Nữ chính phim Thỏ Ơi!!: "Anh Trấn Thành chửi mà tôi tưởng mình ở dưới đáy xã hội"

Đường đua phim Tết mỗi năm luôn là "mặt trận" nóng bậc nhất của Vbiz, nơi mọi động thái từ doanh thu, phản hồi khán giả cho đến phát ngôn của nghệ sĩ đều có thể trở thành chủ đề gây bão. Mùa Tết năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi Thỏ Ơi!! của Trấn Thành là một trong những cái tên nhận về lượng thảo luận dày đặc nhất từ trước đến sau ngày công chiếu.

Không chỉ câu chuyện cạnh tranh phòng vé, bản thân dàn diễn viên của phim cũng trở thành tâm điểm chú ý. Từng chia sẻ hậu trường, từng đoạn clip ngắn đăng tải trên mạng xã hội đều nhanh chóng bị "soi" kỹ lưỡng. Đơn cử như mới đây, một video do LyLy chia sẻ đã lập tức gây bàn tán khi hé lộ những câu chuyện phía sau ống kính, trong đó có cả thái độ làm việc của Trấn Thành trên phim trường.

Dàn cast "bóc phốt" Trấn Thành ở hậu trường (Clip: LyLy)

Trong đoạn clip, Ngọc Hoa và LyLy cho biết những ngày đầu đi quay, cả hai đã phải nhắn tin cho nhau khóc lóc vì bị đạo diễn Trấn Thành chửi trên trường quay. Lúc này, Pháo cũng đồng lòng "bóc phốt" đàn anh: "Anh ấy chửi mà em tưởng mình ở dưới đáy xã hội không đó. Anh ấy nói chỉ có một mình em diễn tệ nên mới bị chửi". Ngọc Hoa và LyLy nghe vậy liền phản pháo rằng ai cũng bị chửi, không riêng gì ai và cách nói "chỉ có mình em mới bị chửi" là chiêu mà thôi.

Khi đối diện với những nhận xét khắt khe của đạo diễn, Ngọc Hoa, LyLy và Pháo đều có chung cảm nhận, đó là tự nghi ngờ chính mình. Thậm chí LyLy còn nghĩ bị Trấn Thành ghét thật, nhưng chung quy lại thì các diễn viên cảm ơn Trấn Thành vì đã "mắng chửi xối xả để trưởng thành hơn".

LyLy và Pháo là 2 trong số dàn cast chính của Thỏ Ơi!! - và cũng là những người đối diện với áp lực từ đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: Viết Thanh

Không riêng gì dàn cast Thỏ Ơi!! mà với những diễn viên từng hợp tác với Trấn Thành đều có chung nhận xét nam đạo diện là người rất khó tính trên set quay. Có thể thấy trên sân khấu hay ở các gameshow, anh là hình ảnh hoạt ngôn, hài hước và đầy năng lượng. Nhưng khi bước vào vai trò đạo diễn, Trấn Thành lại là người cầu toàn đến mức khắt khe.

Trong loạt clip hậu trường, các thành viên của Thỏ Ơi!! đồng loạt nhận mình là "nạn nhân của Trấn Thành". Từ những cảnh tâm lý nặng cho đến các phân đoạn tưởng chừng đơn giản, chỉ cần lệch cảm xúc, trật nhịp thoại hay thiếu cao trào là phải quay lại ngay, có khi lặp đi lặp lại hàng chục lần. Không ít diễn viên thừa nhận từng bật khóc vì áp lực và sự nóng nảy của đàn anh trên phim trường.

Tuy nhiên, sau tất cả, phần lớn đều nhìn nhận sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ mong muốn đẩy diễn viên đi xa hơn giới hạn của bản thân. Và chính những lần bị "mắng xối xả" đó lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ, thậm chí là bước ngoặt giúp họ trưởng thành hơn trong nghề và tạo ra một tác phẩm chất lượng.