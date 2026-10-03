Lan Ngọc - Trấn Thành đang bị bào mòn

Running Man Vietnam tiếp tục mang đến những thử thách thể lực căng thẳng trong tập phát sóng tối 2/10.Trong tập mới, dàn cast cùng các khách mời Hari Won, Lê Xuân Tiền và Jung Il Woo bước vào loạt thử thách đối đầu với những vận động viên, người chơi thể thao chuyên nghiệp. Ngay từ đầu chương trình, ê-kíp cho biết các trò chơi sẽ được thiết kế để tạo sự cân bằng giữa hai đội nghệ sĩ và vận động viên.

Thế nhưng khi tập lên sóng, không ít khán giả nhận ra các thử thách vẫn đòi hỏi thể lực khá lớn. Đáng nói, dàn cast Running Man Vietnam vừa hoàn thành một chặng ở tập trước đã tiếp tục bước vào những trò chơi mới, trong khi nhóm vận động viên chỉ vừa bắt đầu cuộc đua. Điều này khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi về mức độ cân bằng giữa hai đội.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại khi chứng kiến các thành viên liên tục phải vận động với cường độ cao. Đặc biệt, Trấn Thành có những khoảnh khắc lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong khi Lan Ngọc dù đang gặp vấn đề ở chân vẫn tiếp tục tham gia thử thách. Liên Bỉnh Phát vắng mặt vì chấn thương nặng ở chân. Việc nhiều thành viên gặp vấn đề sức khỏe khiến câu chuyện về cường độ thử thách của chương trình càng được khán giả quan tâm. Một số ý kiến thậm chí cho rằng dàn cast đang bị “bào mòn” sau nhiều chặng liên tiếp.

Lan Ngọc lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi khi thi đấu thể lực với đội vận động viên, dàn cast phải đứng ra hỗ trợ

Trấn Thành cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thành thử thách nhảy dây

Giữa lúc tranh luận nổ ra, trưa 3/10, Lan Ngọc đã trực tiếp lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho rằng không phải chương trình cố tình dồn ép khiến dàn cast kiệt sức, mà một phần đến từ việc các thành viên tự nguyện chơi hết sức. Ninh Dương Lan Ngọc viết: "Thương thương cho bà Run, hổng phải bà dồn làm bào mòn sức dàn cast đâu hihi tại tụi tui chơi sung quá nên tự mệt với nhau". Cô cũng tiết lộ các thành viên rất hào hứng khi chương trình mời được dàn khách mời đặc biệt, đồng thời cho biết ê-kíp cũng chịu nhiều áp lực.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã đồng hành với chương trình trong chặng cuối và bày tỏ mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Running Man Vietnam. Chia sẻ của Lan Ngọc phần nào cho thấy tinh thần của dàn cast vẫn khá tích cực, bất chấp những thử thách liên tiếp.

Lan Ngọc bênh vực ban tổ chức Running Man Vietnam, cho biết bản thân và dàn cast thấy vui chứ không bị bào mòn như bàn tán

Ở chặng này, các nghệ sĩ đã phải đấu sức và đấu trí với dàn vận động viên

Thực tế, Running Man Vietnam vốn được yêu thích bởi hình ảnh các nghệ sĩ chơi hết mình, không ngại lăn xả và chấp nhận “chiến” đến cùng trong từng nhiệm vụ. Chính điều này cũng khiến không ít thành viên từng gặp chấn thương trong quá trình ghi hình. Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc từng phải tạm dừng một số chặng vì vấn đề ở chân, trong khi Trấn Thành cũng từng phải băng bó tay. Ở tập trước, sau màn đối đầu với Jung Il Woo, nam MC còn than thở đầy bất lực: "Không hiểu nổi tại sao bản thân gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi vật lộn kiếm tiền đúng nghĩa đen luôn".

Sự nhiệt tình của dàn cast chắc chắn là một phần tạo nên sức hút của Running Man Vietnam. Tuy nhiên, sau những hình ảnh liên tục lộ dấu hiệu xuống sức và chấn thương, khán giả cũng mong các thành viên giữ gìn sức khỏe, đặc biệt khi chương trình đang bước vào những chặng cuối.

Liên Bỉnh Phát không tham gia tập 10 vì chấn thương ở chân

Trước đó, Trấn Thành cũng từng phải vừa băng bó vừa chơi games vì chấn thương ở tay

Lan Ngọc bị chấn thương ở chân, bị sốt vẫn nhiệt tình tham gia các trò chơi

Ảnh: FBNV, Running Man Vietnam