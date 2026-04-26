Gần đây, cộng đồng mạng đang không ngừng truyền tay nhau những đoạn video đầy ấn tượng. Đây là hậu trường chụp bộ ảnh Thiên Lý Giang Sơn giá 599 tệ (khoảng 2tr3) tại Dương Sóc, Trung Quốc. Chỉ với một mức chi phí vô cùng hợp lý, các chị em đã có thể hóa thân thành "thần tiên tỷ tỷ" với những khung hình mang đậm khí chất cổ trang, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc bước ra đời thực.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những bộ Hán phục lộng lẫy và bối cảnh non nước hữu tình của vùng đất Quế Lâm đã biến trào lưu này thành một cơn sốt thực sự, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn xách balo lên và đi ngay lập tức.

Clip hậu trường hút hàng trăm triệu lượt xem trên Douyin, sau đó lan truyền trên TikTok và nhiều nền tảng MXH khác

Tọa độ sống ảo đỉnh cao bên dòng sông Ly mộng mơ

Để có được những bức ảnh gây bão mạng xã hội như vậy, bối cảnh thiên nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Điểm bấm máy lý tưởng nhất nằm ngay trên mặt chiếc bè tre trôi dọc dòng sông Ly, đoạn qua thị trấn Hưng Bình và cách trung tâm Dương Sóc khoảng 40 phút di chuyển. Nơi đây hội tụ những góc check-in đẹp rụng rời như khung cảnh in trên tờ 20 nhân dân tệ huyền thoại, vịnh Lưỡi Liềm hay Mộc Sơn Tráp.

Bạn sẽ có hai lựa chọn khung giờ vàng để bắt trọn khoảnh khắc xuất thần nhất. Nếu bạn yêu thích nét thanh tao, mờ ảo mang hơi hướng "thanh lãnh" và không ngại thức dậy sớm, khung giờ bình minh từ 5h30 đến 7h30 là lựa chọn hoàn hảo. Lúc này mặt nước vô cùng tĩnh lặng, bầu trời mang sắc xanh trong trẻo và không gian vắng vẻ sẽ giúp bạn thả hồn vào nhân vật một cách trọn vẹn. Ngược lại, nếu muốn sở hữu những khung hình rực rỡ với bầu trời chuyển sắc từ vàng, hồng sang tím, hãy chọn buổi hoàng hôn từ 17h30 đến 19h00. Thời điểm này mang lại độ tương phản tuyệt đẹp và không khí điện ảnh, dù bạn sẽ phải chia sẻ không gian với khá nhiều du khách và thuyền bè qua lại. Ngoài ra, nếu muốn thử sức với phong cách uy quyền hơn, bạn hoàn toàn có thể lên đỉnh núi Đại Sư Loan (Quế Lâm) để khoác lên mình bộ Chiến Quốc Bào, hòa quyện cùng núi non trùng điệp.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp trào lưu du lịch Quế Lâm thu hút sự quan tâm lớn từ du khách Việt Nam chính là thủ tục nhập cảnh vô cùng dễ dàng. Hiện tại khu vực này đang áp dụng chính sách miễn thị thực đối với khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách hoàn toàn được lược bỏ các bước chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính hay chờ đợi xét duyệt thủ tục phức tạp. Chỉ cần đăng ký lịch trình thông qua các đơn vị lữ hành du khách sẽ được hỗ trợ nhập cảnh nhanh chóng với thời gian lưu trú tại nước bạn lên đến sáu ngày. Sự tháo gỡ về mặt rào cản giấy tờ này giúp người dân tiết kiệm đáng kể cả về thời gian lẫn chi phí biến vùng đất non nước Quế Lâm thành điểm đến lý tưởng cho các chuyến xuất ngoại ngắn ngày.

Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp trọn gói

Với gói chụp giá 599 tệ, bạn sẽ được chăm sóc từ A đến Z. Quá trình biến hình thường mất khoảng 4 tiếng, bao gồm việc lựa chọn trang phục và trang điểm tỉ mỉ tại các studio nằm quanh khu vực phố Tây Dương Sóc. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, có xe đưa rước tận nơi từ tiệm đồ đến điểm chụp.

Sau khi buổi chụp kết thúc, nhiếp ảnh gia sẽ gửi cho bạn hơn 60 file ảnh gốc ngay trong vòng 24 giờ. Nhiệm vụ của bạn chỉ là chọn ra 9 tấm ưng ý nhất để đội ngũ hậu kỳ tinh chỉnh ánh sáng, màu sắc, làm mịn da và xóa các chi tiết rác ở nền. Các studio uy tín tại đây luôn cam kết mức giá trọn gói, không phát sinh chi phí ẩn, giúp chị em hoàn toàn yên tâm tận hưởng trải nghiệm.

Mẹo du lịch Quế Lâm và Dương Sóc tiết kiệm, trọn vẹn

Để hành trình đi tìm những bức ảnh để đời thêm phần trọn vẹn, bạn nên ghé thăm Quế Lâm vào khoảng tháng 4 đến tháng 11. Lúc này thời tiết cực kỳ chiều lòng người, không khí mát mẻ và lượng nước trên sông vừa đủ để tạo nên cảnh sắc hữu tình nhất.

Bí quyết để vừa tận hưởng dịch vụ cao cấp vừa tiết kiệm chi phí là tìm đến các dịch vụ thiết kế tour cá nhân từ người dân bản địa. Thay vì tự loay hoay đặt vé hay đi theo các tour giá rẻ ép buộc mua sắm, việc có một quản gia du lịch hỗ trợ sẽ giúp bạn đi lối VIP không cần xếp hàng, ở khách sạn tiêu chuẩn và di chuyển bằng xe đưa đón tận nơi.

Nhiều du khách đã trải nghiệm hành trình 4 ngày 3 đêm vi vu khắp núi Vòi Voi, động Ngân Tử, sông Ngộ Long hay ruộng bậc thang Long Tích với tổng chi phí ăn ở, vui chơi chưa tới 1000 tệ mỗi người. Cuối cùng, do đặc thù phải di chuyển nhiều và thời tiết có nắng gắt, bạn đừng quên mang theo kem chống nắng, giày thể thao êm chân cùng một số loại thuốc cá nhân cơ bản để luôn giữ được tinh thần rạng rỡ nhất.