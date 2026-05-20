Cơ quan Thuế vừa ban hành Quyết định số 595 phát động chiến dịch tổng rà soát và làm sạch dữ liệu mã số thuế trên toàn quốc. Đây được coi là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục cho doanh nghiệp chân chính, đồng thời siết chặt quản lý để ngăn chặn tình trạng thành lập "doanh nghiệp ma" nhằm mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách.

Giải quyết triệt để mã số thuế "ảo" và hồ sơ tồn đọng

Mục tiêu trọng tâm của chiến dịch lần này là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xử lý dứt điểm các mã số thuế (MST) của người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng MST, hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Song song với việc dọn sạch dữ liệu cũ, ngành thuế sẽ giám sát chặt chẽ luồng hồ sơ mới phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ đối với các thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Việc khơi thông các nút thắt hành chính này nhằm:

Hỗ trợ tối đa cho các đơn vị, cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt pháp luật yên tâm đầu tư, sản xuất.

Nâng cao hiệu quả giám sát của nhà nước.

Phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân để trốn thuế, gian lận ngân sách.

Phân luồng hồ sơ dựa trên mức độ rủi ro

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Cục Thuế sẽ áp dụng đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ xử lý số liệu tồn đọng đến phối hợp liên ngành và chính quyền địa phương. Quy trình xử lý sẽ được vận hành theo phương thức phân luồng hồ sơ và phân tầng rủi ro:

Đưa người dân vào vai trò giám sát và tố giác vi phạm

Trong chiến dịch này, ngành thuế đặc biệt khuyến khích người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia giám sát đạo đức công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ thuế khi giải quyết các thủ tục đóng mã số thuế, giải thể. Đồng thời, người dân có thể trực tiếp tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp ẩn danh nhằm mục đích mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu đưa 100% người nộp thuế thuộc diện rà soát vào hệ thống quản lý có phân cấp rõ ràng: mỗi hồ sơ đều có đơn vị, lãnh đạo và công chức chịu trách nhiệm trực tiếp. Tất cả tiến độ kiểm đếm sẽ được cập nhật đồng bộ trên hệ thống báo cáo điện tử toàn ngành.

Đối với những trường hợp người nộp thuế "biến mất" khỏi địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế sẽ kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để hướng dẫn họ cập nhật địa chỉ mới hoặc thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đúng quy định.

Đối với các hồ sơ có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng:

Cơ quan thuế sẽ củng cố chứng cứ đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về mua bán hóa đơn bất hợp pháp để chuyển sang cơ quan công an.

Đảm bảo 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm rõ ràng sẽ được chuyển giao hồ sơ, kiến nghị khởi tố sang cơ quan điều tra theo đúng thẩm quyền.

Lộ trình triển khai cuối năm 2026: Từ ngày 1/11 đến ngày 31/12/2026, ngành thuế sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ phức tạp, tồn đọng kéo dài và hoàn tất việc chuyển giao các hồ sơ vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan công an.