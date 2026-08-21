Thảm kịch lật thuyền ở Nigeria: Hơn 50 người thiệt mạng, khoảng 40 nạn nhân là trẻ em

Một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Sokoto, tây bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là trẻ em trong độ tuổi 10-15, đang trên đường tới các cánh đồng cùng người lớn.

Theo AP, vụ việc xảy ra ngày 20/8 tại khu vực Gorau, thuộc Goronyo, bang Sokoto. Chiếc thuyền chở đông người qua sông thì bất ngờ bị lật. Phần lớn hành khách được cho là nông dân, phụ nữ và trẻ em đang di chuyển tới các khu vực canh tác.

Số người thiệt mạng vẫn tiếp tục được cập nhật và có sự chênh lệch giữa các nguồn. Cảnh sát bang Sokoto ban đầu xác nhận 46 thi thể đã được tìm thấy. Theo PUNCH, trên thuyền có 77 người, trong đó 15 người được cứu sống và 16 người vẫn mất tích tại thời điểm lực lượng chức năng công bố số liệu.

Con thuyền trong vụ tai nạn. Ảnh: PUNCH

Tuy nhiên, một số nguồn truyền thông quốc tế cho biết phóng viên tại hiện trường đã nhìn thấy 50 thi thể được đặt tại sân một nhà thờ Hồi giáo ở Gorau trước khi tiến hành an táng. Một người dân địa phương sau đó nói số người chết đã tăng lên 53 người.

AP dẫn Cơ quan Đường thủy Nội địa Quốc gia Nigeria (NIWA) cho biết ít nhất 47 người thiệt mạng và chiếc thuyền có hơn 80 người trên khoang. Do công tác tìm kiếm vẫn được tiến hành, con số thương vong cuối cùng chưa được xác định.

Chi tiết khiến thảm kịch càng trở nên ám ảnh là độ tuổi của nhiều nạn nhân.

Abdulkadir Yusuf, một quan chức NIWA, nói với Reuters rằng khoảng 40 thi thể được tìm thấy là trẻ em. Nghị sĩ địa phương Nasiru Adamu cũng cho biết phần lớn những người có mặt trên chiếc thuyền ở độ tuổi từ 10 đến 15.

Thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền được đặt tại sân một nhà thờ Hồi giáo địa phương trước khi an táng ở Gorau, bang Sokoto, Nigeria. Ảnh: Al Jazeera

Tại khu vực này, vào mùa mưa, trẻ em và phụ nữ thường cùng các thành viên khác trong gia đình tới những cánh đồng để làm việc.

Một người dân tên Samaila Garba nói với AP rằng cháu gái 13 tuổi của ông nằm trong số những người thiệt mạng. Theo lời người dân địa phương, quy mô của thảm kịch khiến gần như mọi gia đình trong cộng đồng đều có người thân hoặc người quen bị ảnh hưởng.

Sau tai nạn, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương được huy động tìm kiếm những người mất tích trên sông. Các thi thể được đưa về cộng đồng để nhận dạng và tiến hành mai táng.

Nguyên nhân chính thức của vụ lật thuyền hiện chưa được công bố.

Tai nạn đường thủy gây thương vong lớn không phải chuyện hiếm gặp tại Nigeria, đặc biệt ở những vùng nông thôn nơi thuyền là một trong những phương tiện quan trọng để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và tới các khu vực canh tác.

Tai nạn đường thủy gây thương vong lớn không phải chuyện hiếm gặp tại Nigeria. Ảnh: AP

Những vụ tai nạn như vậy thường liên quan đến tình trạng phương tiện chở quá tải, thuyền xuống cấp, thiếu áo phao và việc thực thi các quy định an toàn còn hạn chế. Nguy cơ càng tăng trong mùa mưa, khi mực nước dâng cao và dòng chảy mạnh.

Chỉ vài tháng trước thảm kịch tại Sokoto, Nigeria cũng ghi nhận một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng. Tháng 1/2026, ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 50 hành khách bị lật tại bang Yobe, đông bắc nước này.

Vụ tai nạn ở Sokoto một lần nữa đặt vấn đề an toàn giao thông đường thủy tại Nigeria vào tâm điểm chú ý, trong bối cảnh những chuyến thuyền vốn là phương tiện mưu sinh quen thuộc của nhiều cộng đồng nông thôn vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra các thảm kịch lớn.

Nguồn: AP, PUNCH, Al Jazeera