Thai phụ vượt hàng trăm km từ Nghệ An ra Hà Nội: PhenikaaMec 3 lần truyền máu cho thai nhi viết nên kỳ tích

Hành trình mang thai thứ 4 chị đối mặt với nhiều nguy cơ khác khi mang gen tăng đông, u xơ tử cung, giảm hormone tuyến giáp. Nhờ 3 lần truyền máu qua dây rốn trực tiếp trong bụng mẹ ngay từ tuần thai thứ 25 tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đến tuần 31, bé trai nặng 1500gr đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, thắp lên hy vọng cho các thai kỳ bất đồng nhóm máu nặng trước đây không thể cứu chữa.



Thai phụ từ Nghệ An ra Hà Nội: 3 lần thực hiện truyền máu thai nhi

Trường hợp của sản phụ N.T.H được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ca bệnh bất đồng nhóm máu mẹ - con nặng nề và phức tạp bậc nhất từ trước đến nay. Không chỉ sở hữu nhóm máu Rh - hiếm gặp (chưa đầy 0,1% dân số Việt Nam), cơ thể chị còn tự sản sinh ra kháng thể Anti-D với nồng độ 1:1024 - một "phản ứng" miễn dịch cực mạnh sẵn sàng tiêu diệt mọi tế bào hồng cầu Rh+ trong máu của thai nhi. Qua thăm khám còn phát hiện sản phụ mang u xơ tử cung, gen tăng đông, giảm hormone tuyến giáp - những yếu tố đe dọa sự sống của thai nhi.

TS. BS Nguyễn Thị Sim thực hiện siêu âm cho sản phụ N.T.H



TS. BS Nguyễn Thị Sim - Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec nhận định về ca bệnh: "Đây là một ca bệnh đặc biệt phức tạp, bởi vấn đề không chỉ dừng lại ở xử trí sản khoa mà bắt đầu từ nền tảng di truyền và miễn dịch của người mẹ. Ngay từ giai đoạn đầu thai kỳ, chúng tôi đã phối hợp chuyên khoa Di truyền để phân tích nguy cơ bất đồng nhóm máu Rh và đánh giá mức độ hình thành kháng thể bất thường. Việc theo dõi hiệu giá kháng thể sát sao giúp tiên lượng sớm nguy cơ thiếu máu thai nhi.

Song song đó, ê-kíp Y học Bào thai thực hiện siêu âm Doppler động mạch não giữa định kỳ nhằm phát hiện thiếu máu thai ở giai đoạn sớm nhất, từ đó quyết định can thiệp truyền máu trong buồng tử cung kịp thời. Truyền máu cho thai nhi là cách duy nhất giúp kéo dài thời gian sống cho thai nhi trong bụng mẹ. Kỹ thuật này chỉ cần lệch kim 1mm cũng có thể khiến vỡ mạch máu thai nhi, gây chèn ép dây rốn, thậm chí ngừng tim thai ngay lập tức. Do vậy, mỗi ca can thiệp đều được phối hợp ê kíp bác sĩ Y học Bào thai, Huyết học chuẩn bị nhóm máu hiếm, Gây mê hồi sức và Sơ sinh sẵn sàng can thiệp xử lý biến chứng."

Lần thứ nhất truyền máu thai nhi được thực hiện ở tuần 25. Ngay khi phát hiện thai nhi rơi vào tình trạng thiếu máu não, nguy cơ phù thai, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã quyết định can thiệp bằng kỹ thuật truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch dây rốn của thai nhi. Mũi kim xuyên qua thành bụng mẹ, đi chính xác vào mạch máu của thai nhi, cung cấp máu, nuôi dưỡng thai nhi thêm 3 tuần.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ekip bác sĩ thực hiện truyền máu thai nhi



Lần thứ hai ở tuần thai 28, ê-kip lại thực hiện ca truyền máu ngay khi phát hiện thai nhi gặp nguy hiểm. Sau can thiệp, các dấu hiệu nguy kịch như tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi hoàn toàn biến mất. Tuần hoàn thai nhi ổn định trở lại như những em bé khỏe mạnh bình thường.

