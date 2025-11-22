Thái Thùy Linh thú nhận không còn sống bằng nghề hát

Tối 21/11 tại Hà Nội, Thái Thùy Linh chính thức ra mắt album vol.5 Jazz Vàng trong minishow cùng tên, đánh dấu hành trình 5 năm theo đuổi một ý tưởng tưởng chừng “khó nghĩ, khó làm”: đưa nhạc Vàng – bolero vào không gian phóng khoáng, lãng mạn và đậm tinh thần ngẫu hứng của Jazz.

Ở “cuộc chơi” mới mẻ này, nữ ca sĩ “nông dân” của những năm vừa qua bỗng hiện lên như một minh tinh sân khấu – sang trọng, đằm sâu, đầy tự do và mê hoặc.

Jazz Vàng gồm hai CD và một USB, tuyển chọn 15 ca khúc bolero kinh điển như “Tình bơ vơ”, “Sang ngang”, “Người yêu cô đơn”, “60 năm cuộc đời”, “Đêm vũ trường”, “Biển tình”… Những bài hát đã đi qua nhiều thế hệ này vốn quen thuộc đến mức bất cứ sự làm mới nào cũng dễ bị soi xét. Nhưng với Thái Thùy Linh, đây là những giai điệu đã ăn sâu vào tiềm thức từ thuở ấu thơ – khi cô lớn lên cùng chiếc cassette của người cha mê nhạc vàng.

Nữ ca sĩ kể, thời trẻ cô từng có thành kiến với dòng nhạc này. Chỉ đến khi trải qua những biến động, thương tổn và chất chồng trải nghiệm, Linh mới thấm thía cái buồn, cái đẹp rất “đời” trong từng câu chữ của nhạc Vàng. Jazz Vàng , vì thế, vừa như một lời tri ân đến ký ức tuổi thơ, vừa như “lời sám hối” mà cô dành cho những giai điệu từng bị mình xem nhẹ.

Album cũng là món quà Linh gửi tới người cha đã khuất, với niềm tin rằng: “Nếu còn sống, bố sẽ rất thích.”

Để có được 15 ca khúc phù hợp với không gian Jazz – tinh tế nhưng đầy tự do – Thái Thùy Linh và nhạc sĩ Nguyễn Quang đã mất 5 năm chọn lựa, thử nghiệm, thu – bỏ – thu lại. Không phải bài bolero nào cũng có “duyên” với Jazz, và Linh đặt mục tiêu làm mới tự nhiên nhất: “rượu cũ nhưng bình phải thật mới”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang – Giám đốc âm nhạc của dự án – dành nhiều tháng trời “nhốt mình” trong phòng để nghe lại các kho nhạc Jazz và bolero. Anh phải tìm ra điểm giao thoa: giữ nguyên hồn cốt nhạc Vàng nhưng mở ra một bầu trời Jazz thanh thoát, sang trọng, có chỗ cho những cú ngẫu hứng, cho tiếng kèn saxophone phóng khoáng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, cho giọng hát bản năng nhưng mượt mà của Linh.

Thái Thuỳ Linh và nhạc sỹ Nguyễn Quang

Một số ca khúc chỉ thu 1–2 lần, nhưng cũng có bài nữ ca sĩ phải thu tới bốn lần để tìm được “điểm rơi cảm xúc”. Có những bản thu vẫn giữ lại vài “xước xát” trong giọng – điều Linh gọi là “sự thật”, là sự tự do không muốn mài giũa cho bóng bẩy.

Khi kết hợp với nghệ sĩ Jazz Quyền Thiện Đắc – người hiếm khi xuất hiện trên bìa album – Linh nói cô “choáng ngợp” vì tài năng và cá tính nghệ sĩ mạnh mẽ của anh. Có những lần thu giữa trời nóng, phải tắt toàn bộ điều hòa để thu tiếng kèn, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cởi trần để không ngất vì nóng. “Những kỷ niệm như vậy tôi sẽ nhớ mãi”, Linh cười.

Minishow tối 21/11 như một màn “trình diễn luận án nghệ thuật” của Thái Thùy Linh. Mở đầu bằng “Người yêu cô đơn”, giọng ca của cô khiến NSƯT Hồng Liên phải thốt lên: “Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng đây là lần đầu nghe một bản đầy cảm xúc và mới lạ đến vậy.”

Đạo diễn Hoàng Công Cường – người quen Linh 15 năm – cũng phải “sốc”: “Không biết có phải Linh mà tôi từng biết không nữa. Quá đỗi sang trọng, học thuật và sâu sắc.”

Điểm đặc biệt của đêm nhạc là màn đối thoại thú vị giữa bolero truyền thống và bolero phiên bản Jazz Vàng. Ca sĩ Hồ Quang 8 hát “Khi đã yêu” và “Thành phố buồn” theo phong cách bolero nguyên bản, ngay sau đó Linh trình diễn hai ca khúc bằng chất Jazz mềm mại, lãng mạn và hiện đại, giúp khán giả thấy rõ màu sắc độc đáo mà cô theo đuổi.

Từng ca khúc như “Sang ngang”, “Tình là sợi tơ”, “60 năm cuộc đời”… được khoác lớp áo mới tinh tế. Không còn u sầu thường thấy ở bolero, thay vào đó là sự phóng khoáng, sáng bừng sức sống khiến khán phòng liên tục muốn nhún nhảy.

Hậu đại dịch, Thái Thùy Linh chọn cuộc sống nông thôn, trồng trọt, xây xóm hữu cơ, rời khỏi guồng quay showbiz và lần đầu trong đời không còn sống bằng nghề hát. Quyết định này khiến nội tâm cô đổi thay sâu sắc: giảm đi áp lực, tăng thêm lắng nghe chính mình.

“Tôi hát như thiền. Hát là để hát, không còn để làm hài lòng ai,” cô nói.

Cũng bởi sự tự do ấy, hình ảnh Thái Thùy Linh trong Jazz Vàng đã trở thành một phiên bản sang trọng, cổ điển và tinh tế – đối lập hẳn với sự mộc mạc, “nông dân” mà khán giả từng quen trước đây.

Với Thái Thùy Linh, Jazz Vàng không phải cú “trở lại”, mà chỉ là hành trình tiếp theo – một cách hát mới, nhẹ nhàng, tự tại.

Cô không kỳ vọng triệu người nghe; cô chỉ mong “ba trăm người tri âm”. Nhưng bất kỳ ai có mặt trong minishow 21/11 đều hiểu: Jazz Vàng không phải sản phẩm chạy theo thị hiếu mà là dự án tiên phong, chứa đầy tâm huyết và bản lĩnh của một nghệ sĩ không còn sợ “gạch đá”.

Nhạc Vàng là “mỏ vàng”, theo cách cô nói, và Jazz Vàng chỉ là khởi đầu. Kho tàng bolero còn vô số ca khúc mà Thái Thùy Linh khao khát khai phá trong những năm tới – khi cô đã tìm được lối đi riêng, một hướng đi chưa ai làm.

Thái Thùy Linh hát Jazz Vàng bằng tất cả sự từng trải, tự do và niềm vui thuần khiết của người đàn bà đã đi qua giông bão. Và chính sự giải thoát ấy đang tạo nên một Thái Thùy Linh mới – sâu hơn, đẹp hơn, và đáng nghe hơn bao giờ hết.