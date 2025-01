Thảm họa cháy gây chấn động lịch sử Hàn Quốc

Hỏa thần (Tựa quốc tế: Firefighters) là phim Hàn gây chú ý khi quy tụ dàn sao gồm Joo Won, Yoo Jae Myung, Lee Yoo Young, Lee Joon Hyuk… Tác phẩm từng khuấy đảo phòng vé khi ra mắt tại quê nhà, hiện đứng thứ năm trong danh sách các phim Hàn ăn khách nhất năm 2024.

Dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát hành, phim vẫn chiếm được thiện cảm của khán giả vì khắc họa chân thực khó khăn của lính cứu hỏa – những người sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự kiện có thật chấn động nước Hàn

Hỏa thần đưa người xem theo chân nhân vật chính Cheol Woong (Joo Won) khi anh vừa được phân công đến Đơn vị cứu hộ của Đội cứu hỏa Seoul.

Ngay nhiệm vụ đầu tiên, anh đã được hợp tác với lính cứu hỏa kỳ cựu Jin Seop (Kwak Do Won). Tuy nhiên, cả hai đều thất bại trong vụ cháy , khiến một đồng nghiệp phải thiệt mạng.

Cái chết đó khiến Jin Seop không vui với "tân binh", cho rằng Cheol Woong là nguyên nhân khiến đồng đội gặp nạn. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, họ lại tiếp tục được gọi đến ứng phó một vụ hỏa hoạn khác có nguy cơ lan rộng nhanh chóng, đe dọa nhiều sinh mạng hơn.

Tạo hình của Joo Won trong vai chính Cheol Woong.

Trước Hỏa thần, Hàn Quốc từng làm một số phim kể về lính cứu hỏa hoặc xoay quanh đề tài hỏa hoạn. Song, các dự án thường không đào sâu khai thác khó khăn công việc của họ mà chủ yếu thêm thắt tình tiết, sáng tạo để làm mới.

Đơn cử, Yêu khẩn cấp (2012) kể về chuyện tình hài hước của một nữ bác sĩ cấp cứu và một lính cứu hỏa. Tháp lửa (2012) xoay quanh thảm họa chết người khi tòa tháp chọc trời phát cháy.

Bom tấn Along with the Gods: The Two Worlds (2017) có nhân vật chính là lính cứu hỏa thiệt mạng, từ đó bước vào hành trình vượt qua bảy tầng địa ngục để được tái sinh.

Trong khi đó, Hỏa thần có đề tài không mới vẫn nhưng vẫn hút khách vì dựa trên thảm họa có thật. Chuyện phim nhắc lại sự kiện lịch sử năm 2001 tại Hongje Dong (Seoul) từng gây rúng động nước Hàn, khiến nhiều người thiệt mạng.

Năm ngoái, bom tấn Vây hãm trên không (Hijack 1971) cũng chọn hướng đi tương tự và thắng lớn tại phòng vé.

Ngồi ghế đạo diễn là Kwak Kyung Taek – nhà làm phim kỳ cựu của điện ảnh xứ kim chi, từng làm nhiều phim đạt doanh thu cao như Friend (2001), Typhoon (2005), The Classified File (2015)… Các phim của ông đều thuộc hàng bom tấn, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, được đầu tư mạnh về phần âm thanh, hình ảnh.

Lần này, Kwak Kyung Taek không lạm dụng kỹ xảo mà dùng lửa thật, khói thật để khắc họa sự khủng khiếp của thảm họa cháy. Sức nóng dữ dội của ngọn lửa càng làm tăng thêm độ kịch tính cho phim, giúp người xem như được tận mắt chứng kiến những gì đã diễn ra trên màn ảnh rộng.

Một vài hình ảnh trong phim.

Thông qua câu chuyện của Cheol Woong, các nhà làm phim khắc họa những hy sinh thầm lặng của lính cứu hỏa. Thời đó, họ mặc áo bảo vệ mỏng như áo mưa, găng tay chất lượng thấp, dễ rách và không chịu được nhiệt độ cao.

Chưa kể, một số lính cứu hỏa yêu nghề còn bị nghi ngờ là tham nhũng vì đứng lên quyên góp tiền cho đồng đội đã hy sinh.

Đáng tiếc, vì dựa trên câu chuyện có thật nên cái kết còn đơn giản và dễ đoán. Một số tình tiết melodrama vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của phim Hàn, chủ yếu nhằm lấy nước mắt của khán giả.

Joo Won không gây thất vọng

Hóa thân nhân vật chính Cheol Woong, Joo Won ghi điểm với diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Anh gần như hòa mình vào nhân vật để truyền tải câu chuyện một cách chân thực nhất.

Ngôi sao sinh năm 1987 chiếm trọn tình cảm nhờ ánh mắt mạnh mẽ và biểu cảm đa dạng, khắc họa rõ nét tâm lý phức tạp của nhân vật khi rơi vào cảnh sống còn.

Yoo Jae Myung và Lee Joon Hyuk đều có những màn hóa thân xuất sắc, làm nổi bật tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa. Dàn diễn viên thực lực không chỉ giúp tăng chiều sâu cho các nhân vật mà còn làm cho câu chuyện trở nên chân thực và cảm động hơn.

Diễn viên kỳ cựu Yoo Jae Myung cũng tham gia dự án.

Thực tế, Hỏa thần đã hoàn thiện những khâu sản xuất cuối cùng từ lâu. Nhưng dự án bị dời lịch chiếu nhiều năm do ảnh hưởng của Covid-19, cùng scandal đời tư của Kwak Do Won.

Ở Hàn Quốc, những “phim xếp xó” kiểu này thường không được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu cao. Chưa kể, Hỏa thần ra rạp vào đúng thời điểm chính trị Hàn Quốc rối ren: Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật gây ra hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố, phần nào ảnh hưởng đến tình hình rạp chiếu.

Trái với dự đoán, phim vẫn được đón nhận nồng nhiệt, hốt hơn 17 triệu USD với 3 triệu lượt xem. Hiệu ứng truyền miệng tốt cũng là yếu tố quan trọng góp phần lôi kéo khán giả ra rạp.

Song, dự án chưa được quảng bá rầm rộ nên khó tạo cơn sốt tương tự tại phòng vé Việt. Trước đó, nhiều bom tấn Hàn cũng thắng lớn tại quê nhà nhưng có thành tích doanh thu kém ấn tượng ở nước ta như Vây hãm trên không, Chàng nữ phi công, Địa đàng sụp đổ…