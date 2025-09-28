Có lẽ một gia đình ở Malaysia không bao giờ có thể ngờ được rằng, sau một sự kiện thể thao ở trường, con họ đã vĩnh viễn ra đi. Câu chuyện thương tâm đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận nước này và một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về sự an toàn cho các học sinh ở trường học.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết vụ việc mới xảy ra vào buổi sáng ngày thứ Bảy, 27/9 vừa qua tại trường tiểu học ở Lenggeng, bang Negeri Sembilan của Malaysia. Hãng tin BERNAMA dẫn lời Cảnh sát trưởng Negeri Sembilan, ông Alzafny Ahmad, cho biết Trụ sở Cảnh sát Quận Nilai (IPD) đã nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày.

Cậu bé 9 tuổi không may ngã xuống hố nước thải khi đang tham gia sự kiện thể thao.

Theo đó, một bé trai 9 tuổi đã tử vong sau khi rơi xuống hố nước thải trong sự kiện thể thao của trường. Trong một tuyên bố, ông Alzafny Ahmad cho biết thêm rằng các cuộc điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng nạn nhân đã được một người dân nhìn thấy rơi xuống hố nước thải khi đang tham gia một cuộc thi thể thao diễn ra tại trường.

Trong khi đó, Sinar Harian đưa tin rằng nạn nhân, một học sinh tại trường và là con trai của chủ tịch Hội Phụ huynh của trường, đã rơi xuống hố nước thải sâu 1,8 mét vào khoảng 9 giờ sáng.

Cậu bé đã được đưa lên sau khi ngã xuống hố khoảng 10 phút.

Trong khi ông Alzafny Ahmad nói rằng hố nước thải không hề được che đậy, thì báo cáo của Sinar Harian lại khẳng định hố nước thải có nắp đậy bằng vật liệu sợi. Dù thế nào đi chăng nữa, điều này cũng cho thấy sự tắc trách của những người liên quan và rõ ràng đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đại biểu Hội đồng Lenggeng (ADUN), ông Mohd Asna Amin, người có mặt tại trường để điều hành sự kiện thể thao, nói với Sinar Harian rằng ông đã được thông báo về vụ việc và ngay lập tức đến hiện trường. Một người dân địa phương đã lặn xuống hố nước thải để đưa cậu bé lên mặt đất.

Dù được nỗ lực cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

"Cậu bé đã được đưa lên mặt đất. Nạn nhân được cho là đã ở trong hố nước thải khoảng 10 phút", ông Mohd Asna Amin nói.

Việc hô hấp tim phổi đã được thực hiện cho cậu bé trong 30 phút trong khi chờ xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi được đưa đến Bệnh viện Tuanku Jaafar, nạn nhân đã tử vong. Ông Mohd Asna Amin cho biết thêm rằng trường học mới mở cửa hoạt động vào năm ngoái. Cảnh sát cho rằng vụ việc là một vụ tai nạn, không tìm thấy yếu tố hình sự. Song việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Rembau để xác định nguyên nhân tử vong.

(Theo World Of Buzz)