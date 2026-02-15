Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Trấn Thành cười tít mắt cạnh người yêu cũ, Văn Mai Hương đẹp sang như đoá hồng rực rỡ

Tối 14/2, Trấn Thành tổ chức họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! ở Thủ đô Hà Nội, sau thành công ở TP.HCM. Nhờ hiệu ứng truyền thông của riêng Trấn Thành, dàn cast và hàng loạt bài review tích cực, Thỏ Ơi!! hiện là tâm điểm sự chú ý của khán giả đại chúng, hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé ngay khi công chiếu vào mùng 1 Tết. Có mặt tại thảm đỏ là màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao Vbiz như Hoà Minzy, Võ Điền Gia Huy, BigDaddy, Emily, Mai Hồ, CongB, Mason Nguyễn, TEZ...

Dàn cast Thỏ Ơi!! đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim

Hot nhất là khoảnh khắc Mai Hồ, người yêu cũ Trấn Thành, bước tới thảm đỏ khiến mọi ánh nhìn đều hướng tới sự xuất hiện của cô. Mai Hồ trong bộ váy đen lấp lánh, lúng liếng và gây mê hoặc khán giả có mặt tại sự kiện. Người đẹp yêu kiều đứng cạnh Trấn Thành và dàn cast, vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Sự có mặt của Mai Hồ khiến Trấn Thành tủm tỉm, cười tít mắt. Không khó để nhận ra dù đã chia tay nhiều năm, cả hai nghệ sĩ vẫn trò chuyện vui vẻ, giữ mối quan hệ thân thiết.

Trấn Thành và Mai Hồ tương tác khiến MXH phát sốt

Văn Mai Hương gây bất ngờ với giao diện sang ngút ngàn, hết phần cả dàn sao. Cô nàng diện váy quây ngực dáng bồng màu đỏ, vừa toát lên sự tối giản mà vừa lộng lẫy, thanh lịch. Làn da nâu bóng khoẻ của nữ ca sĩ bắt sáng cực đỉnh, như thể toả sáng trước hàng trăm ánh đèn flash. Có thể nói, Văn Mai Hương đã chiếm trọn spotlight chú ý của sự kiện.

Văn Mai Hương sang ngút ngàn trên thảm đỏ

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Trấn Thành

LyLy

Hoà Minzy

Quỳnh Anh Shyn

Pháo

BigDaddy - Emily

Long Vũ

Mason Nguyễn

Gill

Dàn mỹ nam Thỏ Ơi!!