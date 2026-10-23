Taylor Swift diện đầm xanh băng gây sốt thảm đỏ, đọ sắc Demi Moore, Sabrina Carpenter giữa dàn mỹ nhân Hollywood

Diễn ra ngày 17/10/2026 tại Los Angeles, Academy Museum Gala lần thứ sáu quy tụ những tên tuổi hàng đầu Hollywood trong một đêm gây quỹ dành cho Bảo tàng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Mỹ. Sự kiện năm nay vinh danh ba gương mặt có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật thứ bảy: Charlize Theron nhận giải Icon Award, đạo diễn John Carpenter được trao giải Luminary Award, trong khi Colman Domingo là chủ nhân của giải Vantage Award. Góp mặt tại sự kiện là dàn sao đình đám Hollywood, và Chopard, như mọi khi, tiếp tục đảm nhận vai trò tô điểm cho những lần xuất hiện trên thảm đỏ của các bóng hồng triệu đô.

Taylor Swift

Giữa dàn khách mời đông đảo, Taylor Swift thu hút chú ý đặc biệt khi diện đầm xanh băng không dây được thiết kế riêng, kết hợp cùng hoa tai kim cương 32,40 carat từ bộ sưu tập Chopard Haute Joaillerie danh giá. Nữ ca sĩ chọn thêm nhẫn kim cương và vòng tay để hoàn thiện diện mạo mang cảm hứng Hollywood thập niên vàng.

Biểu tượng màn bạc Demi Moore lựa chọn hoa tai kim cương, vòng tay kết hợp kim cương trắng và đá quý, cùng loạt nhẫn từ BST Haute Joaillerie và Imperiale. Đặc biệt, mẫu vòng tay đính 72,92 carat đá spinel đa sắc tạo điểm nhấn khác biệt bên cạnh những món trang sức kim cương truyền thống.

Demi Moore

Cùng góp mặt tại sự kiện, Sabrina Carpenter đại diện cho thế hệ ngôi sao nhạc pop đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ sau hai chiến thắng Grammy năm 2025. Trên thảm đỏ lần này, cô lựa chọn đôi hoa tai thuộc bộ sưu tập Magical Setting của Chopard, nổi bật với những viên sapphire xanh thẫm nằm giữa các cụm kim cương được sắp đặt theo hình cánh hoa. Thiết kế hai tầng mang dáng dấp trang sức cổ điển, với cụm hoa lớn buông xuống bên dưới tạo điểm nhấn theo từng chuyển động.

Sabrina Carpenter

Trong khi đó, Monica Barbaro lựa chọn đôi hoa tai Chopard Haute Joaillerie với thiết kế dáng dài. Ngọc trai ánh đồng được bố trí xen kẽ các chi tiết đính kim cương, tạo nên sự chuyển tiếp giữa nhiều sắc độ nâu ấm. Chopard còn sử dụng vàng hồng 18K để làm nổi bật vẻ óng ánh của ngọc trai, đồng thời tạo sự tương phản giữa bề mặt tròn nhẵn và những giác cắt kim cương sắc nét.

Monica Barbaro

Hunter Schafer, diễn viên của loạt phim Euphoria, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang quốc tế, lựa chọn hoa tai Haute Joaillerie chế tác bằng titan, đính kunzite 90,74 carat, sapphire hồng 20,51 carat và kim cương. Với những viên đá màu hồng được tạo hình thuôn dài, thiết kế đem đến điểm nhấn giàu tính tạo hình, phù hợp với cá tính thích thử nghiệm thời trang của Schafer.

Hunter Schafer

Jessica Biel, gương mặt quen thuộc qua The Illusionist và loạt phim The Sinner, lựa chọn hoa tai kim cương từ Haute Joaillerie cùng set nhẫn thuộc bộ sưu tập L'Heure du Diamant.

Jessica Biel

Inde Navarrette, nữ diễn viên từng tham gia Superman & Lois và gần đây gây chú ý với phim kinh dị Obsession, kết hợp vòng cổ kim cương 32,56 carat với hoa tai và các thiết kế nhẫn từ hai BST Ice Cube và L'Heure du Diamant.

Inde Navarrette

Từ một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, Emma Chamberlain đã trở thành gương mặt quen thuộc tại Met Gala, đảm nhận vai trò phóng viên thảm đỏ cho Vogue và từng bước lấn sân diễn xuất. Tại sự kiện, cô kết hợp hoa tai kim cương từ BST L'Heure du Diamant với nhẫn Haute Joaillerie đính hồng ngọc rạng rỡ. Mái tóc ngắn uốn xoăn cùng sắc đỏ của trang phục và đá quý hoàn thiện diện mạo hoài cổ thời hoàng kim Hollywood.

Khép lại danh sách là Camila Cabello, nữ ca sĩ từng tạo tiếng vang quốc tế với Havana và Señorita. Cô lựa chọn trang sức kim cương từ bộ sưu tập Haute Joaillerie, gồm mặt dây chuyền, hoa tai đính những viên kim cương hình quả lê và hai chiếc nhẫn kim cương giác cắt emerald.

Với sự góp mặt của Taylor Swift, Demi Moore, Sabrina Carpenter, Jessica Biel, Inde Navarrette, Monica Barbaro, Hunter Schafer, Emma Chamberlain và Camila Cabello, Chopard hiện diện với đa sắc thái phong cách tại thảm đỏ Academy Museum Gala 2026. Đằng sau những lựa chọn trang sức là câu chuyện về chín quý cô hiện đại, tự do và đã tạo dựng vị trí riêng trong lĩnh vực của mình tại Hollywood.