Bài 3: "Âm vang miền di sản": Hành trình đánh thức hồn cốt văn hóa bằng nghệ thuật

Tối 25/4, tại Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật "Âm vang miền di sản" đã diễn ra, mang đến một không gian trình diễn giàu bản sắc, nơi truyền thống và hơi thở đương đại giao thoa một cách đầy tinh tế.

Chương trình được xây dựng như hành trình nghệ thuật kéo dài 90 phút, dẫn dắt khán giả đi qua ba chương: Huyền thoại miền di sản, Di sản trong trái tim đương đại và Bừng lên sức sống miền di sản. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc rõ nét, từ chiều sâu văn hóa, lịch sử đến nhịp sống hiện đại và khát vọng vươn lên của vùng đất trung du.

Điểm đáng chú ý của "Âm vang miền di sản" nằm ở cách kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp. Các loại hình như hát Then, đàn Tính, múa Tắc Xình hay truyền thuyết về Hồ Núi Cốc được tái hiện trên nền âm nhạc, ánh sáng, visual art và dàn dựng sân khấu hiện đại. Sự kết hợp này không làm mất đi "chất" truyền thống, mà ngược lại, giúp di sản trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ.

Một trong những yếu tố tạo nên "linh hồn" cho chương trình chính là dấu ấn của Giám đốc sản xuất Đỗ Duy Thành. Vai trò của anh thể hiện rõ qua cách kết nối các lớp lang nội dung, giữ nhịp cảm xúc xuyên suốt và tạo nên tổng thể chỉn chu. Đỗ Duy Thành được ví như "nhạc trưởng thầm lặng", khi không chỉ điều phối ê-kíp lớn mà còn theo đuổi một mục tiêu rõ ràng: để di sản không bị "trưng bày" mà thực sự "sống" trong đời sống đương đại. Chia sẻ sau chương trình, anh cho biết mong muốn lớn nhất là mỗi tiết mục không chỉ đẹp về hình thức mà còn chạm đến cảm xúc, để khán giả cảm nhận di sản đang hiện hữu, tiếp nối qua từng thế hệ.

Giám đốc sản xuất Đỗ Duy Thành đứng thứ 3 thừ phải qua

Bên cạnh phần dàn dựng, sự góp mặt của các nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến… cùng các nghệ nhân dân gian đã tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố giải trí và chiều sâu văn hóa. Nếu nghệ sĩ trẻ mang đến sự mới mẻ, thì các nghệ nhân lại giữ vai trò "neo giữ" tinh thần nguyên bản của di sản.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh xuất hiện trong chương trình Âm vang miền di sản

Ở góc độ trải nghiệm, chương trình ghi điểm nhờ tiết tấu hợp lý, không quá dàn trải, mỗi phần đều có điểm nhấn riêng. Tuy nhiên, một số đoạn chuyển cảnh vẫn có thể được tiết chế gọn gàng hơn để mạch cảm xúc liền mạch hơn nữa.

Dẫu vậy, tổng thể, "Âm vang miền di sản" vẫn cho thấy một hướng đi đáng ghi nhận: khi di sản được đặt trong một ngôn ngữ kể chuyện phù hợp với thời đại, nó không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn.