Thảm cảnh của mỹ nam Hoàn Châu Cách Cách: 20 người thân lần lượt qua đời, giữ tro cốt cha mẹ trong nhà cho bớt cô đơn

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến lặng lẽ rời màn ảnh

Châu Kiệt từng là gương mặt sáng giá hàng đầu của truyền hình Trung Quốc. Vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách đưa anh lên hàng sao hạng A, được yêu mến nhờ hình tượng nho nhã, sâu sắc và chuyện tình đầy bi thương với Hạ Tử Vy. Thời điểm đó, anh sở hữu danh tiếng, tài nguyên diễn xuất và mức độ phủ sóng mạnh mẽ.

Thế nhưng, sự nghiệp Châu Kiệt lao dốc vì nhiều scandal kéo dài - từ tranh cãi ứng xử đến gây tai nạn giao thông, cùng những ồn ào liên quan đến phát ngôn. Hình tượng sụp đổ khiến anh dần bị tẩy chay, mất vai diễn, mất hợp đồng và phải rời khỏi giới giải trí.

Châu Kiệt chọn trở về quê, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới: trồng lúa, phát triển mô hình sản xuất gạo hữu cơ, xây một nông trại sinh thái và sống lặng lẽ nhiều năm trời. Anh từng nói, chỉ khi cắm tay xuống đất, nhìn hạt giống nảy mầm, anh mới cảm thấy tâm mình bình yên trở lại.

Bài học sau sinh tử biệt ly

Không lâu trước đây, nam diễn viên nổi tiếng một thời đã có buổi phỏng vấn gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Từng là ngôi sao đình đám với vai Nhĩ Khang trong siêu phẩm truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, thế nhưng sau hàng loạt biến cố, Châu Kiệt rời xa ánh đèn sân khấu, sống lặng lẽ và cô độc đến mức chỉ có thể trò chuyện cùng tro cốt cha mẹ mỗi ngày.

Châu Kiệt kể rằng cha anh qua đời năm 2016, mẹ mất năm 2021. Anh không đưa tro cốt cha mẹ đi an táng mà giữ lại trong nhà, đặt ngay trong phòng mình. Dù sống trong căn biệt thự trị giá hàng chục triệu NDT, nhưng sự trống vắng khiến anh mỗi lần về nhà đều đứng giữa không gian rộng lớn và gọi lớn: "Ba, mẹ, con về rồi".

Lần đầu chứng kiến sinh ly tử biệt là khi cha mất. Anh biết cha bệnh nặng nhưng không thể ngờ điều đó đến quá nhanh. Khi nhìn cha được đưa vào lò hỏa táng, Châu Kiệt mới bàng hoàng nhận ra sự thật: tro cốt không hề mịn màng như trên phim, mà là những mảnh xương lớn chưa vỡ vụn. Anh không muốn cha chịu thêm "đau đớn", nên quyết định giữ lại những mảnh xương nguyên vẹn, tự tay nhặt từng mảnh trong nước mắt.

Đến khi mẹ qua đời, anh nói với nhân viên tang lễ: "Tôi có kinh nghiệm rồi". Lần này anh mang theo găng tay chịu nhiệt, đích thân đặt di cốt của mẹ vào hộp và giữ tro cốt của cả hai trong phòng mình. Mỗi sáng thức dậy, Châu Kiệt đều đứng trước linh vị cha mẹ để kể chuyện, báo cáo hành trình hằng ngày, như thể họ vẫn đang sống bên cạnh.

Năm nay 55 tuổi, Châu Kiệt chưa từng kết hôn và không có con. Khi được hỏi có sợ già đi mà không có ai phụng dưỡng, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Có con thì chắc chắn sẽ hiếu thuận sao? Ai quy định con người phải kết hôn?"

Trải qua mất mát của cha mẹ và sự ra đi của hơn 20 người thân, Châu Kiệt rút ra một điều: muốn làm gì, hãy làm ngay, muốn nói gì, hãy nói ngay. Đừng để đến lúc quá muộn mới bật khóc thốt ra câu "Con yêu cha".

Hiện tại, Châu Kiệt vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong một số chương trình, nhưng rất ít người được bước vào ngôi nhà của anh. Trên chiếc bàn gỗ, linh vị cha mẹ vẫn đứng lặng im và chính sự hiện diện ấy là sức mạnh để anh tiếp tục sống, dù một mình.