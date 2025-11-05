Theo Bangkok Post, các lực lượng Myanmar đã ném bom những tòa nhà ở trung tâm KK Park trong 9 ngày. Hiện trường vụ phá hủy nằm cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 500 m.



Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội Thái Lan, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.

Khói bốc lên từ các tòa nhà tại trung tâm lừa đảo KK Park ở Myawaddy sau khi bị các lực lượng Myanmar ném bom hôm 26/10 (Ảnh: THAI PBS)

Tính đến sáng 3/11, có 1.598 người đã bị bắt giữ, trong đó có 265 phụ nữ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết những người này đến từ 28 quốc gia.

Tình trạng nhiều người chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Một nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Nation Thailand)

Trước đó, ngày 2/11, báo Khaosod English của Thái Lan đưa tin Không quân Ấn Độ sẽ điều máy bay vận tải quân sự cỡ lớn để hồi hương công dân từ Mae Sot (Thái Lan), sau khi những người này trốn khỏi các tòa nhà bị ném bom ở KK Park.