Mai (SN 1975), được biết đến rộng rãi với cái tên Mailisa, là một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp. Bà là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – một thương hiệu có tiếng tại Việt Nam.

Bà xuất thân trong gia đình có 2 anh em, quê gốc ở Hà Tĩnh. Theo chia sẻ, bố của bà mất từ năm bà 11 tuổi, mẹ thì không biết chữ. Tuổi thơ của "bà trùm thẩm mỹ viện" là những ngày theo mẹ lên rừng hái củi, bán rau, bán cá ở chợ. Sau khi làm rất nhiều nghề, bà nhờ một cơ duyên mà bắt đầu bước chân vào ngành làm đẹp và từng bước xây dựng nên "đế chế" Mailisa như hiện nay.

Bên cạnh việc kinh doanh, bà Mai còn là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn với hàng triệu người theo dõi. Đặc biệt, bà được nhiều người biết đến với biệt danh thân thuộc "sếp em Mailisa", gắn liền với phong cách giao tiếp gần gũi, hài hước và đầy nhiệt huyết.

Dù luôn bận rộn với công việc kinh doanh, nữ doanh nhân này vẫn dành thời gian để thực hiện nhiều dự án thiện nguyện trên khắp cả nước. Bà từng chia sẻ quan điểm "cho đi là còn mãi" bởi vật chất có thể cạn kiệt, nhưng niềm vui và hạnh phúc mà cộng đồng nhận được là tài sản vô giá sau mỗi chuyến đi.