Lần thứ 3, khi thai nhi được 30 tuần 4 ngày, tiếp tục được thực hiện truyền máu nhưng ngay sau đó có biểu suy thai. Ngay lập tức, quy trình phối hợp liên chuyên khoa được kích hoạt, huy động đồng thời ê-kíp Sản khoa - Gây mê hồi sức - Sơ sinh- Huyết học phối hợp xử trí khẩn cấp. Bác sĩ Sản khoa nhanh chóng đánh giá tình trạng mẹ và thai, quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Song song đó, ê-kíp Gây mê hồi sức chuẩn bị phương án kiểm soát huyết động tối ưu cho sản phụ. Tại phòng mổ, đội ngũ Sơ sinh đã sẵn sàng đầy đủ trang thiết bị hồi sức chuyên sâu cho trẻ sinh non nguy cơ cao. Bé trai nặng 1.500g chào đời trong tình huống khẩn cấp và được hồi sức tích cực - truyền máu thay máu ngay tại phòng mổ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các chuyên khoa, trẻ nhanh chóng hồng hào, ổn định nhịp tim và nhịp thở, sau đó được chuyển đến khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Hiện bé trai đã được 5 tháng tuổi, cứng cáp, phát triển khỏe mạnh



TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là việc cứu sống em bé, mà là cả một hành trình quản lý thai kỳ bài bản, theo dõi sát sao và phối hợp đa chuyên khoa xuyên suốt từ trước sinh đến sau sinh. Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho giá trị của mô hình điều trị tích hợp - nơi Chẩn đoán trước sinh- Di truyền học, Can thiệp Bào thai, Huyết học, Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh cùng chung một mục tiêu: bảo vệ sự sống cho cả mẹ và em bé."

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec: Đơn vị ngoài công lập đầu tiên được Bộ Y tế giao thực hiện 11 kỹ thuật can thiệp bào thai khó

Là đơn vị ngoài công lập đầu tiên được Bộ Y tế giao thực hiện 11 kỹ thuật can thiệp bào thai khó, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec mở ra cơ hội sống cho nhiều thai nhi mắc bệnh lý phức tạp ngay từ trong bụng mẹ. Mỗi thai kỳ nguy cơ cao đều được quản lý theo mô hình toàn diện, cá thể hoá từ thăm khám - chẩn đoán - can thiệp bào thai - trong sinh và chăm sóc sau sinh, đảm bảo mẹ và bé khỏe mạnh.

Ngoài kỹ thuật truyền máu cho thai nhi, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec hiện đang làm chủ hàng loạt kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến trên thế giới: Nội soi buồng ối bằng laser điều trị hội chứng truyền máu song thai/ dải sợi ối, truyền ối điều trị thiểu ối, nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi,… Tất cả các ca can thiệp được thực hiện tại phòng mổ ISO 5 vô trùng tuyệt đối, "tích hợp 3 trong 1" cho phép thực hiện liền mạch can thiệp bào thai - mổ lấy thai - hồi sức sơ sinh ngay tại chỗ. Cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu về Y học bào thai, ứng dụng hệ thống máy siêu âm công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến,… đảm bảo can thiệp thành công.

TS. BS Nguyễn Thị Sim (ở giữa) cùng đội ngũ bác sĩ Y học bào thai, Sản khoa, Di truyền, điều dưỡng đồng hành cùng thai kỳ nguy cơ cao



Điểm tựa vững chắc nhất của thai kỳ nguy cơ cao khi đến với PhenikaaMec chính là hệ sinh thái y học bào thai khép kín và đa chuyên khoa. Đây là mô hình điều trị tích hợp, nơi mọi chuyên gia cùng vận hành trong một quy trình thống nhất, lấy mẹ và thai nhi làm trung tâm. Sự phối hợp giữa các chuyên gia Y học bào thai - Di truyền - Sản khoa - Huyết học - Gây mê hồi sức - Sơ sinh giúp rút ngắn thời gian ra quyết định, tối ưu hóa chiến lược điều trị và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc. Khi cần can thiệp, các chuyên khoa đã sẵn sàng phối hợp theo quy trình được chuẩn hóa; khi em bé chào đời, đội ngũ Sơ sinh tiếp nối ngay lập tức, đảm bảo hành trình điều trị không bị gián đoạn.

