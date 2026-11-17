Robert trong tạo hình phim "The Odyssey". (Ảnh: The Odyssey Film)

Với việc góp mặt trong bốn bộ phim lớn chỉ riêng trong năm nay, sức hút ngôi sao của Robert Pattinson đã thực sự được kiểm chứng, và ngay cả Ben Affleck cũng phải chú ý đến điều đó. Sau lần đầu tiên xem bộ phim "The Odyssey" của Christopher Nolan, nam diễn viên Ben Affleck đã trò chuyện cùng người bạn thân – cũng là ngôi sao của bộ phim, Matt Damon – để bàn về màn thể hiện của Pattinson trong vai Antinous, kẻ cầm đầu nhóm những người theo đuổi Penelope.

"Sau khi xem phim xong, Ben Affleck đã dành hẳn 20 phút chỉ để nói về Rob" - Matt Damon chia sẻ tại một buổi chiếu phim ở Nhà hát David Geffen thuộc Bảo tàng Viện Hàn lâm vào cuối tuần qua. Matt nói: "Khi nhắc đến một màn trình diễn dũng cảm, Ben bảo rằng: "Anh có lợi thế là được sự hậu thuẫn từ sức mạnh và tầm vóc trong cách kể chuyện của Christopher Nolan". Rồi Ben nói tiếp: "Còn Rob thì phải gánh trọn sức nặng, tầm vóc và uy lực từ cách kể chuyện của Christopher Nolan đổ dồn lên mình. Cách cậu ấy xử lý vai diễn này chẳng khác nào cảnh một người lao thẳng vào một trận lở tuyết vậy"".

Đồng tình với lời khen ngợi từ Ben Affleck, Matt Damon nói thêm: "Trong bất kỳ khoảnh khắc nào mà nhân vật có thể trở nên hèn nhát hơn hay đáng ghét hơn, bạn đều có thể thấy Rob đang suy tính: "Làm sao để mình có thể khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn nữa đây?". Xem cậu ấy diễn thật sự rất thú vị, bởi Rob là một diễn viên vô cùng linh hoạt và đầy cuốn hút.".

Đây không phải là lần đầu tiên Robert Pattinson làm việc trong thế giới điện ảnh đầy uy lực của Christopher Nolan. Trước đó, anh từng góp mặt trong bộ phim hành động khoa học viễn tưởng "Tenet" (2020) với vai diễn đặc vụ bí ẩn Neil. Các dự án khác của Pattinson trong năm nay bao gồm "Primetime" của đạo diễn Lance Oppenheim, bộ phim hài lãng mạn mang màu sắc u tối "The Drama", và "Dune: Part Three" - tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 18 tháng 12 tới.