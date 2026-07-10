Đã hơn một năm kể từ khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời vì biến chứng của bệnh cúm, những vấn đề liên quan đến khối tài sản và di sản của cô vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Vào tối 8/7, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ cố minh tinh Vườn Sao Băng - đã khóc nghẹn nói về tình cảnh không có chốn dung thân sau khi Từ Hy Viên qua đời. Nguyên nhân là căn hộ mà Từ Hy Viên từng mua cho mẹ dưỡng già sắp bị ngân hàng thu hồi, phát mãi để thanh toán khoản vay không ai chi trả suốt thời gian qua. "Tôi sắp bị đuổi khỏi nhà rồi, chuẩn bị ra đường ở. Có lẽ lần sau gặp lại, mọi người sẽ nhìn thấy tôi ngủ ở vỉa hè, lang thang trên đường", bà Hoàng Xuân Mai kể khổ.

Theo tờ China Times, trước khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên từng chi 210 triệu TWD (183 tỷ đồng) để mua căn hộ Quốc Gia Nghệ Thuật Quán báo hiếu mẹ, nhưng không sang tên cho bà. Bà Hoàng Xuân Mai sống ở ngôi nhà này cùng gia đình chị gái Từ Hy Viên. Tuy nhiên, khi Uông Tiểu Phi gặp khó khăn tài chính, Từ Hy Viên đã thế chấp căn nhà này để vay 110 triệu TWD (khoảng 96 tỷ đồng) từ ngân hàng nhằm giúp chồng thoát khỏi cảnh phá sản. Sau khi Đại S qua đời, mẹ cô không có khả năng tiếp tục xử lý khoản vay thế chấp. Trong khi đó Uông Tiểu Phi đã trở thành chồng cũ nên cũng không đồng ý gánh vác việc chi trả khoản vay này dù thực tế Từ Hy Viên vì anh mới thế chấp nhà. Còn Koo Jun Yup - chồng Từ Hy Viên - đã trở về Hàn Quốc và không có ý hỗ trợ tài chính cho mẹ vợ.

Mẹ Từ Hy Viên khóc nghẹn cho biết bà sắp ra đường ở vì nhà bị ngân hàng tịch thu. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, Từ Hy Viên từng được ước tính sở hữu khối tài sản 650 triệu TWD (539 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi chia thừa kế cho Koo Jun Yup và 2 người con của nữ diễn viên là bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm, số tài sản này chỉ còn lại vỏn vẹn 2 triệu TWD. Số tiền này hoàn toàn không đủ để nhà họ Từ thanh toán khoản thế chấp cho các bất động sản mà cố minh tinh đã mua lúc sinh thời.

Liên quan đến thảm cảnh hiện tại của nhà vợ cũ, Uông Tiểu Phi cho biết sau khi Từ Hy Viên qua đời, để đảm bảo quyền lợi cho hai con, anh được tòa án chỉ định làm người đại diện đặc biệt, hỗ trợ các con chưa thành niên thực hiện các thủ tục phân chia di sản và các thủ tục pháp lý liên quan. Hai người con chưa thành niên của anh được thừa kế 2/3 di sản của mẹ ruột. Nam doanh nhân cho biết anh đã lập tài khoản ủy thác riêng cho 2 con, hoàn toàn không đụng vào số tài sản này.

Đối với phần 1/3 di sản mà DJ Koo được thừa kế theo pháp luật, nam ca sĩ người Hàn sẽ tự định đoạt. Trước đó, Koo Jun Yup từng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế. Đối với việc mẹ vợ cũ bị buộc phải rời khỏi căn hộ mà Đại S đã mua cho bà ở, Uông Tiểu Phi khẳng định anh chưa bao giờ yêu cầu bà phải rời khỏi nơi ở hiện tại. Ngoài ra, liên quan đến căn hộ Đài Bắc Tín Nghĩa nơi Từ Hy Viên từng sống trước đây, Uông Tiểu Phi khẳng định anh vẫn đang thanh toán khoản vay mua nhà hàng tháng theo đúng thời hạn với ngân hàng và không có ý định bán.

Uông Tiểu Phi cho biết anh không hề đuổi mẹ vợ cũ khỏi nhà, nhưng cũng không đề cập đến việc chi trả số nợ thế chấp của Từ Hy Viên sau khi thay 2 con nhận gia sản của vợ cũ. Ảnh: Sina.

Sau khi con rể cũ lên tiếng, bà Hoàng Xuân Mai bất lực chia sẻ: "Cảm ơn, tôi không hề có quyền thừa kế, hơn nữa tôi cũng đã gần đất xa trời rồi. Những người được thừa kế hãy tự đi mà giải quyết mọi thứ đi. Còn tôi sắp bị đuổi khỏi chính ngôi nhà mà tôi đã dùng số tiền vất vả kiếm được để mua, tôi thật sự không hiểu tòa án phán quyết như thế nào, tôi không thể trả lời được! Cảm ơn". Theo các nguồn tin trong showbiz, em gái Từ Hy Viên - MC Từ Hy Đệ và chồng đại gia của cô - đang gom tiền để mua 1 căn nhà mới cho mẹ ở.

Từ Hy Đệ và chồng đang gom tiền để mua nhà khác cho mẹ ở. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 2/2/2025. Ngày 5/2/2025, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3/2025, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện rúng động nhất showbiz Hoa ngữ vào năm 2025. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu