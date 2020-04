Thái Từ Khôn bị tố lợi dụng Lisa để lấn sân ra quốc tế, được nhạc sĩ của BLACKPINK viết bài hát mới

Sau khi chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You) phát sóng, Thái Từ Khôn và Lisa (BLACKPINK) trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Thế nhưng, hành động này lại gây ra tranh cãi khi nhiều người cho rằng Thái Từ Khôn đang lợi dụng thành viên BLACKPINK để thu hút sự chú ý.

Cách đây không lâu, một video ghép đôi Thái Từ Khôn và Lisa đã đạt 630.000 lượt xem trên Youtube. Đây là thành tích ấn tượng đối với một couple được khán giả ghép đôi.

Một bộ phận người hâm mộ quốc tế của Lisa đã nhiệt tình “đẩy thuyền” thần tượng và Thái Từ Khôn. Thậm chí, rất nhiều fan còn cho biết bản thân bắt đầu yêu thích Thái Từ Khôn sau khi ủng hộ cặp đôi.

Bài đăng tố Thái Từ Khôn nổi tiếng do ghép đôi với Lisa.

Tuy nhiên, vụ việc này lại dẫn đến tranh cãi Thái Từ Khôn lợi dụng thành viên BLACKPINK. Người hâm mộ quốc tế của Lisa khẳng định sẽ không có ai biết đến Thanh xuân có bạn 2 và Thái Từ Khôn nếu như Lisa không tham gia chương trình. Họ tiết lộ nguyên nhân quyết định theo dõi Thanh xuân có bạn 2 xuất phát từ sự góp mặt của Lisa. Tuy nhiên, nhiều người lại dần chuyển hướng thần tượng Thái Từ Khôn sau khi chương trình phát sóng. Bằng chứng là Thái Từ Khôn đã trở thành nghệ sĩ Trung Quốc có thêm nhiều fan nhất trong thời gian gần đây.

Lùm xùm càng lên đến đỉnh điểm khi Thái Từ Khôn phát hành bài hát có tựa đề Home vào ngày 9/4. Ngay sau đó, cộng đồng mạng xứ Trung phát hiện nhạc sĩ tham gia sáng tác ca khúc là nhà sản xuất âm nhạc thuộc công ty giải trí YG. Thậm chí, người này còn từng tham gia viết lời cho bài hát Really và As if it's your last của nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhà sản xuất YG tham gia sáng tác ca khúc bài hát Home của Thái Từ Khôn.

Người này từng viết lời cho nhóm nhạc BLACKPINK.

Trong dàn cố vấn của chương trình Thanh xuân có bạn 2, Thái Từ Khôn và Lisa là hai người duy nhất có tuổi tác xấp xỉ nhau. Ngoài ra, ngoại hình ưu tú cũng là nguyên nhân khiến một bộ phận người hâm mộ tích cực ghép đôi. Trước đó, Thái Từ Khôn và Lisa từng vướng tin đồn hẹn hò vào cuối tháng 3.