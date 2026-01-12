“Thái tử Samsung” quá ngầu!

Lee Ji-ho, con trai trưởng của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, đã chính thức được bổ nhiệm làm thiếu úy tại Biên đội đổ bộ và rà phá mìn số 5 thuộc Hải quân. Đây là thành viên đầu tiên trong gia đình Samsung phục vụ với tư cách là một sĩ quan quân đội sau khi tự nguyện từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.

Theo nguồn tin từ Hải quân vào ngày 11/1, thiếu úy Lee Ji-ho hiện được phân công vào Văn phòng Tham mưu Tình báo và Hành quân thuộc Biên đội 5 và sẽ đảm nhận vai trò sĩ quan phiên dịch. Biên đội 5 là một đơn vị nòng cốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Hành quân Hải quân, chuyên trách các hoạt động tác chiến bom mìn và đổ bộ.

Lee Ji-ho chụp ảnh cùng bố và bà nội trong ngày nhập ngũ

Trong vai trò này, thiếu úy Lee được kỳ vọng sẽ xử lý các công việc liên quan đến phiên dịch và chuyển ngữ thông tin giữa các chỉ huy trong các chiến dịch hiệp đồng quân sự với lực lượng nước ngoài.

Trước đó, Lee Ji-ho đã nhập học tại Học viện Hải quân với tư cách là ứng viên sĩ quan vào tháng 9 năm ngoái và chính thức được phong quân hàm thiếu úy vào cuối tháng 11 cùng năm. Tại buổi lễ tốt nghiệp và nhậm chức của các ứng viên sĩ quan Hải quân và Thủy quân lục chiến khóa 139 tổ chức tại Jinhae, anh đã thực hiện nghi thức tuyên thệ đầy trang trọng trước sự chứng kiến của gia đình.

Lee Ji-ho đã quyết định từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê nhà

Sinh ra tại Hoa Kỳ và sở hữu hai quốc tịch Hàn Quốc - Mỹ, Lee Ji-ho đã quyết định từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ để thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là một sĩ quan Hải quân. Theo luật hiện hành, những người có hai quốc tịch có thể duy trì tình trạng này khi nhập ngũ như binh sĩ thông thường, nhưng họ bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài nếu muốn phục vụ trong hàng ngũ sĩ quan.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên một thành viên thuộc gia tộc Samsung trở thành sĩ quan quân đội, thể hiện trách nhiệm đối với quốc gia của người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.